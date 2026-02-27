Πώς η συνέπεια και η προβλεψιμότητα του ΟΤΕ στις χρηματικές διανομές προσελκύει τους επενδυτές

Από την αρχή του έτους η μετοχή του ΟΤΕ έχει προσελκύσει νέα κεφάλαια που οδήγησαν τον τίτλο μέχρι τα 17,99 ευρώ. Γενικότερα στις κεφαλαιαγορές υπάρχει μια τάση των επενδυτών να επιλέγουν «ασφαλή καταφύγια», δηλαδή μετοχές με μεγάλες ταμειακές ροές, χαμηλό δανεισμό και υψηλές μερισματικές αποδόσεις, όπως για παράδειγμα ο ΟΤΕ, ανεξάρτητα αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι περιορισμένοι και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό.

Για παράδειγμα οι χρηματικές διανομές προς τους μετόχους του οργανισμού το 2026 θα είναι 355 εκατ. για μέρισμα (0,877 ευρώ) και 177 εκατ. ευρώ για αγορά ιδίων μετοχών. Σύνολο 532 εκατ. ευρώ που ήταν οι ελεύθερες ταμειακές ροές του 2025, ποσό που συνιστά απόδοση 7,3% για τους μετόχους. Αντίστοιχα, για το 2026 αναμένονται ταμειακές ροές μεταξύ 570-580 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 553,3 εκατ. ευρώ και με το δείκτη καθαρό χρέος/προς ebitda να βρίσκεται μόλις στις 0,4 φορές.

Οι πυλώνες της ανάπτυξης για το 2026

Tα προσαρμοσμένα ebitda ενισχύθηκαν κατά 2% το 2025 και για το 2026 η διοίκηση αναμένει αύξηση κατά 3%. Η ανάπτυξη θα προέλθει από την περαιτέρω ενίσχυση στις συνδέσεις οπτικής ίνας, στη συνέχιση της μετατροπής pre paid καρτών σε συμβόλαια αλλά και στη μεταφορά συμβολαίων σε unlimited πακέτα, δεδομένου ότι σήμερα το 65% των συμβολαίων δεν έχει αυτή την υπηρεσία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ενδεχομένως να υπολείπονται άλλων ομοειδών επιχειρήσεων στην Ευρώπη αλλά η διαχρονική συνέπεια του ΟΤΕ σε υψηλές χρηματικές διανομές και ταμειακές ροές αντισταθμίζει αυτό το χάντικαπ για αυτό και οι τιμές στόχοι που δίνουν οι αναλυτές φτάνουν μέχρι και τα 21 ευρώ.

Η διείσδυση της οπτικής ίνας φέρνει νέα έσοδα στον οργανισμό

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 κατεγράφη σημαντική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 5,2% και προσθήκη-ρεκόρ 60 χιλ. συνδρομητών συμβολαίου. Επίσης, ο τομέας της λιανικής σταθερής επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια με αύξηση εσόδων 2,6% στο τέταρτο τρίμηνο, χάρη και στη διείσδυση της οπτικής ίνας. Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 567χιλ. με ρεκόρ συνδέσεων στο τρίμηνο (+58χιλ.). Η διαθεσιμότητα FTTH ανήλθε σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον στόχο, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 34% , Ο στόχος είναι οι διαθέσιμες συνδέσεις να ανέλθουν στα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) πλησιάζει το 78%. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone.

Διψήφιοι ρυθμοί ανόδου στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα έσοδα από υπηρεσίες ICT (τεχνολογία και πληροφορική) αυξήθηκαν κατά 33,4% το 2025 στα 418 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιεί ο ΟΤΕ είναι ο Εθνικός Φάκελος Υγείας, οι πλατφόρμες e-learning, το Public Cloud του Δημοσίου, η τηλεϊατρική και οι έξυπνες υποδομές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΟΤΕ συνεργάζεται με οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, όπως το European Patent Office, το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ. Για το τμήμα ICT ο κ. διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Κ. Νεμπής προέβλεψε πως αναμένουν διψήφια ανάπτυξη το 2026, μεταξύ 10% και 20%.

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη συνδρομητική τηλεόραση

Όσον αφορά τη συνδρομητική τηλεόραση, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά. Η νόμιμη διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα παραμένει κάτω από το 35%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 50% και 60%. Οι συνδρομητές της Pay TV ανήλθαν στο τέλος του 2025 σε 777.097 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,2% και με καθαρή προσθήκη 60.197 νέων συνδρομητών.

Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι τα οφέλη από τα αυστηρότερα μέτρα κατά της πειρατείας που προώθησε η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την κατάργηση του ειδικού φορολογικού τέλους που έκανε τις νόμιμες τιμές έως τώρα κατά 10% πιο ακριβές, υποστήριξε ο κ. Νεμπής.

Κ. Νεμπής: Ακόμη δεν έχουμε δεχτεί πίεση από τον ανταγωνισμό

Για τον ανταγωνισμό στην οπτική ίνα από τη ΔΕΗ ο κ. Νεμπής ανάφερε ότι οι δραστηριότητές της ΔΕΗ περιορίζονται στην παρουσίαση ενός προϊόντος μόνο για ευρυζωνική σύνδεση σε μια σχετικά μικρή περιοχή, τουλάχιστον σε σύγκριση με την περιοχή που καλύπτει ο ΟΤΕ.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε ακόμη νιώσει κάποια ουσιαστική πίεση ή επιπτώσεις στους αριθμούς μας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Καταφέρνουμε να υπερασπιστούμε τις αγορές ευρυζωνικών μας, όπως φαίνεται από τους αριθμούς μας», επισήμανε ο κ. Νεμπής κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 στους αναλυτές.

Το χαρτοφυλάκιο των ιδίων μετοχών

Στις 25 Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία κατείχε 7.797.014 ίδιες μετοχές. Από αυτές,7.785.685 αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 2 Μαΐου 2025 έως 9 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό την ακύρωσή τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ 11.329 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2026, σε μέση τιμή €16,26 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινήτρου OTE Shares Award Plan για το 2025.