Η OpenAI, η νεοφυής εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αποφάσισε να επεκτείνει την έκταση της δευτερεύουσας πώλησης μετοχών της κατά περισσότερα από 4 δισ. δολάρια, μεταδίδει το CNBC.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει λεπτομέρειες της προσφοράς, η εταιρεία παρέχει σε επιλέξιμους τρέχοντες και πρώην εργαζόμενους τη δυνατότητα να πωλήσουν περίπου 10,3 δισ. δολάρια σε μετοχές, αυξημένο ποσό σε σχέση με το αρχικό στόχο των 6 δισ. δολαρίων.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης της OpenAI νωρίτερα φέτος είχε αποτιμήσει την εταιρεία στα 300 δισ. δολάρια.

Η προσφορά παρουσιάστηκε στους εργαζόμενους την Τετάρτη. Όσοι κατέχουν μετοχές για περισσότερα από δύο χρόνια έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής προβλέπεται για τον Οκτώβριο.

Μεταξύ των επενδυτών που θα συμμετάσχουν είναι η SoftBank, η Dragoneer Investment Group, η Thrive Capital, η MGX από το Άμπου Ντάμπι και η T. Rowe Price.

Η OpenAI είναι μία από τις λίγες startups υψηλής αποτίμησης που προσφέρουν περιοδικά στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να πωλήσουν μέρος των μετοχών τους, μειώνοντας την πίεση για δημόσια εγγραφή. Ανάλογες πρακτικές έχουν ακολουθήσει εταιρείες όπως η SpaceX, η Stripe και η Databricks, δίνοντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία να εξασφαλίσουν κέρδη πριν από πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Τον Νοέμβριο, η OpenAI είχε ήδη επιτρέψει στους εργαζόμενους να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο πρότασης εξαγοράς (tender offer) με τη συμμετοχή της SoftBank.