OTE: Οι μεγαλύτερες ταμειακές ροές θα φέρουν και αύξηση στο μέρισμα

O ΟΤΕ από την πώληση της Τelecom Romania Mobile θα πληρώσει έκτακτο μέρισμα 0,10 ευρώ στις 30 Δεκεμβρίου, αλλά συγχρόνως ενίσχυσε τις ελεύθερες ταμειακές ροές του οι οποίες το 2025 θα ανέλθουν στα 530 εκατ. ευρώ από 460 εκατ. ευρώ, καθώς η λειτουργία της θυγατρικής στη Ρουμανία «έκαιγε» κεφάλαια.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι το κρίσιμο μέγεθος για τους επενδυτές του οργανισμού αφού από εκεί αντλεί κεφάλαια ο ΟΤΕ για να διαμορφώσει το μέρισμα της επόμενης χρήσης αλλά και να υλοποιήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Για παράδειγμα το 2025 ο ΟΠΑΠ μοίρασε μέρισμα 298 εκατ. ευρώ και αγόρασε ίδιες μετοχές αξίας 153 εκατ. ευρώ (σύνολο 451 εκατ. ευρώ), ενώ για το 2026 έχει δύναμη πυρός 530 εκατ. ευρώ από τις ροές του 2025, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερο μέρισμα από τα 0,7415 ευρώ πέρσι, το οποίο μάλιστα θα προσαυξηθεί καθώς θα μοιραστεί σε λιγότερες μετοχές αφού θα έχει ενισχυθεί το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Για το 2025 η διοίκηση αναμένει αύξηση των κερδών ebitda κατά 2% και οι επενδυτικές δαπάνες θα διαμορφωθούν στα 620 εκατ. ευρώ.

Κομβική η ενίσχυση της ζήτησης για οπτική ίνα

Με την εξαγορά της TERNA FIBER έναντι 20 εκατ. ευρώ, o στόχος από 3.000.000 εκατ. συνδέσεις FTTH έως το 2030 ανέβηκε στα 3.500.000 συνδέσεις. Εως το 9μηνο του 2025 οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 509.000 και η διαθεσιμότητα σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 33%, από 26% ένα χρόνο πριν. Από το σύνολο των 509 χιλιάδων συνδρομητών FTTH, το 83% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 47% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζονται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 38% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται κυρίως στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ βασικών παρόχων της αγορά.

Για τη διοίκηση του οργανισμού, η ενίσχυση της ζήτησης για FTTH είναι κομβική, τόσο για την απόδοση των μεγάλων επενδύσεων, όσο και για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΤΕ αξιοποίησε τα vouchers Gigabit και Smart Readiness σε δεκάδες χιλιάδες πελάτες.

Οι επενδύσεις στο δίκτυο κινητής και οι νέες υπηρεσίες

Παράλληλα, ο ΟΤΕ επενδύει ενεργά στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 75%. Χάρη στο 5G Stand-Alone o OTE λάνσαρε υπηρεσίες Fixed Wireless Access (FWA) και ειδικότερα το COSMOTE 5G WiFi, μια λύση σταθερής για περιοχές όπου η υποδομή των οπτικών ινών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Με την προσθήκη υπηρεσιών φωνής και την εποχική ζήτηση, η υιοθέτηση των υπηρεσιών FWA έχει σημειώσει σημαντική δυναμική, φτάνοντας τους 33 χιλιάδες συνδρομητές έως το τέλος του τρίτου τριμήνου. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων (+1,8 χιλιάδες) σε ένα παραδοσιακά υποτονικό τρίμηνο, αυξάνοντας τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση του ΟΤΕ στα 2,4 εκατομμύρια.



Ανοδικές τάσεις για την Cosmote TV

Στο μέτωπο της συνδρομητικής τηλεόρασης, η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τα οφέλη από τη συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου ΟΤΕ-ΝΟVΑ. Η πελατειακή βάση έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου τις 758 χιλ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,7% (επιπλέον 23.000 προσθήκες). Η έγκριση του νόμου κατά της πειρατείας το 2025 και η προγραμματισμένη κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για την συνδρομητική τηλεόραση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα διευκολύνουν, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη μετάβαση σε νόμιμες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε στο τρίτο τρίμηνο του 2025 να αυξήσει τους πελάτες συμβολαίου αφού προσέλκυσε 57 χιλιάδες πελάτες αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,4%. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 58% της συνολικής

συνδρομητικής βάσης κινητής, από 61% ένα χρόνο πριν, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.