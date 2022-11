Πώς διακρίνονται οι άνθρωποι της ΑΒ Βασιλόπουλος;

Η ΑΒ Βασιλόπουλος δίνει καθημερινά τον καλύτερό της εαυτό για να κάνει τη διαφορά στις ζωές τόσο των πελατών της όσο και των ανθρώπων της, των μελών της «ΑΒητικής» της οικογένειας. Συστηματικός στόχος είναι η διαμόρφωση κουλτούρας προσανατολισμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί το Ευ ζην και την υιοθέτηση συνηθειών που προάγουν την υγεία και ευημερία όλων, καθώς και η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που αναδεικνύει τη μοναδικότητα και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκρισή της με Bronze Βραβείο στα HR Awards 2022 στην κατηγορία Best Internal Use of Academies, επιβεβαιώνει στην πράξη πως η εταιρία σέβεται τους ανθρώπους της και δρα προς όφελός τους. Συγκεκριμένα, ξεχώρισε για την «Ακαδημία Κουλτούρας της ΑΒ Βασιλόπουλος» η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί στην ιστορία της ΑΒ Βασιλόπουλος. Σκοπός της είναι να «ζωντανεύει» αφηρημένες έννοιες, διατηρώντας την ίδια στιγμή τον εκπαιδευτικό πήχη ψηλά με τη δύναμη της τεχνολογίας και των σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης, όπως webinars, e-Learning μαθήματα και πακέτα ενίσχυσης γνώσης. Πρόσφατα, μάλιστα, ολοκληρώθηκε το έργο επαναπροσδιορισμού της κουλτούρας, με τη συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων της ΑΒ Βασιλόπουλος. Μία κουλτούρα που επενδύει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 4 πυλώνες: Ηγεσία, Πελατοκεντρικότητα, Ομαδικότητα και Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη.

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η μόνη εταιρία που έλαβε τιμητική διάκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης και Υγείας ως η εταιρεία με τις περισσότερες συμμετοχές εργαζομένων, διαχρονικά, στις διοργανώσεις του Οργανισμού. Η εταιρία, συμμετέχοντας για μια δεκαετία στους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, στηρίζει όλες τις δράσεις που ενσωματώνουν την άθληση στην καθημερινότητα των εργαζόμενων της, φροντίζοντας την υγεία, την ευεξία και την ισορροπία τους με το πρόγραμμα Ευ (ΑΒ) ζην, πρόγραμμα εστιασμένο σε όλες τις διαστάσεις της υγείας και της θετικότητας. Μέσω των συγκεκριμένων αγώνων παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ετήσια εταιρική αθλητική συνάντηση.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος νοιάζεται για όλα όσα έχουν αξία και θέλει να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Οι άνθρωποί της παραμένουν στο επίκεντρο της λειτουργίας της και δεσμεύεται να συνεχίσει τις δράσεις και να αναλαμβάνει με συνέπεια νέες πρωτοβουλίες ώστε όλοι να μπορούν να είναι όλα όσα ήδη είναι και όλα όσα θέλουν να γίνουν.

ΑΒ Βασιλόπουλος. Για όλα όσα νοιάζεσαι.