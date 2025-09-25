Πώς αλλάζει η καθημερινότητα επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Σε πλήρη ανάπτυξη μπαίνει το ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΑΔΕ, το νέο «ηλεκτρονικό βιβλίο» στο οποίο καταγράφονται πλέον όλες οι συναλλαγές επαγγελματιών με τους πελάτες τους. Στόχος είναι η διαφάνεια και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής σε κλάδους που μέχρι σήμερα εμφάνιζαν υψηλή παραβατικότητα.

Το σύστημα επιτρέπει την αυτόματη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ και τον έλεγχο αποδείξεων και τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο. Κάθε πελάτης που μπαίνει σε συνεργείο, γραφείο ή επαγγελματικό χώρο πρέπει να καταγράφεται, ενώ τα στοιχεία του διασταυρώνονται απευθείας με το myDATA.

Οι πρώτοι που μπήκαν στο μέτρο

Από την 1η Ιουλίου 2025 το μέτρο εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον κλάδο του αυτοκινήτου. Συνεργεία, φανοποιεία, πρατήρια καυσίμων, χώροι στάθμευσης, πλυντήρια και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και συναλλαγή. Η παράλειψη επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν δηλώνεται.

Τι καταγράφεται

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταχωρίζουν καθημερινά τον αριθμό πελατών, τον ΑΦΜ τους, καθώς και όλα τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδονται. Έτσι δημιουργείται ένα πλήρες ψηφιακό αρχείο που διασταυρώνεται με τα φορολογικά δεδομένα.

Η επόμενη φάση

Μέχρι το 2026 το ψηφιακό πελατολόγιο θα επεκταθεί σε ακόμα περισσότερους κλάδους: γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, φυσικοθεραπευτήρια, γυμναστήρια, σχολές χορού, τουριστικά καταλύματα αλλά και επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι και βαφτίσεις. Πρόκειται για επαγγέλματα με έντονη συναλλακτική δραστηριότητα και σημαντικό όγκο πληρωμών σε μετρητά, όπου το κράτος θέλει να ενισχύσει τη διαφάνεια.

Οι επιπτώσεις στην πράξη

Για τους επαγγελματίες, το μέτρο σημαίνει περισσότερη οργάνωση αλλά και αυξημένη εποπτεία, καθώς κάθε συναλλαγή θα περνά πλέον ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ. Για τους πολίτες, δημιουργείται μια «ασφάλεια» ότι η απόδειξη που έλαβαν έχει δηλωθεί κανονικά, ενώ μπορούν να ελέγχουν στο myAADE ποιες δαπάνες έχουν καταχωρηθεί στο όνομά τους.

Η κυβέρνηση ποντάρει στο ότι το ψηφιακό πελατολόγιο θα αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, περιορίζοντας δραστικά το «μαύρο χρήμα» και φέρνοντας μεγαλύτερη ισονομία στην αγορά.