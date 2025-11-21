Προσφορές Black Friday στο PlayStation®: Από σήμερα μειωμένες τιμές σε κονσόλες PS5®, περιφερειακά και παιχνίδια

Οι προσφορές του PlayStation® για τη Black Friday είναι διαθέσιμες από σήμερα, 21 Νοεμβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης αλλά και στο PlayStation®Store.

Οι φίλοι του PlayStation® κι όσοι θέλουν να προσφέρουν μοναδικά δώρα, μπορούν να εξερευνήσουν μια σειρά από προσφορές σε παιχνίδια, περιφερειακά και φυσικά, κονσόλες.

Εξοικονομήστε έως και €150 σε κονσόλες PS5 Ψηφιακής Έκδοσης, κονσόλες PS5, και στο PS5 Pro.

Επίσης, για την φετινή εορταστική περίοδο, έχουμε μια νέα προσθήκη με την κονσόλα PS5 - Fortnite Flowering Chaos Bundle που περιλαμβάνει αποκλειστικό* in-game περιεχόμενο και in-game currency - διαθέσιμο επίσης σε προσφορά γνωριμίας από €349,99*.

Οι Black Friday προσφορές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

€100 όφελος στο headset εικονικής πραγματικότητας για το PS5, PlayStation®VR2

στο headset εικονικής πραγματικότητας για το PS5, PlayStation®VR2 €20 όφελος στη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal™ ώστε να μεταφέρετε την εμπειρία του PS5 στα χέρια σας

στη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal™ ώστε να μεταφέρετε την εμπειρία του PS5 στα χέρια σας €20 όφελος στα ασύρματα ακουστικά PULSE Elite™, με υψηλής ποιότητας επίπεδα μαγνητικά ηχεία συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth

στα ασύρματα ακουστικά PULSE Elite™, με υψηλής ποιότητας επίπεδα μαγνητικά ηχεία συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth €30 όφελος στα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation, PULSE Explore™, συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth

στα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation, PULSE Explore™, συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth €30 όφελος στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge® με πολλές δυνατότητες προσαρμογής, συμβατό με PS5 και PC

στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge® με πολλές δυνατότητες προσαρμογής, συμβατό με PS5 και PC €20 όφελος στα ασύρματα χειριστήρια DualSense®, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής Chroma

στα ασύρματα χειριστήρια DualSense®, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής Chroma Μειωμένες τιμές σε δημοφιλείς PlayStation® τίτλους όπως τα Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, God of War Ragnarök και πολλά ακόμη

Προσφορές κατά την εγγραφή ή την αναβάθμιση στις συνδρομές του PlayStation®Plus



Επισκεφθείτε το PlayStation.com και περιηγηθείτε στις Black Friday προσφορές εδώ: https://www.playstation.com/el-gr/deals/black-friday/

*Ενδεικτική Λιανική Τιμή. Προσφορά γνωριμίας διαθέσιμη στην κονσόλα PS5® Ψηφιακής Έκδοσης 825GB - Fortnite Flowering Chaos Bundle. Η προσφορά λήγει 04/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα. Υπόκειται σε διαθεσιμότητα. Οι πραγματικές τιμές των καταστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν. Μετά τις 04/12 το προϊόν θα διατεθεί προς €499,99 – Ενδεικτική Λιανική Τιμή. Περιλαμβάνεται κωδικός για μπόνους in-game περιεχόμενο και in-game currency. Το Flowering Chaos Bundle είναι αποκλειστικό στο PlayStation μέχρι τις 26/11/2026. Για την εξαργύρωση του κουπονιού απαιτείται λογαριασμός για το PlayStation™Network και σύνδεση στο Internet.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν μπορεί να έχουν διαφορετικές περιόδους προσφορών. Περισσότερα στις σελίδες με τις λεπτομέρειες προσφοράς κάθε προϊόντος και στους ιστότοπους των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι Ενδεικτικές Λιανικές Τιμές. Οι προσφορές λήγουν στις 04/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα. Υπόκειται σε διαθεσιμότητα. Οι πραγματικές τιμές των καταστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν. Η κάθετη βάση στήριξης της κονσόλας PS5® πωλείται ξεχωριστά. Οι προσφορές στο PlayStation®Store ισχύουν μέχρι τις 1/12.