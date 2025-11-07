Περικοπές στα νορβηγικά ταχυδρομεία - Μειώνεται η συχνότητα των παραδόσεων αλληλογραφίας

Οι Νορβηγοί, οι οποίοι προχωρούν ταχύτατα στην υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων, είναι πιθανόν να βλέπουν τον ταχυδρόμο να περνά από το σπίτι μόνο μια φορά την εβδομάδα, αν η πρόταση της κυβέρνησης υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο.

Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιον-Ίβαρ Νίγκορντ πρότεινε σήμερα να μειωθεί η συχνότητα των παραδόσεων αλληλογραφίας, η οποία πραγματοποιείται μέρα παρά μέρα στη σκανδιναβική χώρα.

"Λαμβάνουμε όλο και λιγότερες επιστολές με το ταχυδρομείο και όλο και λιγότερες εφημερίδες διανέμονται" δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Εάν η πρότασή του συγκεντρώσει μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, η αλληλογραφία θα διανέμεται στο μέλλον μια φορά και οι εφημερίδες "τουλάχιστον" τρεις φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, όσοι θέλουν πιο συχνές παραδόσεις αλληλογραφίας, θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Ένα τέτοιο μέτρο θα επέτρεπε στο κράτος να εξοικονομήσει περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο κορώνες (85 εκατομμύρια ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Εργατικών.

Το 2023, ο όγκος των επιστολών που παραδόθηκαν είχε μειωθεί κατά περισσότερο από 80% σε σχέση με την αρχή της χιλιετίας, σύμφωνα με τα νορβηγικά Ταχυδρομεία. Πέρυσι, μειώθηκε περαιτέρω κατά 11,4% σε σχέση με το 2023.