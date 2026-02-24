Paramount: Υποβάλλει υψηλότερη προσφορά για τη Warner Bros Discovery

Η Paramount Skydance υπέβαλε υψηλότερη προσφορά για τη Warner Bros Discovery, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος, εντείνοντας τις προσπάθειές της να ματαιώσει τη συμφωνία της ιδιοκτήτριας του HBO Max με τη Netflix.

Ο «πόλεμος» προσφορών για ένα από τα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ, που περιλαμβάνει τις σειρές «Χάρι Πότερ» και «Game of Thrones», έχει ανεβάσει τον πήχη για την κυριαρχία στην αγορά του streaming.

Η νέα προσφορά της Paramount — η οποία βελτιώνει την αρχική προσφορά των 108,4 δισ. δολαρίων, ή 30 δολαρίων ανά μετοχή, για ολόκληρη την εταιρεία — επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Warner Bros σχετικά με τη χρηματοδότησή της, ανέφερε η πηγή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αμέσως πώς αναθεωρήθηκε η προσφορά. Η Warner Bros και η Paramount αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η Netflix δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη.

Η Netflix, η οποία επιλέχθηκε από την Warner Bros και προσφέρθηκε να αγοράσει τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, ή 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει το δικαίωμα να ανταποκριθεί στην τελευταία προσφορά της Paramount, υπό την ηγεσία του David Ellison.

Το Variety ανέφερε σε δημοσίευμα αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι η Warner Bros πιθανότατα θα εξετάσει την προσφορά της Paramount, ενώ θα συνεχίσει να συνιστά τη συμφωνία με τη Netflix στους μετόχους της.

Η Netflix διαθέτει άφθονα μετρητά και θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά της για τον ιδιοκτήτη της HBO Max, ενώ η ανταγωνιστική προσφορά της Paramount υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο της Oracle, Larry Ellison.

Η μητρική εταιρεία της CBS κλήθηκε να υποβάλει την «καλύτερη και τελική προσφορά» της, αφού η Warner Bros απέρριψε μια βελτιωμένη προσφορά που περιελάμβανε την καταβολή 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως τέλος διακοπής στη Netflix και την προσθήκη ενός τριμηνιαίου «τέλους αναμονής» 25 σεντ ανά μετοχή από το επόμενο έτος, προκειμένου να αποζημιωθούν οι μέτοχοι της Warner Bros για τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Warner Bros είχε δηλώσει ότι η προσφορά που κατέθεσε η Paramount στις 10 Φεβρουαρίου εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται σε αυτό που το Διοικητικό της Συμβούλιο θα θεωρούσε ως ανώτερη πρόταση και έδωσε προθεσμία επτά ημερών, έως τις 23 Φεβρουαρίου, για την υποβολή αναθεωρημένης προσφοράς.

Οι αναλυτές της MoffettNathanson είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι μια προσφορά της Paramount της τάξης των 34 δολαρίων ανά μετοχή θα έθετε τέλος στον «πόλεμο» προσφορών και θα «απέφευγε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την αξία της Discovery Global».

Η Warner Bros σχεδιάζει να αποσχίσει τα περιουσιακά στοιχεία της καλωδιακής τηλεόρασης, όπως τα CNN και HGTV, στην Discovery Global, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 1,33 και 6,86 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Warner Bros.

Η Netflix δήλωσε ότι η προσφορά της προσφέρει στους μετόχους της Warner Bros πρόσθετο πλεονέκτημα από την αποσχίση της Discovery Global, η οποία, σύμφωνα με την WBD, θα προσθέσει αξία, παρέχοντας στη νέα εταιρεία μεγαλύτερη στρατηγική, λειτουργική και οικονομική ευελιξία.

Ωστόσο, η Paramount δήλωσε ότι η απόσχιση της καλωδιακής τηλεόρασης, που αποτελεί το επίκεντρο της προσφοράς του «κολοσσού» του streaming, είναι ουσιαστικά άνευ αξίας.

Η Warner Bros, υπό την ηγεσία του David Zaslav, δέχτηκε πιέσεις από την Ancora Capital, αφού ο ακτιβιστής επενδυτής απέκτησε μερίδιο περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην ιδιοκτήτρια της HBO και κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν συνεργάστηκε επαρκώς με την Paramount.

Ο επενδυτής προειδοποίησε ότι εάν η Warner Bros αρνηθεί να ξαναρχίσει τις συζητήσεις με την Paramount, θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας με τη Netflix και θα ζητήσει λογοδοσία από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Οι μετοχές της Paramount αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 10,70 δολάρια στις παρατεταμένες συναλλαγές.

Ρυθμιστικός έλεγχος

Οι μέτοχοι της Warner Bros επρόκειτο να αποφασίσουν για την τύχη της προσφοράς της Netflix στις 20 Μαρτίου, με την ψηφοφορία να αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σημείο στην υψηλού κινδύνου διαμάχη για την απόκτηση ενός από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ.

Η έγκριση από τους επενδυτές θα προωθούσε τη συμφωνία, αλλά θα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει έντονο έλεγχο από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες πρέπει να αξιολογήσουν εάν η συνένωση της παγκόσμιας δύναμης της Netflix στον τομέα του streaming με τα εκατονταετή περιουσιακά στοιχεία του στούντιο Warner Bros θα μείωνε τον ανταγωνισμό ή θα περιόριζε τις επιλογές των καταναλωτών.

Η Paramount δήλωσε ότι έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση για ξένες επενδύσεις στη Γερμανία και βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Paramount έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι έχει πιο ξεκάθαρο δρόμο προς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από τη Netflix.

Η προσφορά της Paramount θα δημιουργήσει ένα στούντιο μεγαλύτερο από τον ηγέτη της αγοράς Disney και θα συγχωνεύσει δύο μεγάλους τηλεοπτικούς φορείς, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένους γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος, θα ελέγχουν «σχεδόν όλα όσα βλέπουν οι Αμερικανοί στην τηλεόραση».

Θα παραδώσει επίσης τον έλεγχο του CNN στους συντηρητικούς Ellisons, αμέσως μετά την εξαγορά του CBS News και την τοποθέτηση της Bari Weiss ως αρχισυντάκτριας.

Για τη Netflix, η συγχώνευση με το HBO Max θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη παγκόσμια εταιρεία streaming, με περίπου μισό δισεκατομμύριο συνδρομητές.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα λάβει την έγκριση, λέγοντας ότι η προσφορά της εταιρείας θα είναι καλύτερη για το Χόλιγουντ, καθώς θα αποφευχθούν οι περικοπές θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο που έχει ήδη πληγεί από τη μείωση των παραγωγών και τις άνισες εισπράξεις στα ταμεία.

Ο πρωτοπόρος του streaming δήλωσε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι η πιθανή συγχώνευση της υπηρεσίας streaming με την HBO Max θα ωφελήσει τους καταναλωτές, μειώνοντας το κόστος ενός πακέτου προσφοράς.

Ωστόσο, το επιχείρημά του ότι χρειάζεται τη Warner Bros για να ανταγωνιστεί το YouTube, τον πιο δημοφιλή τηλεοπτικό διανομέα της Αμερικής, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντίσταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της ρυθμιστικής του εξέτασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει εάν η Netflix εμπλέκεται σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Η Netflix έχει επισημάνει στατιστικά στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης μέσων Nielsen, σύμφωνα με τα οποία το YouTube της Google καταλαμβάνει περισσότερο χρόνο προβολής στις τηλεοράσεις των ΗΠΑ από άλλες υπηρεσίες streaming.