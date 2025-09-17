ΠΙΝΔΟΣ: Οι επενδύσεις των 70 εκατ. ευρώ, τα νέα προϊόντα και η αύξηση πωλήσεων στον γύρο

Μετά την ολοκλήρωση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου ύψους 45 εκατ. ευρώ, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ» περνάει σε νέα φάση ανάπτυξης, εγκαινιάζοντας ένα ακόμη πιο φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2030. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει κατακτήσει ο Συνεταιρισμός τα τελευταία χρόνια, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Ανδρέας Δημητρίου, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του 2024 καταδεικνύουν «μια εξαιρετική χρονιά ανάπτυξης και οικονομικής ενίσχυσης, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη». Αξιοσημείωτο, ότι η μείωση του δανεισμού κατά 42,59% στα 31 εκατ. ευρώ βελτιώνει σημαντικά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την αυτονομία του Συνεταιρισμού.

Οικονομική εικόνα

Η χρονιά το 2024 έκλεισε με βελτίωση στην κερδοφορία και το ίδιο αναμένεται και φέτος σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΠΙΝΔΟΣ, Λάζαρο Τσακανίκα, που σημείωσε ότι: «γενικότερα υπάρχουν αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση κοτόπουλου, τόσο στην Ευρώπη (κοντά στο 2%), όσο και στην Ελλάδα».

Ο κύκλος εργασιών το 2024 ανήλθε σε 374,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 5% σε σχέση με το 2023. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 30,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν σχεδόν τριπλάσια, στα 20 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 178,5%.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως προαναφέραμε, έχει η μείωση του δανεισμού κατά 42,6%, στα 31 εκατ. ευρώ, γιατί αυτή η εξέλιξη θωρακίζει τη χρηματοοικονομική αυτονομία του Συνεταιρισμού και δημιουργεί περιθώρια για νέες πρωτοβουλίες. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ύψους 38,8 εκατ. ευρώ, προσφέρει επιπλέον στήριξη στις επενδύσεις.

Σε ερώτηση του Liberal για το guidance του 2025, ο κ. Τσακανίκας μας είπε: «Αναμένουμε ότι η χρήση του 2025 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, με κερδοφορία που πιθανώς θα ξεπεράσει ελαφρώς αυτήν του 2024».

Άνοδος και στην παραγωγική δραστηριότητα, με αύξηση στην παραγωγή νεοσσών (+6,5%), ζωοτροφής (+5,5%), προϊόντων κοτόπουλου (+5,1) και εξαγωγών (+16,1%). Θετικά αποτελέσματα είχε και η θυγατρική εταιρεία Αγροζωή ΑΒΕΕ, η οποία με αμετάβλητο κύκλο εργασιών παρουσίασε υπερδιπλάσιο EBITDA της τάξης των €2.263.000, διατηρώντας τον δανεισμό της σταθερά μηδενικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας των ενοποιημένων μεγεθών του Συνεταιρισμού.

Επενδύσεις με επίκεντρο την καινοτομία

Το νέο πενταετές επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων: νέο εκκολαπτήριο, επέκταση της γραμμής έτοιμων ψημένων προϊόντων, ενίσχυση των γραμμών παραγωγής ζωοτροφών και του πτηνοσφαγείου, εκσυγχρονισμό του στόλου μεταφορών, συγκεκριμένα αγορά ηλεκτροκίνητων φορτηγών, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Σχεδιάζεται η δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων με εγκαταστάσεις net metering, μπαταρίες αποθήκευσης και μονάδα βιοαερίου ισχύος 2MW, που θα ενισχύσει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και θα μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα του Συνεταιρισμού, καθώς φυσικά και τα κόστη.

Η άνοδος των έτοιμων προϊόντων και του γύρου

Μια από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις της τελευταίας διετίας αφορά την κατηγορία των έτοιμων ψημένων προϊόντων και ειδικότερα του γύρου. Οι πωλήσεις καταγράφουν αύξηση σχεδόν 30% στα έτοιμα γεύματα και 80% στον γύρο, αντανακλώντας την αυξανόμενη στροφή του καταναλωτή σε προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και έτοιμες λύσεις.

Η στρατηγική διαφοροποίησης αποδίδει καρπούς, με την ΠΙΝΔΟΣ να αποκτά παρουσία σε νέα κανάλια διανομής. Συνεργάζεται αποκλειστικά με την αλυσίδα Pizza Fun, ενώ έχει διεισδύσει δυναμικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, αξιοποιώντας τη ζήτηση της τουριστικής αγοράς.

Η διεθνής διάσταση των πωλήσεων

Οι εξαγωγές συντελούν κατά 10% στο κύκλο εργασιών και αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα. Στόχος είναι η ετήσια αύξηση 20% τα επόμενα χρόνια, με την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ενδιαφέρον καταγράφεται και στο Ντουμπάι, όπου η ΠΙΝΔΟΣ διατηρεί συνεργασίες, ενώ στις βαλκανικές χώρες συνεχίζει να προωθεί φρέσκα προϊόντα. Για πιο μακρινές αγορές επιλέγει κυρίως την κατηγορία των κατεψυγμένων.

Η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης

Πέρα από τους οικονομικούς δείκτες, η ΠΙΝΔΟΣ αναδεικνύει την κοινωνική της διάσταση. Το 2024 απασχολούσε 1.500 εργαζόμενους, αριθμός που έχει ήδη αυξηθεί στους 1.600. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού ξεπέρασε τα 36,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω των 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023.

Οι παραγωγοί – μέλη του Συνεταιρισμού είδαν επίσης σημαντική ενίσχυση του εισοδήματός τους, με τις συνολικές απολαβές να ανέρχονται σε 36,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,6%. Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός έχει θεσπίσει κατώτατους μισθούς 900 ευρώ για εργάτες και 1.000 ευρώ για υπαλλήλους, ενώ οι εργαζόμενοι με αποδοχές κάτω των 1.500 ευρώ λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ μηνιαίως, ως μέτρο στήριξης απέναντι στην ακρίβεια.

Κυκλική πτηνοτροφία και περιβαλλοντική ευθύνη

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η ΠΙΝΔΟΣ επενδύει συστηματικά σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Η κοπριά μετατρέπεται σε λίπασμα, χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο νερό, ενώ η ψύξη των προϊόντων γίνεται με αέρα αντί νερού. Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα KYKLOS 4.0, ο Συνεταιρισμός έχει μειώσει κατά 90% τη χρήση πλαστικού, αντικαθιστώντας τα τελάρα με χάρτινα. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αποσπάσει βραβεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λειτουργεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.