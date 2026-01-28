ΑΛΥΣΙΔΑ... ΑΞΙΑΣ

Στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ μπορεί τα προϊόντα να μοιάζουν ακίνητα, όμως στην πραγματικότητα συμπυκνώνουν μια δυναμική που ξεκινά πολύ πριν φτάσουν εκεί και συνεχίζεται πολύ μετά. Κάθε προϊόν που περνά από το ταμείο δεν είναι απλώς μια συναλλαγή, αλλά ένα νήμα σε ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα σχέσεων, ανθρώπων, επενδύσεων και επιδράσεων που διατρέχουν ολόκληρη την οικονομία.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η οργανωμένη λιανική τροφίμων εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Όχι μόνο επειδή εξυπηρετεί εκατομμύρια καταναλωτές, αλλά επειδή λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην εγχώρια παραγωγή, την απασχόληση, τα δημόσια έσοδα, ακόμη και τις εξαγωγές.

Από την καθημερινότητα στο μακροοικονομικό αποτύπωμα

Η πορεία της Lidl Ελλάς που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και σήμερα έχει υπερδεκαπλασιάσει τη συμβολή της στο ΑΕΠ της χώρας αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη μετάβαση. Από την απλή εμπορική παρουσία σε έναν σύνθετο κοινωνικοοικονομικό ρόλο. Από το 0,04% του ΑΕΠ το 1999, η συνολική επίδρασή της φτάνει πλέον, σύμφωνα με την πρόσφατη Μελέτη Κοινωνικό-Οικονομικών Επιδράσεων που δημοσίευσε η Lidl Ελλάς, στο 0,52%, με συνολική συνεισφορά 1,07 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024, ένα μέγεθος που δύσκολα αγνοείται όταν μιλάμε για την πραγματική οικονομία.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, υπάρχει μια πιο ουσιαστική διάσταση, που δεν είναι άλλη από την πολλαπλασιαστική αξία. Για κάθε ευρώ άμεσης συνεισφοράς, δημιουργούνται πάνω από τέσσερα επιπλέον ευρώ προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας. Ένα ευρώ που δεν μένει στο ταμείο, αλλά διαχέεται.

Η οικονομία ως αλυσίδα ανθρώπων

Αν η αξία αυτή είχε πρόσωπο, θα ήταν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και στα logistics, παραγωγοί στην περιφέρεια, οδηγοί, τεχνικοί, συνεργάτες, οικογένειες που στηρίζονται σε έναν σταθερό μισθό.

Η συμβολή της Lidl Ελλάς στην απασχόληση φτάνει πλέον τις 38.100 θέσεις εργασίας, άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες, καλύπτοντας σχεδόν το 0,73% της συνολικής απασχόλησης της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζει, στην πράξη, άλλες 4,6 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία και αν μεταφράσει κανείς αυτό το στοιχείο σε ανθρώπους, τότε μιλάμε για περισσότερους από 90.000 ανθρώπους που επηρεάζονται έμμεσα από αυτή τη δραστηριότητα.

«Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική επιτυχία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ουσιαστική προσφορά», σημειώνει ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της εταιρείας και προσθέτει: «Δεν περιμένουμε το μέλλον, το χτίζουμε. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στις βιώσιμες πρακτικές και στους τοπικούς συνεργάτες μας, γιατί μόνο έτσι η ανάπτυξη έχει νόημα».

Όταν η ελληνική παραγωγή περνά τα σύνορα

Ένα από τα λιγότερο ορατά στοιχεία αυτής της διαδρομής αξίας είναι οι εξαγωγές. Για εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς, το ράφι δεν τελειώνει στην Ελλάδα. Αντίθετα, γίνεται αφετηρία για 31 διαφορετικές αγορές παγκοσμίως.

Πάνω από 400 συνεργάτες-προμηθευτές, περισσότερα από 1.600 ελληνικά προϊόντα και εξαγωγές που ξεπερνούν τα 527 εκατ. ευρώ μέσα από θεματικές εβδομάδες και σταθερές συνεργασίες.

