Fall Divinely in Love at Divani

Αυτόν τον Φεβρουάριο, τα Divani Collection Hotels σας προσκαλούν να ζήσετε τον έρωτα μέσα από την εμπειρία «Fall Divinely in Love». Από την ηλιόλουστη Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι την ιστορική γοητεία της πόλης, κάθε ξενοδοχείο γίνεται το ιδανικό σκηνικό για μοναδικές ρομαντικές στιγμές.

Το «Ημερολόγιο Αγάπης» των Divani Hotels υπόσχεται να κάνει κάθε μέρα ξεχωριστή. Ρομαντική διακόσμηση, εκπλήξεις καλωσορίσματος και αποκλειστικές υπηρεσίες δημιουργούν την απόλυτη ατμόσφαιρα για ζευγάρια που θέλουν να γιορτάσουν την ιστορία τους με έναν μοναδικό τρόπο, κάθε μέρα του μήνα της αγάπης.

Valentine’s Glow Up για γιορτινή λάμψη πριν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Προετοιμαστείτε για την πιο ρομαντική ημέρα του χρόνου ανακτώντας τη φυσική σας λάμψη μέσα από την απόλυτα χαλαρωτική θεραπεία μασάζ St. Barth Chill Out του Divani Athens Spa & Thalasso Center.

Με βάση την καταπραϋντική θερμότητα φυσικών κοχυλιών, η θεραπεία υπόσχεται βαθιά αναζωογόνηση αλλά και μια ακαταμάχητη λάμψη, ώστε να είστε έτοιμοι για την ημέρα των ερωτευμένων.

Κλείστε τη θεραπεία για αναζωογόνηση πριν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εδώ.

Valentine’s Mixology Experience

Η αγάπη αποκτά γεύση και άρωμα όλο τον Φεβρουάριο με το Valentine’s Mixology Experience. Ζευγάρια έχουν την ευκαιρία να βρεθούν πίσω από το μπαρ και να δημιουργήσουν το εορταστικό μας cocktail αφιερωμένο στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ‘Divani Love Potion’.

Το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται καθημερινά σε τρία μοναδικά σημεία: στο JuJu Bar Restaurant του Divani Caravel, στο Acropolis Secret στο rooftop του Divani Palace Acropolis και στο A+D Bar του Divani Apollon Palace & Thalasso.

Κλείστε την εμπειρία Valentine’s Mixology εδώ.

Dine with your Valentine

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου φέτος μοιράζεται σε τρεις μοναδικούς προορισμούς. Στο JuJu Bar Restaurant του Divani Caravel, το δείπνο εξελίσσεται σε ένα Art Deco περιβάλλον με live μουσική και ασυναγώνιστα πιάτα όπως η Τραγανή Πάπια, το Ραβιόλι Θαλασσινών και το επιδόρπιο Rose Valentine. [Online κρατήσεις εδώ].

Για όσους αναζητούν μια πιο intimate ατμόσφαιρα στο βραβευμένο ως Καλύτερο Hotel Restaurant της Ελλάδας, το Acropolis Secret προσφέρει ένα μενού όπου κυριαρχούν οι κόκκινες αποχρώσεις, με τη φωτισμένη Ακρόπολη και τους ήχους σαξοφώνου να δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό. [Online κρατήσεις εδώ].

Τέλος, στο ατμοσφαιρικό A+D Bar του Divani Apollon Palace & Thalasso, ο ρομαντισμός συναντά τη live μουσική και ένα μενού γεύσεων με βάση τη σοκολάτα, σε μια εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. [Online κρατήσεις εδώ].

Η απόλυτη Valentine εμπειρία έχει ως φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το Divani Apollon Palace & Thalasso αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για όσους αναζητούν μια απαράμιλλη ρομαντική απόδραση μακριά από τον ρυθμό της πόλης. Πολυτελή δωμάτια και σουίτες που ατενίζουν το απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού, θεματικές εκπλήξεις, καθώς και δείπνο στο A+D Bar ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στήνουν την ιδανική ατμόσφαιρα για να γιορτάσετε τον έρωτά σας.

Για όσους μάλιστα θα προτιμούσαν η ημέρα των ερωτευμένων να διαρκεί περισσότερο, το Divani Apollon Palace & Thalasso έχει σχεδιάσει ειδικά πακέτα για μια ονειρική εμπειρία δύο ή τριών ημερών που περιλαμβάνει, πέρα από τη διαμονή και το εορταστικό δείπνο:

- την απόλυτη χαλάρωση για δύο, με το Apollon Couple’s Retreat στο Divani

- Athens Spa & Thalasso Center

- πλούσιο πρωινό στο κρεβάτι, ώστε όλο το Σαββατοκύριακο να είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στους δυο σας.

Φέτος το δώρο στον Βαλεντίνο σας έχει την υπογραφή Divani

Η μαγεία της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου κρύβεται στις εμπειρίες που μοιραζόμαστε. Προσφέρετε αξέχαστες στιγμές στο άλλο σας μισό με μια Divani Gift Card για γαστρονομικές απολαύσεις, θεραπείες spa ή μια πολυτελή απόδραση για δύο.

Φέτος ο Άγιος Βαλεντίνος γιορτάζει 28 ημέρες μαζί μας.

Ελάτε να τις αφιερώσουμε στις στιγμές εκείνες που γράφουν τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης.

Περισσότερα εδώ: https://divanis.com/offers/