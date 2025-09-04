Παπαστράτος: Καμπάνια για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Ένα σαφές μήνυμα δίνει η νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης από την Παπαστράτος για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Ο Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος επεσήμανε στην παρουσίαση της καμπάνιας για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ότι βασικός στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων.

«Με σταθερό προσανατολισμό προς μια Ελλάδα χωρίς τσιγάρο επιβεβαιώνουμε καθημερινά ότι η βιομηχανία μπορεί να είναι μοχλός θετικής αλλαγής. Η ανάπτυξη όμως δεν έχει αξία αν δεν συμβαδίζει με την πρόοδο της κοινωνίας. Η επιχειρηματική επιτυχία αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από έμπρακτη ευθύνη και δράσεις που βελτιώνουν την ζωή των πολιτών. Έχοντας ως οδηγό αυτή την φιλοσοφία αναλαμβάνουμε σήμερα σε συνεργασία με την Πολιτεία, τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μία νέα σημαντική πρωτοβουλία για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, ένα διαχρονικό φαινόμενο που απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συνένωση δυνάμεων για τη συγκρότηση μια ισχυρής συμμαχίας. Γι’ αυτό έχουμε σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που βασίζεται στην πρόληψη, στην εκπαίδευση και στην ψηφιακή καινοτομία. Παράλληλα δίνουμε έμφαση στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας των νεότερων γενιών», είπε ο κ. Μαργώνης.

Με γνώμονα ότι η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων, στόχος της καμπάνιας είναι να διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας σήμερα για ένα βιώσιμο μέλλον για τις γενιές που ακολουθούν.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων γίνεται πολύ μεγάλη πρόοδος και ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση μια βιομηχανία καπνού να ξεκινάει μια τέτοια καμπάνια. «Η προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. Η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί τη συντονισμένη κινητοποίηση όλων μας: της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, της αγοράς. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Παπαστράτος και τη στρατηγική της προσέγγιση μέσα από την πρόληψη, την εκπαίδευση και την τεχνολογική καινοτομία», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να γίνει επαλήθευση της ηλικίας ενός ατόμου, ώστε να διασφαλιστεί η μη πώληση καπνικών προϊόντων σε ανήλικους. Τα ψηφιακά εργαλεία για την ασφαλή πώληση καπνικών προϊόντων θα είναι έτοιμα σε δύο μήνες.

«Η Παπαστράτος ως ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου επιλέγει να πάρει θέση αναλαμβάνοντας τον ρόλο που της αναλογεί. Όταν ένα καπνικό προϊόν φτάνει στα χέρια ανηλίκου τότε κάτι δε λειτουργεί σωστά. Για να αλλάξει αυτό χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση», τόνισε ο κ. Μαργώνης.

Η έρευνα της Παπαστράτος

Για να σχεδιάσει την καμπάνια επί πραγματικών δεδομένων η Παπαστράτος πραγματοποίησε μια έρευνα, μέσω της οποίας σύλλεξε χρήσιμες πληροφορίες, από λιανοπωλητές και ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν το εύρος του προβλήματος, όσο και την κοινή πεποίθηση ότι η προστασία των ανηλίκων απαιτεί συντονισμένη δράση απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Η πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα έχει ως αφετηρία τη σαφή κατανόηση της πραγματικότητας. Να δούμε ποιοι παράγοντες διευκολύνουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την κατανάλωση τους. Να εξετάσουμε όμως και τη στάση των ενηλίκων, των γονέων, των εκπαιδευτικών, αλλά και των επαγγελματιών του λιανικού εμπορίου», σημείωσε ο κ. Μαργώνης και πρόσθεσε: «Στους λιανοπωλητές προκύπτει η ανάγκη για περεταίρω εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τις υπεύθυνες πρακτικές πώλησης και φυσικά να τους εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις υπεύθυνες πρακτικές. Αντίστοιχα για το ευρύ κοινό είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται η ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα και η ανάγκη να γίνουμε περισσότερο αυστηροί, τόσο στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όσο και στους ελέγχους, κάτι που έχει προβλεφθεί και στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Υγείας».

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Το 91% πολιτών και 98% λιανοπωλητών αναγνωρίζουν την μεγάλη σημασία της αποτροπής των ανηλίκων από την πρόσβαση και κατανάλωση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Το ευρύ κοινό, σε ποσοστό 64% αναγνωρίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Το 92% των πολιτών αναγνωρίζει ότι η αποτροπή των ανηλίκων από την πρόσβαση και κατανάλωση προϊόντων καπνού και νικοτίνης είναι ευθύνη όλων μας.

Τι θα περιλαμβάνει η καμπάνια

Η καμπάνια βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες. Πρώτον η εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και η εκπαίδευση όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η Παπαστράτος θα ξεκινήσει πανελλαδικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση και τη σχετική πιστοποίηση των περίπου 20.000 λιανοπωλητών, καθώς και την παροχή ειδικών σημάνσεων για τα σημεία πώλησης.

Δεύτερον η κοινωνική ευαισθητοποίηση, με τη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα υλοποιήσει η εταιρεία μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης για την ανάγκη αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τρίτον, η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Παπαστράτος συνεργάζεται εδώ και καιρό με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και συμμετέχει στην ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων που θεωρεί ότι θα διασφαλίσουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ενηλικότητας στις αγορές.