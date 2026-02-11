Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου

Προετοιμαστείτε για την πιο ρομαντική ημέρα του χρόνου ανακτώντας τη φυσική σας λάμψη μέσα από την απόλυτα χαλαρωτική θεραπεία μασάζ St. Barth Chill Out του Divani Athens Spa & Thalasso Center.

Με βάση την καταπραϋντική θερμότητα φυσικών κοχυλιών, η θεραπεία υπόσχεται βαθιά αναζωογόνηση αλλά και μια ακαταμάχητη λάμψη, ώστε να είστε έτοιμοι για την ημέρα των ερωτευμένων.

Για ακόμη μεγαλύτερη απόλαση μετά τη θεραπεία St. Barth Chill Out, σχεδιασμένη για να σας βάλει στο κλίμα του έρωτα, συνεχίστε με το Apollon’s Couple Retreat. Αφεθείτε σε μια τελευτουργία εξεξίας που αναζωογονεί σώμα και πνεύμα και χαρίστε στον εαυτό σας και στο ταίρι σας μια εμπειρία απόλυτης χαλάρωσης και "σύνδεσης".

Κλείστε τις θεραπείες St. Barth Chill Out και Apollon’s Couple Retreat και χαρίστε στον εαυτό σας και στο αγαπημένο σας πρόσωπο τη λάμψη που σας αξίζει πριν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εδώ.