Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου

Ο Φεβρουάριος, μήνας διαχρονικά αφιερωμένος στον έρωτα, αποκτά φέτος μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο Valentine’s Mixology Experience του ομίλου Divani.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την τέχνη του cocktail μέσα από το signature Divani Love Potion Cocktail, μια δημιουργία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη φρεσκάδα, τη φινέτσα και την ένταση, συνθέτοντας μία μοναδική εμπειρία απόλαυσης.

Ζήστε με τον σύντροφό σας το απόλυτο Valentine’s Mixology Experience. Βρεθείτε πίσω από το μπαρ και δημιουργήστε το εορταστικό cocktail αφιερωμένο στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ‘Divani Love Potion’.

Το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται καθημερινά σε τρία μοναδικά σημεία των Divani Collection Hotels:

στο JuJu Bar Restaurant του Divani Caravel,

στο Acropolis Secret στο rooftop του Divani Palace Acropolis και

στο A+D Bar του Divani Apollon Palace & Thalasso.

