ΟΤΕ: Στα €874 εκατ. τα έσοδα στο γ' τρίμηνο αυξημένα κατά 5% - Αναπτυξιακή πορεία σε όλους τους τομείς

Τα έσοδα το Γ’ τρίμηνο του 2025 στον ΟΤΕ ανήλθαν στα €874,0 εκατ., καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 5% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2,0%, στα €360,1 εκατ., συνεχίζοντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων.

Κέρδη ύψους 552 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,5% σε ετήσια βάση, εμφανίζει στο εννεάμηνο ο ΟΤΕΟΤΕ 0,00%, με τον τζίρο να ενισχύεται κατά 2,3% στα 2,548 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, αναπροσαρμόζει τους στόχους για τη φετινή χρήση ενώ μοιράζει έκτακτο μέρισμα στους μετόχους, σε συνέχεια ολοκλήρωσης της πώλησης της Telekom Romania.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα. Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα: