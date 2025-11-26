Ποιος είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος στη ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στη ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ αναλαμβάνει από ο κ. Νικόλαος Χαλκιόπουλος.

Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ο κ. Χαλκιόπουλος αποτελεί σημαντική προσθήκη στο ηγετικό δυναμικό της ΔΥΝΑΜΙΣ.

Η τεχνογνωσία και η διορατικότητά του αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και στην περαιτέρω εξέλιξη των επιχειρησιακών της λειτουργιών, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ασφαλιστική.

Με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων του νέου CEO, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Π. Βλαχογεωργακόπουλος, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον Νίκο Χαλκιόπουλο ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής. Η ΔΥΝΑΜΙΣ, μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, προχωρά σε στρατηγικές επιλογές που δείχνουν τον δρόμο της επόμενης μέρας, επιδιώκοντας να καταστεί πρωτοπόρος σε μια διεθνώς ανταγωνιστική αγορά ασφαλίσεων.»

«Mε ιδιαίτερη χαρά συνεχίζεται η διαδρομή μου στην Ασφαλιστική Αγορά σαν μέλος της οικογένειας της ΔΥΝΑΜΙΣ, συμμετέχοντας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της, προκειμένου η Εταιρεία να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στην οικονομική ζωή της χώρας, στηριζόμενη στους άξιους συνεργάτες και το αξιόλογο προσωπικό της» αναφέρει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ν. Χαλκιόπουλος.