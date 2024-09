Πανευρωπαϊκή διάκριση για την Campeόn Gaming με το Best Workplace in Europe Award

Τη διάκριση Best Workplaces in Europe™ στην κατηγορία επιχειρήσεων από 50 μέχρι 499 εργαζόμενους έλαβε από τον φορέα Great Place to Work® η Campeόn Gaming, το καινοτόμο ελληνικό iGaming hub. Η σπουδαία αυτή διευρωπαϊκή διάκριση απονέμεται στην Campeόn Gaming για πρώτη φορά και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του κορυφαίου εργασιακού περιβάλλοντος της εταιρείας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Η Campeόn Gaming είναι μία από τις μόλις 6 ελληνικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο με τις 100 εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη που αναγνωρίζονται ως Best Small & Medium Workplaces in Europe™ για το 2024.

«Η φιλοσοφία μας ‘Είμαστε οι άνθρωποί μας’, είναι η κινητήριος δύναμη που μας εμπνέει και μας καθοδηγεί στο να παρέχουμε ένα ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων μας», τόνισε ο Μαρίνος Σιαπάνης, CEO & Co-Founder της Campeόn Gaming. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτή τη διάκριση, την οποία λαμβάνουμε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη μοιραζόμαστε με όλους τους εργαζομένους μας, καθώς όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, συμβάλαμε σε αυτήν την επιτυχία. Δημιουργήσαμε, μάλιστα, κι ένα ευφάνταστο βίντεο, σε συνεργασία με τον Content Creator, Γιώργο Βαγιάτα, το οποίο αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομαδική δουλειά και προσπάθεια για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού βραβείου», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Campeόn Gaming έχει βραβευτεί για 3 έτη ανάμεσα στα Best Workplaces™ Hellas από τον φορέα Great Place to Work®, ενώ το 2024 διακρίθηκε επίσης ως Best Workplace™ for Women Hellas και το 2023 ως Best Workplace™ in Tech Hellas. Η διάκριση σε εθνικό επίπεδο είναι προαπαιτούμενο για μια εταιρεία, ώστε να θέσει υποψηφιότητα για την αναγνώριση των προσπαθειών της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων εταιρειών βασίζεται σε εμπιστευτικές έρευνες εργαζομένων, οι οποίοι αξιολογούν τις αξίες που πρεσβεύει η εταιρεία και τη διοικητική της ομάδα, καθώς και τις επιδόσεις του εργοδότη τους στην καινοτομία και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.

Η νέα διάκριση ως Best Workplace in Europe™ έρχεται να επιστεγάσει την προσήλωση της Campeόn Gaming στη δημιουργία ενός ευχάριστου, υποστηρικτικού, ευέλικτου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων, την ενίσχυση της συλλογικότητας και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η πλήρης λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες του 2024 είναι διαθέσιμη στη σελίδα Best Small & Medium Workplaces in Europe 2024.