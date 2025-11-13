ΟΤΕ: Τι σχολίασε ο Κ. Νεμπής για τον ανταγωνισμό - «Aνάσα» από την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία

Επιβεβαίωσε την αύξηση των προσαρμοσμένων ebitda κατά 2% το 2025 η διοίκηση του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών επισημαίνοντας πως η μεταφορά pre paid λογαριασμών σε συμβόλαια δίνει περαιτέρω ώθηση στην κερδοφορία.

Για τον ανταγωνισμό ρωτήθηκε η διοίκηση για μία ακόμη φορά και μάλιστα με συγκεκριμένη ερώτηση: Αν αγοράσει κάποιος κινητή και τηλεόραση από τον ΟΤΕ και Internet από τη ΔΕΗ θα έχει πιο φθηνό πακέτο αν τα είχε και τα τρία στον ΟΤΕ;

Ο πρόεδρος και CEO του οργανισμού Κώστας Νεμπής δεν σχολίασε, απλώς η μόνιμη απάντηση της διοίκησης είναι πως το premium στους λογαριασμούς του ΟΤΕ δικαιολογείται από την αξιοπιστία του προϊόντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα συμβόλαια με ρήτρα πληθωρισμού που εξασφαλίζει την εταιρεία, χωρίς βεβαίως να κάνει μεγάλη διαφορά στα έσοδα.

Σχετικά με την απόσχιση των πύργων κινητής τηλεφωνίας και την ίδρυση νέας θυγατρικής σε ποσοστό 100% με την επωνυμία Cosmote Telekom Towers από τον ΟΤΕ διαψεύδουν τα σενάρια πώλησης, αλλά αν κανείς διαβάσει την αιτιολογία της διάσπασης θα αντιληφθεί ότι η πώληση είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο για το μέλλον.

Όπως αναφέρει ο ΟΤΕ, «η σύσταση της θυγατρικής στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των πύργων, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου».

Με την εξαγορά της TERNA FIBER έναντι 20 εκατ. ευρώ, o στόχος από 3.000.000 εκατ. συνδέσεις FTTH έως το 2030 ανέβηκε στα 3.500.000 συνδέσεις. Εως το 9μηνο του 2025 οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 509.000 και η διαθεσιμότητα σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για το σύνολο του 2025 οι στόχοι μετά την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία TKRM που «έκαιγε» κεφάλαια έχουν αναθεωρηθεί ως εξής: Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν στα 530 εκατ. ευρώ από 460 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις στα 600 εκατ. ευρώ από περίπου 620 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο ebitda θα αυξηθεί κατά 2% σε σχέση με το 2024.

Για το 2025 ο ΟΤΕ έχει μοιράσει μέρισμα 298 εκατ. ευρώ ή 0,7415 ευρώ ανά μετοχή προσαυξημένο με τον αριθμό ίδιων μετοχών και έχει ανακοινώσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών 153 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 128 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί στο 9μηνο.

Το έξτρα μέρισμα από την πώληση της TKRM ανέρχεται στα 0,10 ευρώ ανά μετοχή (40 εκατ. ευρώ) και θα πληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου.