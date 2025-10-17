Πώς μπορούν οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να επεκταθούν στη Βόρεια Αμερική

Μια νέα γέφυρα εξωστρέφειας ανοίγεται για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς το Toronto Business Development Centre (TBDC), ένας από τους κορυφαίους Επιχειρηματικούς επιταχυντές (accelerator) του Καναδά, έρχεται στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Vikram Khurana, θα παρουσιάσει το Horizon Program, ένα πρόγραμμα χωρίς μετοχική συμμετοχή (equity-free) που προσφέρει σε startups της Ευρώπης πρόσβαση στην αγορά του Καναδά και των ΗΠΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ., στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, με τη συμμετοχή Ελλήνων ιδρυτών, επενδυτών και στελεχών του χώρου. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει ο Καναδάς για εταιρείες τεχνολογίας που επιδιώκουν διεθνή επέκταση.

Το TBDC, που δραστηριοποιείται στο Τορόντο εδώ και 35 χρόνια, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστηριζόμενος από τις κυβερνήσεις του Καναδά, του Οντάριο και του Δήμου Τορόντο και έρχεται στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Startupper.gr.

Πρόκειται για τον πρώτο οργανισμό του είδους του που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το European Innovation Council, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές startups άμεση είσοδο στη βορειοαμερικανική αγορά.

Το Horizon Program περιλαμβάνει στοχευμένες συναντήσεις με πελάτες και επενδυτές, εξατομικευμένες στρατηγικές εισόδου στην αγορά (go-to-market), πρόσβαση σε διεθνείς μέντορες και πλήρη υποστήριξη για εταιρική εγκατάσταση στον Καναδά. Παράλληλα, δίνει πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, τόσο μέσω ιδιωτών επενδυτών όσο και μέσω non-dilutive funding.

Ο Καναδάς θεωρείται πλέον μία από τις τέσσερις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως για startups, χάρη στο σταθερό περιβάλλον, τη στήριξη της καινοτομίας και τη δυναμική του τεχνολογικού του οικοσυστήματος. Κέντρα, όπως το Τορόντο, το Βανκούβερ, το Μόντρεαλ και ο διάδρομος Toronto-Waterloo, αποτελούν διεθνείς πόλους ανάπτυξης σε τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το FinTech και η κυβερνοασφάλεια.

Από εκεί προέρχονται και εμβληματικές εταιρείες, όπως η Shopify, η OpenText, η Hootsuite, η BlackBerry και η Dapper Labs, αποδεικνύοντας τη δυναμική του καναδικού μοντέλου καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να επικοινωνήσουν με το Startupper.gr στο [email protected].