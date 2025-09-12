Πλήθος επισκεπτών και επώνυμες παρουσίες στο περίπτερο Volton & Orizon

Εξαιρετικά επιτυχημένη αποδεικνύεται η κοινή παρουσία της Volton και της Orizon στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε πλήθος επισκεπτών μια ευκαιρία να βιώσουν από κοντά την αναβαθμισμένη καταναλωτική εμπειρία που συνδυάζει υπηρεσίες ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας με έκπτωση και στους δύο λογαριασμούς, ενώ από το περίπτερο δεν λείπουν και οι επώνυμες παρουσίες.

Από τις 6 Σεπτεμβρίου όταν και άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ, έως και τις 14 του μηνός, ο Χώρος Ιδιαίτερης Προβολής 20 – μπροστά από το Περίπτερο 7 – φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες επισκεπτών, με το εξειδικευμένο προσωπικό των δύο εταιρειών να απαντά σε ερωτήσεις και να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τις ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν εξοικονόμηση στους καταναλωτές.

Σημαντικές εκπτώσεις και στους 2 λογαριασμούς

Η συνδυαστική λύση που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι δύο εταιρείες προσφέρει εκπτώσεις και στους δύο λογαριασμούς κάθε μήνα, αποτελώντας μια οικονομικά ανταγωνιστική όσο και ευέλικτη λύση για κάθε νοικοκυριό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση επί τόπου στο περίπτερο της Volton & Orizon για Ενέργεια & Κινητή έως τις 14/9 που διαρκεί η Έκθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές προσέλκυσε και το πακέτο της Volton Blue fixed plus, που προσφέρει τη χαμηλότερη σταθερή τιμή της αγοράς μόνο €0,069/κWh, στους 4 πρώτους μήνες.

Εκτός από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον συνδυασμό των ενεργειακών προγραμμάτων της Volton και των πακέτων της Orizon, του 4ου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα, το κοινό έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει και την εφαρμογή myON, μέσω της οποίας οι χρήστες αποκτούν πρόβαση στις δύο υπηρεσίες, απλά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια.

Ταυτόχρονα, ένα διαδραστικό παιχνίδι περιμένει τους μικρούς φίλους της Volton και φέτος χαρίζοντας δώρα και χαμόγελα.

Επώνυμες παρουσίες

Το περίπτερο Volton & Orizon τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, οι Βουλευτές κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης κ.α.

Κατά την επίσκεψή τους συζήτησαν με τον Managing Director της Volton και της Orizon κ. Διονύση Τσίτο σχετικά με τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, στους οποίους πρωταγωνιστούν οι δύο εταιρείες.

Το ενδιαφέρον του κόσμου στη φετινή ΔΕΘ επιβεβαιώνει στην πράξη το όραμα της Διοίκησης να δημιουργήσει ένα ενοποιημένο οικοσύστημα μέσα από συνδυαστικές λύσεις τηλεπικοινωνιών και ενέργειας με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες που δίνουν αξία στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Η Volton και η Orizon θα συνεχίσουν να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες ενέργειας και κινητής, προσφέροντας ανταγωνιστικά και ευέλικτα πακέτα, με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, την αξιοπιστία και τη συνεχή καινοτομία.