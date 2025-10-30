Πάνω από τις εκτιμήσεις τα έσοδα της Amazon, με «πάτημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν για το τρίτο τρίμηνο του 2025 τα έσοδα της Amazon, με τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό» να συνεχίζει να ωφελείται από τη ζήτηση για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι συνολικές πωλήσεις της Amazon αυξήθηκαν κατά 13% σε 180,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προέβλεπαν κατά μέσο όρο 177,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το CNBC, τα έσοδα της Amazon Web Services για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της StreetAccount είχαν προβλέψει 32,42 δισεκατομμύρια δολάρια, ή αύξηση 18,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις και αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών λειτουργικών κερδών της Amazon.

Η AWS είναι ο κορυφαίος πάροχος υποδομών cloud στον κόσμο, αλλά αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση από τους ανταγωνιστές της, Google και Microsoft, οι οποίοι επίσης ανακοίνωσαν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.

Τα έσοδα από το cloud της Google αυξήθηκαν κατά 34% κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ το Microsoft Azure κατέγραψε αύξηση 40%.