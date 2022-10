Πώς αγοράζεις τις top οικιακές συσκευές οικονομικά, πληρώνοντας ...αργότερα

Δίνοντας νέες διαστάσεις σε μία ήδη εξαιρετική εμπειρία αγορών, τα Public ενισχύουν την ποικιλία οικιακών συσκευών, με ακόμη περισσότερες επιλογές, σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές. Και περιμένουν το κοινό, για να αποκτήσει τη συσκευή των ονείρων του πληρώνοντας ευέλικτα: Στο Public.gr με τη νέα υπηρεσία πληρωμής «Public Now, Pay Later» με Klarna εξοφλώντας σε 3 άτοκες δόσεις, ή στα φυσικά καταστήματα, με το πρόγραμμα Flex Pay, ακόμη και χωρίς κάρτα.

Οι καλύτερες οικιακές συσκευές σε περιμένουν στα Public!

Για όσους επιθυμούν, απλά να ανανεώσουν τον χώρο τους, αλλά και για όσους χρειάζεται να αντικαταστήσουν κάποια παλαιότερη ηλεκτρική συσκευή, ή και να αποκτήσουν μία νέα, τα Public είναι ο απόλυτος προορισμός. Προσφέροντας μια κορυφαία ποικιλία από οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, προϊόντα τεχνολογίας και είδη σπιτιού, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Προσηλωμένα στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή τα Public βοηθούν τους πελάτες τους να βρουν τις συσκευές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους, επιλέγοντας μέσα από μία μοναδική ποικιλία. Παράλληλα, η ομάδα των Public θα βοηθήσει να βρεθεί αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο πελάτης τους: Είτε αυτός αναζητά το νέο του ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο, στεγνωτήριο, είτε οποιαδήποτε άλλη μικρή ή μεγάλη συσκευή για το… «σπιτικό» του.

Οικιακές συσκευές με δόσεις χωρίς πιστωτική γίνεται; Έγινε.

Τώρα όμως, στο Public.gr ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τη συσκευή που θέλει εύκολα και ευέλικτα, με την νέα έξυπνη υπηρεσία πληρωμής «Public Now, Pay Later» με Klarna, πληρώνοντας σε 3 άτοκες δόσεις, ακόμα και χωρίς πιστωτική κάρτα.

Η Klarna είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για τον σύγχρονο αγοραστή, ώστε αποκτήσει ό,τι επιθυμεί σήμερα και να πληρώσει αργότερα. Οι πληρωμές με την Klarna, προσφέρουν τη δυνατότητα κατανομής του κόστους της αγοράς σε 3 άτοκες δόσεις. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται τη στιγμή της αγοράς, ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις προγραμματίζονται αυτόματα κάθε 30 ημέρες.

Next Day delivery σε 100.000+ προϊόντα για το σπίτι σου!

Ολοκληρώνοντας την εξαιρετική εμπειρία αγορών, τα Public προσφέρουν και την υπηρεσία γρήγορης παράδοσης Next Day Delivery με την οποία ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από 100.000 προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, οικιακών συσκευών, γραφείου και παιχνιδιών και να τα παραλάβει στον χώρο του την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, υπάρχει και η υπηρεσία All In One Delivery που προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης και εγκατάστασης οικιακών συσκευών σε μία και μόνο επίσκεψη!

Τα Public διαθέτουν ξεχωριστές προτάσεις για οικιακές συσκευές και είδη σπιτιού που εμπνέουν για μία νέα απόλαυση της καθημερινότητας στο σπίτι. Εσείς δεν έχετε παρά να δείτε τις επιλογές που προσφέρει η νέα εποχή #PublicHome και ζήσετε το σπίτι σας, με τον τρόπο που σας αρέσει. Πληρώνοντας και όπως σας αρέσει!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το public.gr.