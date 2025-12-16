Prodea: Logistics και Τουρισμός οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης, η «μίνι Blackstone», οι επενδύσεις 440 εκατ. και η νέα δομή

Ευρύ εταιρικό μετασχηματισμό επιχειρεί η Prodea, έχοντας μετά το τριπλό deal ύψους 1,3 δισ. που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γεμάτα ταμεία, εισερχόμενη σε νέα φάση στρατηγικής αναδιάρθρωσης αλλά και ανάπτυξης, με έμφαση σε logistics και τουρισμό.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες η διοικητική ομάδα της εισηγμένης, σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους, προεξέχοντος του κ. Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ και βασικού μέτοχου της εισηγμένης, ο μετασχηματισμός που επιχειρείται περνά από την μετατροπή, σε βάθος χρόνου και μετά τις απαραίτητες ενέργειες και εγκρίσεις, της εισηγμένης σε Holding με τους πυλώνες του Τουρισμού μέσω της MHV Mediterranean Hospitality, αλλά και των logistics, μέσω εταιρείας που θα συσταθεί ως θυγατρική να αποτελούν τους κλάδους κύριας δραστηριοποίησης. Ωστόσο, η εισηγμένη έχει ενεργό ενδιαφέρον και για data center, κλάδο στον οποίο αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε επένδυση.

Σε σχέση με τις δύο συμφωνίες που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση των δύο χαρτοφυλακίων σε ΕΤΕ και Yoda Group διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 6,5%, ενώ η Prodea από τις πωλήσεις εξασφαλίζει διψήφιο ποσοστό αποδόσεων.

Σε ερώτηση για το αν η ΑΕΕΑΠ είναι ικανοποιημένη από τα δύο deals ο κ. Παπαχριστοφόρου ανέφερε ότι «προφανώς και είμαστε ευχαριστημένοι και γι’ αυτό πουλήσαμε. Επιπλέον, είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί όταν επενδύουμε και ταπεινοί όταν πουλάμε. Περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια πολλές δύσκολες καταστάσεις, καταγράψαμε υπεραξίες τις οποίες καταφέραμε να τις κεφαλαιοποιήσουμε και τα νούμερα θα φανούν στα αποτελέσματά μας. Θα γίνουν και μεγαλύτερες επενδύσεις που θα κάνουν πιο ελκυστική την εταιρεία στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά έγιναν τέτοιου ύψους συναλλαγές είναι πολύ θετικό συνολικά για το εγχώριο real estate ότι, έστω κι αν η αγορά είναι μικρού μεγέθους, εντούτοις υπάρχει ρευστότητα».

Σημειώνεται εδώ ότι ποσοστό πάνω από το 50% των κεφαλαίων που έχει λαμβάνειν η εταιρεία από τις πρόσφατες συμφωνίες θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανεισμού ύψους 600 εκατ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη να πέφτει στο 50%, ένα κομμάτι για μελλοντικές επενδύσεις και επίσης για διανομή μερισμάτων.

Σε σχέση με το επενδυτικό σκέλος, η Prodea έχει δρομολογημένες επενδύσεις συνολικού ύψους 440 εκατ. ευρώ στους δύο τομείς με παράλληλο στόχο μέσα από αυτή τη νέα δομή να επιτύχει μεγαλύτερη οργανωτική ευελιξία και σαφέστερη επενδυτική στόχευση, δίνοντας ταυτόχρονα στην Prodea τη δυνατότητα να προσελκύσει συνεπενδυτές σε κάθε πυλώνα ξεχωριστά. Να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαχριστοφόρου εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει το ποσοστό του στην εισηγμένη, ενώ δεν δόθηκε χρονικός ορίζοντας για την πιθανότητα ενός placement.

Ο επενδυτικός αυτός σχεδιασμός αφορά σε 340 εκατ. ευρώ που θα κατευθυνθούν στον ξενοδοχειακό κλάδο και περί τα 100 εκατ. ευρώ στα logistics, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή για στοχευμένη ανάπτυξη και περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της.

Όπως ανέφερε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, , «η Prodea “χτίζει” δομή holding που θα παρέχει υπηρεσίες και θα μπορεί να δημιουργεί και άλλους πυλώνες, ανάλογα με τις ευκαιρίες και τις φιλοδοξίες της. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται άμεσα με τον στόχο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων».

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι ξένοι επενδυτές δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον κυρίως για ξενοδοχεία και logistics, ενώ σταδιακά ανοίγει και το πεδίο για data centers.

Πλέον, όμως, η στρατηγική μετατοπίζεται, καθώς το ζητούμενο είναι η δημιουργία εξειδικευμένων πλατφορμών που μπορούν να «σταθούν» ως αυτόνομες επενδυτικές ιστορίες για διεθνές κοινό. Παράλληλα, η Prodea παραμένει η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας και όπως τονίζει, μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, εφόσον βρεθούν οι κατάλληλες επενδύσεις.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαχριστοφόρου ανέλυσε την πορεία της Prodea αλλά και το σκεπτικό πίσω από το τριπλό deal σημειώνοντας σχετικά, «Προχωρήσαμε το 2013 στην πρώτη επένδυση για την εξαγορά της τότε Εθνική Πανγαία από την Εθνική Τράπεζα, εν μέσω κρίσης, σε μία περίοδο που υπήρχαν τεράστια ρίσκα. Μετά από 12 χρόνια κι έχοντας πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές νέες αγορές ακινήτων, αναβαθμίσεις και συμφωνίες με μεγάλους μισθωτές, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό μας, προχωρήσαμε τώρα στις απο-επενδύσεις γιατί θεωρήσαμε ότι το χαρτοφυλάκιό μας είχε ωριμάσει αρκετά», ανέφερε.

