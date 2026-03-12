Πώς το Carroten «προστατεύει» τα έσοδα της Σαράντης 

Οι εξαγωγές δερμοκαλλυντικών προϊόντων σε επιλεκτικές αγορές έδωσαν ώθηση στα έσοδα της Σαράντης το 2025 και ουσιαστικά αντιστάθμισαν τις μικρές απώλειες που κατέγραψε ο εισηγμένος όμιλος στις παραδοσιακές αγορές του λόγω του ανταγωνισμού.

Οι ενισχυμένες ταμειακές ροές και από την είσπραξη της πρώτης δόσης από την πώληση του μεριδίου στην Estee Lauder ύψους 20,6 εκατ. ευρώ επέτρεψαν για μια ακόμη χρονιά στη διοίκηση να προτείνει την αύξηση του ποσού του μερίσματος ως ποσοστό επί των καθαρών κερδών (pay ratio) και να μοιράσει μέρισμα αυξημένο κατά 25%.

Επίσης, η εταιρεία στο τέλος του 2025 εμφάνισε καθαρή ταμειακή θέση 23,5 εκατ. σε σύγκριση με καθαρό δανεισμό στα 8,5 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Κερδίζει το στοίχημα εξαγωγής δερμοκαλλυντικών προϊόντων η διοίκηση

Το στοίχημα Η προσπάθεια εξαγωγής των δερμοκαλλυντικών προϊόντων του ομίλου σε αγορές πέρα από το δίκτυο θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη υπήρξε στρατηγική επιλογή της διοίκησης και ήδη αποδίδει καρπούς.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές διαμορφώθηκαν σε 30,8 εκατ. το 2025 από 19,3 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 60% ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης των προϊόντων αντηλιακής προστασίας. Η εταιρεία εξάγει ήδη στις Φιλιππίνες τις δερμοκαλλυντικές σειρές Clinea, Bioten και τα αντηλιακά Carroten, ωστόσο το λανσάρισμα του Carroten στις ΗΠΑ στο δίκτυο καταστημάτων Target με 1.900 σημεία και στην πλατφόρμα της Amazon είναι το μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία που φαίνεται να το κερδίζει

Η εταιρεία επεκτείνεται επίσης με το Carroten στην Αυστραλία, έχοντας συμφωνία με δύο μεγάλα λιανικά δίκτυα καθώς και στη Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) των προϊόντων Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντηλιακής Προστασίας σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2025 σε σύγκριση με το 2024 (+98,2%) και διαμορφώθηκε σε 17,5 εκατ. από 8,9 εκατ. το 2024 με το περιθώριο ΕΒΙΤ να ανέρχεται στο 24% το 2025 από 14,7% το 2024.

Σταθερές οι πωλήσεις του ομίλου λόγω ανταγωνισμού

Οι πωλήσεις του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 599,6 εκατ. παραμένοντας σταθερές σε σύγκριση με τα 600,1 εκατ. το 2024. Τα επώνυμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 1,5% συνολικά, με τα Top-15 HERO προϊόντα να αυξάνονται κατά 3,4%, υπεραποδίδοντας έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία σημείωσαν μείωση κατά 14,6%.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα (εγχώρια αγορά) διαμορφώθηκαν σε 152,8 εκατ. το 2025 από 151,3 εκ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1%. Οι χώρες του διεθνούς δικτύου (Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία) που αντιπροσωπεύουν το 74,5% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, διαμορφώθηκαν στα 446,7 εκατ. το 2025 από 448,7 εκατ. το 2024 σημειώνοντας μείωση κατά 0,4%.

Τα κέρδη ebitda ανήλθαν στα 81,6 εκατ. το 2024, αυξημένα κατά 9,1%. Το περιθώριο ebitda διαμορφώθηκε σε 14,8% έναντι 13,6% το 2024. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 67 εκατ. το 2025, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με τα 61 εκατ. το 2024. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,2% το 2025 έναντι 10,2% το 2024, αυξημένο κατά 102 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Αύξηση κερδών 15% στα 53 εκατ. - το 47% θα διανεμηθεί ως μέρισμα

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 53,1εκ. το 2025 σε σύγκριση με τα 46 εκατ. το 2024, αυξημένα κατά 15,3%. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 17% στα 0,83 ευρώ έναντι 0,71 το 2024. Η διοίκηση θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση μέρισμα ύψους 25 εκατ. ευρώ (0,392464 ευρώ ανά μετοχή μικτό έναντι 0,299174 ευρώ ανά μετοχή πέρσι). Ουσιαστικά η χρηματική διανομή αντιστοιχεί στο 47,1% των καθαρών κερδών (pay out ratio) έναντι 43,5% πέρσι.

Υπερδιπλασιάστηκε το free cash flow

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν σε 79,5 εκατ. το 2025 από 32,8 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση αποδίδεται στην ισχυρότερη λειτουργική απόδοση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου κίνησης, υποστηριζόμενες από αποτελεσματική διαχείριση εμπορικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

Η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών στήριξε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ ύψους 37,5 εκατ. ευρώ και οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του ομίλου, ενώ παράλληλα επέτρεψαν την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 15,7 εκατ. ευρώ που θα μειώσει τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο μέλλον.

Τον Ιανουάριο του 2025 εισπράχθηκε η πρώτη δόση των 20,6εκ. από την πώληση του μεριδίου του ομίλου στην Estee Lauder το 2022. Η τελευταία δόση έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2028, ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή ταμειακή θέση του ομίλου.

Οι πιο σημαντικές επενδύσεις το 2025

Μεταξύ των επενδύσεων ξεχωρίζουν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της μονάδας επανακοκκοποίησης της Stella Pack στην Πολωνια, η οποία από το 2026 αναμένεται να συμβάλει σε αύξηση της αποδοτικότητας, η συνέχιση της επέκτασης του εργοστασίου στα Οινόφυτα, με έργα ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που θα εξελιχθούν εντός του 2026, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των κατηγοριών προϊόντων Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας.

Επίσης, οι επενδύσεις στοχεύουν και στην περαιτέρω διείσδυσης της μάρκας Carroten στις ΗΠΑ. με προγραμματισμό για διάθεση επιπρόσθετων κωδικών.

Το guidance για το 2026

Η διοίκηση έδωσε και προβλέψεις για το 2026. Οι πωλήσεις αναμένεται να ανέλθουν στα 620 εκατ. ευρώ, +3.4% από το 2025, τα ebitda θα φτάσουν στα 97 εκατ. (+9%) και το περιθώριο ebitda θα διαμορφωθεί στο 15,6% για το 2026, αυξημένο κατά 76 μονάδες βάσης από το 2025. Αναφορικά με τις επενδύσεις για το 2026, αναμένεται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) να διαμορφωθούν στα 20 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) θα ανέλθουν στα 63 εκατ. ευρώ για το 2026.