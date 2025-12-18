Το παράδειγμα της Huawei: Πώς η καινοτομία οδηγεί τη βιωσιμότητα

Τη διαρκή της δέσμευση στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας κάνει πράξη η Huawei Ελλάδας, οραματιζόμενη ένα πιο πράσινο, ψηφιακό και συμπεριληπτικό μέλλον.

Η στρατηγική που ακολουθεί η πολυεθνική εταιρεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαπνέεται από τη φιλοσοφία ότι η καινοτομία αποτελεί τον ισχυρότερο καταλύτη για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, δύο νευραλγικούς τομείς που αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

TECH4ALL: Μακροχρόνια δέσμευση στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Το TECH4ALL, μια παγκόσμια και διαχρονική πρωτοβουλία της Huawei για την ψηφιακή ένταξη και τη βιωσιμότητα, σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο τη διασφάλιση ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στον ψηφιακό κόσμο.

Το καινοτόμο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνολογίας, στην αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών και στη μόχλευση της καινοτομίας για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της κοινωνίας, με εφαρμογές που διεθνώς καλύπτουν την περιβαλλοντική προστασία και την εκπαίδευση.

Μέσω του TECH4ALL, η τεχνογνωσία που κατέχει η Huawei, όπως το cloud computing, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και οι τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, βρίσκει εφαρμογή σε πρακτικές λύσεις που προστατεύουν τη φύση και ενδυναμώνουν τον άνθρωπο.

Το Πρόγραμμα στην Ελλάδα

Η πρωτοβουλία βασίζεται στους παρακάτω θεμελιώδεις άξονες:

Εκπαίδευση : Διεύρυνση της πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες και ευκαιρίες μάθησης.

: Διεύρυνση της πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες και ευκαιρίες μάθησης. Περιβάλλον : Εφαρμογή τεχνολογιών για τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

: Εφαρμογή τεχνολογιών για τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ανάπτυξη: Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης μέσω καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογικών.







Περιβαλλοντική προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα

Μέσω μιας σειράς δράσεων και συνεργασιών με σημαντικό αντίκτυπο, η Huawei Ελλάδας συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Από το 2021 έως σήμερα, η Huawei Ελλάδας έχει υποστηρίξει και χορηγήσει αρκετές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας και στην ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας.

Κομβική θέση στο πρόγραμμα κατέχει η χορηγία της Huawei σε συνεργασία με την PROBOTEK, μία νεοφυή επιχείρηση. Η πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το 2022 ως πιλοτικό πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα στο Δάσος Συγγρού, βασίστηκε στη συνδεσιμότητα 5G και αξιοποίησε αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες θερμότητας και καπνού καθώς και ρομποτικά drones.

Λειτουργώντας ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό ακραίων φαινομένων όπως οι πυρκαγιές, το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών, χρησιμοποιεί αισθητήρες και drones για την πρόληψη και αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής που επανέρχεται κάθε χρόνο στη χώρα μας με ολοένα αυξανόμενη δριμύτητα, επιφέροντας σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Το 2024, το πιλοτικό πρόγραμμα επεκτάθηκε και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και η PROBOTEK, παρουσιάσανε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου ένα ενισχυμένο σύστημα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών.

Το σύστημα διαθέτει αναγνώριση εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τον εντοπισμό καπνού ή μη φυσιολογικών θερμικών μοτίβων, αισθητήρες IoT για τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (θερμοκρασία, υγρασία, σύσταση αέρα), και cloud analytics για άμεση μετάδοση ειδοποιήσεων στις αρχές.

Η πλατφόρμα διαχείρισης, σε συνδυασμό με τους εγκατεστημένους αισθητήρες πυρκαγιάς και τα μετεωρολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα για την περιοχή, προέβλεψε με ακρίβεια την πορεία της φωτιάς, την απόσταση που θα διένυε και τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, ενώ παράλληλα υπογράμμιζε ποιες περιοχές θα διέτρεχαν κίνδυνο και χρειαζόταν να εκκενωθούν, παρέχοντας επίσης ειδοποιήσεις για διαθέσιμες οδούς διαφυγής.

Επόμενος σταθμός του έργου είναι η Σκιάθος. Το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα επιστρατεύσει τεχνητή νοημοσύνη, drones, δίκτυα αισθητήρων και φορητές κάμερες στις στολές των πυροσβεστών, για να παρέχει στις πυροσβεστικές ομάδες και τις τοπικές αρχές ενημέρωση της κατάστασης με άντληση και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω του κέντρου διοίκησης στο Δημαρχείο.

Αυτό το δίκτυο επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και την ταχεία ανταπόκριση, βοηθώντας τις αρχές να προστατεύουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού αλλά και να ελαχιστοποιήσουν την οικολογική και οικονομική ζημιά.

Το έργο αναδεικνύει πώς η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να προάγει την κλιματική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη δασοκομία και την περιβαλλοντική προστασία βάσει δεδομένων, ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal).

Δωρεές σε Δήμους για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Στα Βριλήσσια, η Huawei Ελλάδας επέκτεινε την περιβαλλοντική της δέσμευση υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του Δήμου για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της αστικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρέχοντας εξοπλισμό για τους πυροσβέστες και για την πρόληψη πυρκαγιών.

Με τη δωρεά της Huawei, ο Δήμος Μαραθώνα επίσης προχώρησε στην προμήθεια σύγχρονου, υψηλής ποιότητας ηχητικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συγκεκριμένα ο νέος εξοπλισμός θα συμβάλλει στη διασφάλιση έγκαιρων ειδοποιήσεων και πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πολίτες σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων, όπως φυσικές καταστροφές ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.

Στην Πεντέλη, σε συνεργασία με την «Humanity Greece», η Huawei εξασφάλισε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, υποστηρίζοντας τους τοπικούς κατοίκους και τις δημοτικές υπηρεσίες μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές το 2024.

Guardian Project - Ιστορική περιβαλλοντική πρωτοβουλία

Σε συνεργασία με τη Rainforest Connection (RFCx) και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, η Huawei υλοποίησε το πιλοτικό πρόγραμμα Guardian Project, στο πλαίσιο του οποίου αξιοποιήθηκε ακουστική τεχνολογία για την παρακολούθηση και προστασία του πληθυσμού των αγριόγιδων στην οροσειρά της Πίνδου. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, αποτέλεσε σημαντική καινοτομική εφαρμογή για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα.

Αισθητήρες τοποθετημένοι ψηλά στα δέντρα κατέγραψαν ήχους πιθανών απειλών και έστελναν τα δεδομένα σε μια πλατφόρμα cloud. Με εκπαίδευση να αναγνωρίζουν ήχους όπως αλυσοπρίονα, φορτηγά ή πυροβολισμούς, οι αναλύσεις AI ενεργοποιούσαν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στους δασοφύλακες, επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν γρήγορα σε κάθε ανιχνευμένο κίνδυνο.

Το όραμα της Huawei για τη βιωσιμότητα υπερβαίνει τα όρια της εταιρικής υπευθυνότητας, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα όπου η τεχνολογία θωρακίζει την ανθρώπινη ζωή και τη φύση.

Μέσω της συνεχούς επένδυσης, των ισχυρών συνεργασιών και της καινοτόμου τεχνολογίας, η Huawei Ελλάδας αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιωσιμότητα οφείλουν να συμβαδίζουν.