Για να τονίσει ότι «Συνεχίσαμε λοιπόν να επενδύουμε εν μέσω κρίσης και θεωρούμε τώρα ότι έχουμε επιτύχει τους στόχους μας. Στο μεσοδιάστημα προσπαθήσαμε να κάνουμε και ιδιωτική τοποθέτηση, όμως λόγω των συνθηκών της αγοράς που δεν ευνοούσαν, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Έτσι οδηγηθήκαμε τώρα στην κίνηση της διπλής πώλησης των πιο ώριμων ακινήτων με στόχο να επικεντρωθούμε στο κομμάτι της φιλοξενίας που αφορά πλέον ένα μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου μας και των logistics, ενώ θα προχωρήσουμε και σε κάποιες μικρότερες κινήσεις στον τομέα των data centers».

«Θέλουμε να γίνουμε σαν μια μίνι… BlackStone της ΝΑ Ευρώπης», ανέφερε ο κ. Παπαχριστοφόρου, περιγράφοντας τη στόχευση, για να σημειώσει ότι δεν φαίνεται πιθανή στον άμεσο ορίζοντα μια «έξοδος» της Prodea από το ΧΑ, ούτε απαραίτητα η «είσοδος» ενός εκ των δύο οχημάτων στο Χρηματιστήριο.

Από την πλευρά του ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός σημείωσε ότι «Μόνο το 10% του παγκόσμιου real estate, που μετριέται σε… trillions, είναι εισηγμένο, και μόλις το 10% εξ αυτού είναι ΑΕΕΑΠ».

Ο Τουρισμός και οι στόχοι

Σήμερα περίπου το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου αφορά ξενοδοχειακά ακίνητα, με την πλειοψηφία των νέων επενδύσεων να κατευθύνεται στον τουρισμό. Στόχος με βάση τον αρχικό σχεδιασμό είναι μια μελλοντική αναλογία έως και 70% τουριστικά έναντι 30% λοιπές χρήσεις, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ο μόνος που «τραβά» σταθερά τους ξένους.

Στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται projects όπως το The Landmark στη Λευκωσία (πρώην Hilton), με γραφεία και οικιστικό σκέλος, αλλά και το Porto Paros, που προχωρά σε ανάπτυξη. Μετά την ολοκλήρωση των έργων που «τρέχουν», η ξενοδοχειακή πλατφόρμα υπολογίζεται ότι θα διαθέτει περίπου σε ορίζοντα τριετίας 1.269 κλειδιά, με στόχο να φτάσουν τα 2.000. Στο pipeline περιλαμβάνεται και νέα επένδυση στην Ιταλία. Eκεί πρόκειται να λειτουργήσει το 2027 το «Hotel Bellevue Cortina d’ Ampezzo, Emblems Collection» κατόπιν της συμφωνίας στο κομμάτι της διαχείρισης μεταξύ του γαλλικού ξενοδοχειακού «κολοσσού» Accor, με το δίδυμο των ιδιοκτητών, Invel Real Estate και Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, για το brand των «Emblems Collection».

Για την Πάρο και συγκεκριμένα το Porto Paros Resort στις Κολυμπήθρες επισημαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα αδειοδότησης, ωστόσο η εταιρεία προχωρά τις διαδικασίες ώστε να περάσει στη φάση ανοικοδόμησης. Οι δύο επενδύσεις φτάνουν τα 200 εκατ. , από τα 340 εκατ. ευρώ που σκοπεύει να επενδύσει η ΑΕΕΑΠ στον εν λόγω τομέα. Στη Μήλο, το White Coast στον Μύτακα έχει ορίζοντα υλοποίησης τις αρχές του 2027 και προβλέπεται υπερδιπλασιασμός της δυναμικότητάς του, από 50 σε 117 δωμάτια.

Νέα θυγατρική στον τομέα των logistics

Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί άμεσα τη δημιουργία νέας θυγατρικής στον τομέα των logistics, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόθεση εισαγωγής της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Ο κλάδος των logistics είναι αυτήν τη στιγμή ο νούμερο 1 κλάδος που προσελκύει ενδιαφέρον διεθνώς», σχολίασε ο κ. Καρυτινός. Ερωτηθείς για πιθανή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της νέας πλατφόρμας ανέφερε ότι «δεν είναι πανάκεια η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για τις εταιρείες που επενδύουν σε ακίνητα. Άλλωστε διεθνώς μόλις το 1/10 των εταιρειών real estate είναι εισηγμένες».

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προωθεί νέες επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ, συγκεκριμένα στον Μαρκόπουλο, σε οικόπεδο 70 στρεμμάτων, αναπτύσσεται συγκρότημα αποθηκών συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να παραδοθεί εντός 18 μηνών, με το ενδιαφέρον για μίσθωση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο. Η περιοχή θεωρείται από τις πλέον περιζήτητες, λόγω της εγγύτητας με το αεροδρόμιο, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερα ενοίκια και αυξημένη ζήτηση όχι μόνο για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για γραφεία.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περίπου 140.000 τ.μ. logistics σε Ασπρόπυργο και Μαρκόπουλο. Με δύο ακόμη οικόπεδα υπό ανάπτυξη, συνολικής επιφάνειας 130.000 τ.μ., ο στόχος είναι να φτάσει τα 230.000 τ.μ. και έσοδα της τάξης των 18 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα τετραετίας, ο σχεδιασμός ανεβάζει τον πήχη σε πάνω από 300.000 τ.μ. και έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ.

Περιοχές ενδιαφέροντος για τα Logistics αποτελούν ο Ασπρόπυργος, το Μαρκόπουλο αλλά και η Θεσσαλονίκη.