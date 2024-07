ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ: Μοναδικές προτάσεις εξόδου για όλη την οικογένεια από τα Public

Στα Public και το Τickets.public.gr, τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων, βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απέκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

THE MUSIC OF GAME OF THRONES, LORD OF THE RINGS & THE HOBBIT IN CONCERT

19 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Μια μαγική βραδιά με την Καλίσι, Βασίλισσα των Δράκων και τον Μάγο Gandalf να σας υποδέχονται στην ειδικά διαμορφωμένη είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, όπου θα απολαύσετε την αξεπέραστη μουσική από τις πιο αξέχαστες στιγμές των Επτά Βασιλείων και της Μέσης Γης

https://tickets.public.gr/music/game-of-thrones-in-concert/

ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ

22 Ιουλίου Θέατρο Λυκαβηττού

Οι Σολίστ, Πρώτη χορεύτρια του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού Ines McIntosh, ο Πρώτος χορευτής του Κρατικoύ Μπαλέτου του Βερολίνου, Dinu Tamazlacaru καθώς και το μπαλέτο από τη Ρώμη, Romae Capital Ballet συνθέτουν μια εντυπωσιακή παραγωγή, ένα αληθινό παραμυθένιο θέαμα που θα γοητεύσει το κοινό.

https://tickets.public.gr/dance/limni-ton-kyknon-theatro-lykabittou/

THE WALL - PINK FLOYD'S ROCK OPERA

Η αυθεντική παραγωγή από το West End του Λονδίνου, για δύο μόνο παραστάσεις στο Λυκαβηττό.

Το “THE WALL - PINK FLOYD'S ROCK OPERA”, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

https://tickets.public.gr/music/the-wall-pink-floyds-rock-opera/

EJEKT FESTIVAL 2024

OAKA - P5

Ένα απίστευτο line-up βγαλμένο από τα όνειρα των μουσικόφιλων κάθε είδους μουσικής: Maneskin, Bring Me The Horizon, Korn, Palaye Royale, Neck Deep, SpiritBox, Alice Merton, Bury Tomorrow, Loathe, Planet of Zeus, The Bonnie Nettles, Six For Nine.

https://tickets.public.gr/music/ejekt-festival-2024/

Πλούτος του Αριστοφάνη

Την κωμωδία του Αριστοφάνη «Πλούτος» θα παρουσιάσει, το καλοκαίρι του 2024, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία, μετάφραση/ απόδοση κειμένου του Γιάννη Κακλέα, με την οποία θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024. ΣΤΙ; 19 &20 Ιουλίου

https://tickets.public.gr/theater/ploutos-kalokairi-2024/

ROCKWAVE NIGHTS

PINK MARTINI

featuring China Forbes…σε ένα ξέφρενο καλοκαιρινό party στις 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

https://tickets.public.gr/music/rockwave-nights-pink-martini/

ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ & ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Η πιο διαδραστική παιδική παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά, με τον Πήτερ Παν, την Τίνκερμπελ και την Γουέντυ να πετάνε ολοζώντανα μπροστά στους θεατές (!) στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Κυριακή 7 Ιουλίου και ώρα 20:30

https://tickets.public.gr/theater/children/piter-pan-tinkermpel/beakeio-theatro/

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public