Πώς ο όμιλος Qualco περνά στη νέα «πράσινη εποχή», με το Just Go Zero της Polygreen

Περνώντας σε μία νέα, βιώσιμη εποχή, o όμιλος Qualco έχει εντάξει εδώ και μερικούς μήνες στο εταιρικό του DNA, το πρωτοποριακό πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen, υπογράφοντας έτσι και τη δέσμευσή του για μείωση στο περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Με δράσεις και πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν «πράσινα δεδομένα», αλλά και την ένταξη μιας νέας περιβαλλοντικής αντίληψης στην εταιρική καθημερινότητα, το πρόγραμμα Just Go Zero αποτελεί πλέον μέρος της κουλτούρας και της φιλοσοφίας του οργανισμού.

Η συνεργασία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και άλλες πιο «προηγμένες» κινήσεις που φέρουν την υπογραφή του Just Go Zero.

Στα γραφεία του ομίλου Qualco στην Αθήνα, η συνεργασία ξεκίνησε με τη συλλογή χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, υπολειμμάτων καφέ και κάψουλες, μαγειρικών ελαίων, και toners. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού εκπαιδεύτηκαν για να απορρίπτουν με τον κατάλληλο τρόπο τα παραπάνω υλικά, ώστε τίποτα πλέον να μην πηγαίνει χαμένο. Παράλληλα, με τη χρήση του Just Go Zero App, η εταιρεία παρακολουθεί τις ποσότητες των υλικών που συλλέγονται και προωθούνται για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και ενημερώνεται για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που θα είχε η παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας υλικών.

Σήμερα, ο όμιλος Qualco πρωτοπορεί, χρησιμοποιώντας ειδικούς ξηραντήρες για την αποξήρανση υπολειμμάτων τροφής και την αξιοποίησή τους ως εδαφοβελτιωτικό! Επίσης, τη χειμερινή σαιζόν ξεκίνησε ειδική δράση για την ανακύκλωση ρούχων και παπουτσιών, η οποία θα επαναλαμβάνεται στις αρχές κάθε περιόδου.

Αναφορικά με τη μετάβαση στην εποχή της βιωσιμότητας για τον όμιλο Qualco, η Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs & Sustainability Director του οργανισμού, σημείωσε: «Η συνεργασία με την Polygreen και το Just Go Zero επισφραγίζει τη δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον, ενισχύοντας τις δράσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Για χρόνια νομίζαμε ότι κάναμε ανακύκλωση. Για χρόνια αναρωτιόμασταν πού καταλήγουν τα «ανακυκλώσιμα» απορρίμματα. Με το πρόγραμμα Just Go Zero κάνουμε πραγματικά σωστή συλλογή όλων των απορριμμάτων που παράγουμε καθημερινά στα γραφεία μας (και στα σπίτια μας), και είμαστε πλέον σίγουροι για την αποκομιδή, τη μετατροπή και την περαιτέρω αξιοποίησή τους, καθώς τίποτα δεν περισσεύει και όλα αξιοποιούνται. Το σημαντικότερο για τον όμιλο Qualco είναι η ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων μας, η ενημέρωσή τους και η αλλαγή κουλτούρας ως προς τη βιωσιμότητα.»

Η επανάσταση του Just Go Zero

Αποστολή της Polygreen είναι η αλλαγή της περιβαλλοντικής κουλτούρας μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Βασικός της «μοχλός» είναι το Just Go Zero: Το πρώτο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, που με επίκεντρο το επιχειρείν υποστηρίζει την εθνική προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση, με στόχο το… μηδέν: έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και τα πάντα αξιοποιούνται. Μέσω του καινοτόμου προγράμματος, τα ρεύματα αποβλήτων διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται από χώρους γραφείων και από καταστήματα και αξιοποιούνται με στόχο να αποκτήσουν δεύτερη ζωή.

Το Just Go Zero έχει σχεδιάσει, προσαρμόζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιους φορείς και καταναλωτές. Σε αυτήν την πρώτη φάση λειτουργίας της, η πλατφόρμα του Just Go Zero εφαρμόζεται σε επίπεδο business-to-business (Β2Β), σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Μέσα από τη συνεχή Έρευνα κι Ανάπτυξη, το Just Go Zero θα επεκτείνεται, θα εξελίσσεται διαρκώς και θα αναπτύσσει νέες τεχνολογίες για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων.

Το Just Go Zero φέρνει επανάσταση στον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, αναπτύσσοντας μια νέα, υπεύθυνη και βιώσιμη πρακτική αξιοποίησης των υλικών που δεν μας είναι πια χρήσιμα. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και καθημερινή συμπεριφορά. Απώτερος σκοπός του ένας κόσμος στον οποίο δεν θα υπάρχουν σκισμένες σακούλες αποβλήτων ούτε κάδοι στους δρόμους, παρά μόνο συλλέκτες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.