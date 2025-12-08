«Πράσινο φως» από την ΕΕ για το deal Mars και Kellanova, ύψους 36 δισ. δολαρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προσφορά της Mars ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Kellanova, κατασκευάστριας των Pringles, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, μετά από διεξοδική έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούνιο, επικαλούμενη ανησυχίες για αύξηση των τιμών.

Η εξαγορά, μια από τις μεγαλύτερες στον τομέα των σνακ, θα φέρει κάτω από την ίδια στέγη brands που κυμαίνονται από M&Ms, Snickers και τις τροφές για γάτες Whiskas έως τα πατατάκια και τα δημητριακά Pringle Kellogg's.

«Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα δημιουργούσε ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», ανέφερε σε δήλωση τη Δευτέρα.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ διαπίστωσε ότι και οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ισχύ στην αγορά σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και ότι, ως ενιαία εταιρεία, θα μπορούσαν να συνδέσουν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων για να διαπραγματευτούν υψηλότερες τιμές με τους λιανοπωλητές.

Ωστόσο, επειδή οι καταναλωτές δεν είναι τόσο πιστοί στα προϊόντα των εταιρειών, όπως τα M&Ms και τα γλυκά Pop-Tart, ώστε να αλλάξουν σούπερ μάρκετ, η συμφωνία δεν είναι πιθανό να αυξήσει τη διαπραγματευτική δύναμη της Mars, ανέφερε η Επιτροπή.

Η έγκριση από την Επιτροπή ήταν το τελευταίο ρυθμιστικό εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει η συμφωνία, και η Mars αναμένει πλέον ότι θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Άντριου Κλαρκ, παγκόσμιος πρόεδρος της Mars Snacking, δήλωσε σε συνέντευξη τη Δευτέρα ότι η συμφωνία σημαίνει περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, καθώς ο όμιλος θα έχει εννέα brands με πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, από έξι που έχει σήμερα, «με προοπτική να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια».

Όσον αφορά την αύξηση των τιμών που θα επιφέρει η συμφωνία, δήλωσε ότι η Mars δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τον πληθωρισμό, αλλά επιδιώκει να καινοτομήσει και να προσφέρει διαφορετικά μεγέθη προϊόντων στους καταναλωτές.

Σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τις απολύσεις, δήλωσε ότι «θα υπάρχουν ορισμένοι τομείς αλληλεπικάλυψης που θα εξετάσουμε», αλλά ότι η Mars επιδιώκει να αναπτύξει την επιχείρηση και να επενδύσει στις μάρκες μακροπρόθεσμα.