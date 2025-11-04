Η νέα καμπάνια της Wolt υπενθυμίζει στους χρήστες ότι τα ψώνια του σούπερ μάρκετ μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα, εύκολα και οικονομικά από ποτέ - με λίγα μόνο κλικ.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Wolt συνεργάζεται με μερικές από τις πιο αγαπημένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα — ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, My Market και Wolt Market — δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σπίτι, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, χωρίς μετακινήσεις ή αναμονή στις ουρές. Εύκολα, απλά και οικονομικά!

Με το μήνυμα «Όταν θες supermarket, με super τιμές, η λύση είναι Wolt!», η Wolt υπογραμμίζει τη θέση της ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αγορών, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων αλυσίδων και το Wolt Market, η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων: από φρέσκα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά, μέχρι είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, snacks και αναψυκτικά. Με επιλογές τόσο από επώνυμες μάρκες όσο και από οικονομικές ιδιωτικές ετικέτες, η Wolt έχει εξελιχθεί σε ένα “πολυκατάστημα στην τσέπη του καταναλωτή”, προσφέροντας κάθε μέρα ευκολία και αξία σε κάθε παραγγελία.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες και υπηρεσίες που εμπλουτίζουν τη συνολική εμπειρία των χρηστών, βάζοντας στο επίκεντρο την προσιτότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα. Από τις μικρές αγορές της ημέρας έως τον πλήρη ανεφοδιασμό της εβδομάδας ή του μήνα, η Wolt επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, προσφέροντας μια άμεση και αξιόπιστη λύση για κάθε νοικοκυριό.