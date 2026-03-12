Το Πανεπιστήμιο Purdue συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το UNIC Athens για την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Το Πανεπιστήμιο Purdue διευρύνει τον παγκόσμιο αντίκτυπό του μέσω μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας με το UNIC Athens του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση ενός αναπτυσσόμενου διατλαντικού δικτύου που επικεντρώνεται στην προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς υψηλού αντίκτυπου.

Η σύμπραξη θα επικεντρωθεί στη συντονισμένη έρευνα, στη συνεργασία ακαδημαϊκών και φοιτητών και στην καινοτομία στους τομείς των επιστημών αιχμής, της μηχανικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα, διαδικτυακά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό και προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών, τα οποία θα υλοποιούνται από κοινού από το UNIC Athens και το Purdue.

Συντονισμένη έρευνα και δράση καινοτομίας σε συνεργασία με το UNIC Evolve, τη μείζονα ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια και την ποιότητα της υγείας (health span), στη μακροζωία (longevity), καθώς και στη βιοάμυνα (biodefense).

Δημιουργία Περιφερειακού Γραφείου του Purdue στο campus του UNIC Athens στο The Ellinikon, έναν υπό ανάπτυξη κόμβο «έξυπνης πόλης» στην Αθήνα, ο οποίος θα συνδυάζει προηγμένες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και έμφαση στην ποιότητα ζωής.

«Οραματιζόμαστε μία εξελικτική ευκαιρία με το προγραμματισμένο άνοιγμα ενός περιφερειακού γραφείου στην πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens, σε αυτή τη νέα, “έξυπνη” πόλη», δήλωσε ο Δημήτριος Περούλης, Ανώτερος Αντιπρόεδρος του Purdue για τις Συνεργασίες και τη Διαδικτυακή Εκπαίδευση. «Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες προς τους εταίρους μας που παραχωρούν γενναιόδωρα αυτόν τον χώρο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Purdue, προκειμένου να στηρίξουν την έναρξη της παρουσίας μας στο The Ellinikon. Τοποθετημένος στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της Ευρώπης και σε άμεση εγγύτητα με τεχνολογία και καινοτομία αιχμής, ο χώρος του Purdue θα επιτρέψει στους ερευνητές και τους φοιτητές μας να συνεργαστούν ουσιαστικά με τη βιομηχανία και το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή».

Η συνεργασία θα συντονίσει δραστηριότητες έρευνας, διδασκαλίας και καινοτομίας σε πεδία αιχμής, όπως:

Υγεία ακριβείας, εξατομικευμένη φαρμακευτική και ιατρική

Αλληλούχηση επόμενης γενιάς και βιοεπιστήμες

Ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη

Γεωργική και βιοϊατρική μηχανική

Ψηφιακά δίδυμα και υπολογιστική ρευστοδυναμική

Αναλυτική χημεία

«Η συνεργασία αυτή με το Πανεπιστήμιο Purdue ενισχύει τον ρόλο του UNIC Athens ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στην προηγμένη εκπαίδευση και την έρευνα», δήλωσε ο Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τις Παγκόσμιες Συνεργασίες και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής. «Μαζί, δημιουργούμε διεθνώς διασυνδεδεμένα προγράμματα και διεθνείς διαδρομές καινοτομίας που ανταποκρίνονται άμεσα στις τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις του μέλλοντος».

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε αυτή τη νέα συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Πανεπιστημίου Purdue στο The Ellinikon, η οποία ενισχύει περαιτέρω το όραμά μας για τη δημιουργία ενός παγκόσμιας κλάσης κόμβου εκπαίδευσης, καινοτομίας και διεθνούς αντίκτυπου», δήλωσε ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development.

Αυτή η παγκόσμια συνεργασία υπογραμμίζει δύο βασικές προτεραιότητες για το Purdue: την πρωτοβουλία One Health, η οποία συνδυάζει την έρευνα για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και το Purdue Computes που στοχεύει να εδραιώσει το πανεπιστήμιο ως παγκόσμιο ηγέτη στην υπολογιστική επιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και την κβαντική επιστήμη.