Πώς η Aegean διευκόλυνε τους επιβάτες της μετά το black out στο FIR Αθηνών

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αegean ώστε να διευκολύνει τους επιβάτες της που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις με τις πτήσεις τους ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών κατά τη χθεσινή ημέρα. Σημειώνεται πως για την αναστάτωση αυτή συστάθηκε ήδη Επιτροπή Διερεύνησης από τον αρμόδιο υπουργό Χρίστο Δήμα.

Οι ακυρώσεις και οι σημαντικές καθυστερήσεις της χθεσινής ημέρας προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, καθώς η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε σχετική NOTAM.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004, σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται παροχή φροντίδας και επιλογών μετακίνησης, τις οποίες η αεροπορική εταιρεία εφάρμοσε πλήρως, προσφέροντας σε όλους τους επηρεασμένους επιβάτες, τόσο σε περιπτώσεις ακύρωσης όσο και μεγάλης καθυστέρησης: Εναλλακτικές πτήσεις, εντελώς δωρεάν, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, ή Πλήρη επιστροφή χρημάτων, για όσους επέλεξαν να μην ταξιδέψουν, ή Πίστωση σε μορφή voucher.

Επιπλέον, προσφέρθηκαν με πλήρη κάλυψη κόστους εκ μέρους της εταιρίας διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο (η εταιρεία παρείχε δωρεάν 1.682 δωμάτια σε ξενοδοχεία της Αθήνας και 619 σε ξενοδοχεία του υπόλοιπου δικτύου), όπως επίσης γεύματα και σνακ.