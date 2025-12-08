Placement για το 5% της ΕΥΑΘ με discount 6,8%

Πάνω από μια φορά καλύφθηκε από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές το placement της ΕΥΑΘ που έγινε με στόχο να ενισχυθεί η διασπορά της μετοχής.

Πωλητής ήταν το Υπερταμείο που διέθεσε ποσοστό 5% και μείωσε το ποσοστό του στο 19,02%. Πλέον το free float της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται στο 25,52%.

Με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών η τιμή διάθεσης ορίστηκε περίπου στα 3,55 ευρώ, δηλαδή με discount 6,8% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στο ΧΑ (3,81 ευρώ). Διατέθηκαν 1,815 εκατ. μετοχές και η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 6,4 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθούν από το Υπερταμείο.

Οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ έχουν επανέλθει στο προσκήνιο καθώς ο ρόλος του στη διαχείριση του νερού έχει αναβαθμιστεί ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ενώ αναμένουν και αυξήσεις στα τιμολόγιά τους από την αρχή του νέου έτους.