Σε αυτά προστίθενται και οι απευθείας εξαγωγές φρούτων και λαχανικών, αξίας 186 εκατ. ευρώ, που ταξιδεύουν φρέσκα από την ελληνική γη σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Για την ελληνική οικονομία, αυτό μεταφράζεται σε εξωστρέφεια, σε σταθερή ζήτηση και σε ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Για τους παραγωγούς, σημαίνει επενδύσεις και δυνατότητα ανάπτυξης πέρα από τα στενά όρια της εσωτερικής αγοράς.

Το κράτος, η κοινωνία και ο κύκλος της αξίας

Η αξία που διαχέεται επιστρέφει και στο κράτος. Οι συνολικοί φόροι και ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από αυτή τη δραστηριότητα φτάνουν τα 438 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 0,44% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Και εδώ, ο πολλαπλασιαστής είναι ενδεικτικός, καθώς για κάθε ευρώ άμεσης συνεισφοράς, δημιουργούνται 4,75 ευρώ επιπλέον εσόδων στο σύνολο της οικονομίας.

Αυτός ο κύκλος αξίας, όμως, δεν εξαντλείται στους αριθμούς. Εκτείνεται και στην κοινωνία, μέσα από δράσεις που δεν αποσκοπούν στην απόδοση, αλλά στη στήριξη. Σύμφωνα με τη Μελέτη Κοινωνικό-Οικονομικών Επιδράσεων, το 2024, σχεδόν 2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, με σημαντικό μέρος να αφορά προσφορά προϊόντων σε ευάλωτες ομάδες.

Γεύματα αγάπης, στήριξη παιδιών και οικογενειών, συνεργασίες με οργανισμούς όπως η UNICEF, εκπαιδευτικά προγράμματα και υποτροφίες συνθέτουν ένα πλέγμα κοινωνικής παρουσίας που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον επιχειρηματικό ρόλο.

Χάρη στον εξωστρεφή, συμπεριληπτικό χαρακτήρα τους, και τη σύμπλευσή τους με ισχυρούς φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς, οι κοινωνικές, εθελοντικές και περιβαλλοντικές δράσεις της Lidl Ελλάς ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα, όπως η δημοφιλής πρωτοβουλία καθαρισμού ακτών Plastic free Greece σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, τα Γεύματα Αγάπης, η στήριξη του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του Κέντρου για Χαρισματικά Παιδιά CTY Greece κ.α.

Η βιωσιμότητα ως καθημερινή απόφαση

Σε έναν κόσμο που η βιωσιμότητα συχνά περιορίζεται σε επικοινωνιακές δηλώσεις, η πραγματική πρόκληση είναι η ενσωμάτωσή της στην καθημερινή λειτουργία. Από την αποκλειστική χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας έως τις δεσμεύσεις για μείωση εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας και τη συνεργασία με προμηθευτές για science-based targets, η περιβαλλοντική στρατηγική της Lidl Ελλάς αποκτά μετρήσιμα χαρακτηριστικά.

«Η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα δεν είναι μεμονωμένες δράσεις, αλλά μια πολύπλευρη στρατηγική που καθορίζει κάθε μας απόφαση», εξηγεί η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας. «Ο στόχος είναι απλός: να δημιουργούμε σταθερά, με συνέπεια, μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους».

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή έχουν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όλες οι εγκαταστάσεις της Lidl Ελλάς χρησιμοποιούν 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η εταιρεία διευρύνει συνεχώς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα καταστήματα και τις αποθήκες της, καθώς και την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία αξιοποιούν το κοινό και οι εργαζόμενοί της ήδη σε 53 καταστήματα, 3 αποθήκες και 3 γραφεία.

Για τη Lidl Ελλάς, η αξία δεν μένει στο ράφι. Ξεκινά από εκεί. Διασχίζει την εφοδιαστική αλυσίδα, περνά από τους ανθρώπους που εργάζονται, επιστρέφει στο κράτος, ταξιδεύει στο εξωτερικό μαζί με ελληνικά προϊόντα και επανεπενδύεται στην κοινωνία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο.