ΟΝΕΧ: Το νέο Hub για τροχαίο υλικό στα ναυπηγεία Ελευσίνας, η σημασία για την βιομηχανία, έρχονται επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ

Κίνηση ματ που αξιοποιεί τον μεγαλύτερο κόμβο βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, ξυπνάει ένα ακόμη βιομηχανικό γίγαντα που βρισκόταν εν υπνώσει επί τρεις δεκαετίες, αποτελεί game changer στον χώρο του σιδηροδρόμου, και προσθέτει ένα κρίσιμο κομμάτι στο στρατηγικό παζλ που διαμορφώνεται με άξονες την Ελευσίνα και το Θριάσιο, είναι η συμφωνία που υπεγράφη εχθές μεταξύ της ONEX και της κορεάτικης Sung Shin Rolling Stock Technology, για τη δημιουργία περιφερειακού hub συντήρησης τρένων.

Μια κίνηση η οποία στοχεύει να εντάξει την Ελλάδα στον χάρτη της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, και η ONEX RSIS εγκαινιάζει από τη Ελευσίνα με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα συμπαραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές των Ναυπηγείων εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος της περιοχής.

Η συμφωνία που υπεγράφη χθες στα Ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα, ανοίγει ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο για την επαναδραστηριοποίηση μετά από τρεις δεκαετίες της Ελλάδας στον τομέα της τρενοεπισκευής και της συμπαραγωγής τροχαίου υλικού, ενώ οξύνει τον ανταγωνισμό αφού πλέον γίνεται διεκδικητής στα νέα έργα εκσυγχρονισμού και επισκευής των τρένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο που στο αμέσως προσεχές διάστημα ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Τη νέα στρατηγική παρουσίασε χθες 2 Φεβρουαρίου από τα ναυπηγεία Ελευσίνας ο διευθύνων σύμβουλος της ONEX κ. Πάνος Ξενοκώστας, παρουσία της Αμερικανίδας Πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και εκπροσώπων της Κορεάτικης εταιρείας SSRST με την οποία έχει συνάψει συνεργασία ο βιομηχανικός όμιλος αντλώντας τεχνογνωσία στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, στο τροχαίο υλικό.

«Η ONEX επενδύει σε ένα τομέα που είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί για πάνω από τρεις δεκαετίες: τη βιομηχανική υποστήριξη του σιδηροδρόμου.

Στο πλαίσιο αυτό και με πυρήνα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως αποκάλυψε χθες ο κ. Ξενοκώστας, «στην επόμενη διετία προβλέπεται επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 20 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων συντήρησης μηχανών, βαγονιών και πλατφορμών».

Η νέα θυγατρική του Ομίλου ONEX RSIS, φιλοδοξεί να καλύψει ένα κρίσιμο κενό της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας τις βάσεις για την επαναβιομηχάνιση του σιδηροδρόμου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελώντας μια εναλλακτική επιλογή για τον τομέα των μεταφορών μετά τις εγκαταστάσεις της Helleniq Train (μέσω της παλιάς ΕEΣΣΤΥ).

Βραχίονας υλοποίησης του project είναι η ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEXRSIS), η νέα θυγατρική του ONEX Shipyards & Technologies Group.

Αντικείμενο της η δημιουργία κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων στην Ελευσίνα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές των Ναυπηγείων εντός του βιομηχανικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Υπογραμμίζεται, ότι η εταιρεία αξιοποιεί τον μεγαλύτερο κόμβο βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, με συνολικό στεγασμένο χώρο 57.400 τ.μ. και διαθέσιμη έκταση 250.000 τ.μ., από συνολικά 750.000 τ.μ., με βασικές δυνατότητες όπως κατασκευή μεταλλικών κατασκευών και συγκολλήσεων ακριβείας, αμμοβολή/υδροβολή και βαφή τελευταίας τεχνολογίας, συναρμολόγηση οχημάτων και εγκατάσταση εξοπλισμού, δοκιμές φορτίου και στεγανότητας, καθώς και εσωτερική διακόσμηση και τελική επιθεώρηση ποιότητας.

Με τη συμβολή της διεθνώς αναγνωρισμένης κορεάτικης SSRST, που διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία και την κατασκευή τροχαίου υλικού, θα εφαρμοστεί ένα μοντέλο συμπαραγωγής τρένων με συναρμολόγηση στην Ελλάδα και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η νέα συνεργασία έρχεται με τις ευλογίες τριών κυβερνήσεων, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κορέας καθώς και οι τρεις πλευρές τοποθετούν τη συμμαχία ONEX - SSRST στο πλέγμα της στρατηγικής πρωτοβουλίας της Ουάσινγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο.

Ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με τον κ. Ξενοκώστα έχει η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, καθώς και η δημιουργία ειδικού Clean Room για δοκιμές και πιστοποιήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνές hub που δεν θα εξυπηρετεί μόνο την Ελλάδα, αλλά και αγορές των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής.

"Δημιουργούμε ένα hub που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ούτε μόνο το ιδιωτικό και δημόσιο τροχαίο υλικό της χώρας, αλλά και γειτονικές χώρες: τις χώρες των Βαλκανίων, τις χώρες του κάθετου άξονα προς τον βορρά, καθώς και της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής", σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το οικονομικό αποτύπωμα της περιοχής και να συμβάλει στη βιομηχανική και τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα επαναβιομηχάνισης στη χώρα. Πριν έναν χρόνο μάλιστα τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής για την κατασκευή ρυμουλκών, με τους πρώτους Έλληνες πλοιοκτήτες να αναμένεται να παραλάβουν σύντομα τα πρώτα σκάφη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία για το Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού στα Ναυπηγεία Ελευσίνας σημαίνει λιγότερη εξάρτηση από εισαγωγές, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσιμες υποδομές και ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο υποστήριξης και παραγωγής σιδηροδρομικού υλικού για την ευρύτερη περιοχή.

Για «αλλαγή μοντέλου» στον τομέα των μεταφορών, μίλησε κατά την ομιλία του στην χθεσινή εκδήλωση ο Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης «τονίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η Ελλάδα αποκτά ουσιαστική βιομηχανική βάση στον σιδηρόδρομο».



Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την ONEX δεν περιορίζεται σε μια απλή σύμβαση συντήρησης, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μεταφορά τεχνογνωσίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και αναζωογόνηση εγκαταστάσεων που για χρόνια παρέμεναν ανενεργές.

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε λόγο για μία ημέρα ορόσημο όχι μόνο για τον όμιλο ONEX και την ανακοινωθείσα συνεργασία, αλλά για το μέλλον της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ έμπιστων συμμάχων.

Εν συνεχεία, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας, Τζου-σογκ Λιμ χαρακτήρισε τη συμφωνία του Κάθετου Διαδρόμου ως το σημείο καμπής, ώστε η χώρα μας να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο. «Σε αυτό το όραμα οι εταιρείες μας μπορούν να συμβάλλουν», σημείωσε, διαβλέποντας και άλλες προοπτικές στο μέλλον.

Ποια είναι η ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEXRSIS)

Η ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEXRSIS) έχει αντικείμενο τη δημιουργία κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων στην Ελευσίνα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές των Ναυπηγείων εντός του βιομηχανικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Η εταιρεία αξιοποιεί τον μεγαλύτερο κόμβο βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, με συνολικό στεγασμένο χώρο 57.400 τ.μ. και διαθέσιμη έκταση 250.000 τ.μ., από συνολικά 750.000 τ.μ., με βασικές δυνατότητες όπως κατασκευή μεταλλικών κατασκευών και συγκολλήσεων ακριβείας, αμμοβολή/υδροβολή και βαφή τελευταίας τεχνολογίας, συναρμολόγηση οχημάτων και εγκατάσταση εξοπλισμού, δοκιμές φορτίου και στεγανότητας, καθώς και εσωτερική διακόσμηση και τελική επιθεώρηση ποιότητας.

Ο Όμιλος ONEX διαθέτει εμπειρία σε σύνθετα έργα υψηλών απαιτήσεων, όπως η κατασκευή 878 σιδηροδρομικών βαγονιών, συμμετοχή σε έργα του Μετρό Αθήνας (επέκταση Γραμμής 3 προς Πειραιά και Γραμμή 4), ανάπτυξη δικτύων κορμού και κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων, καθώς και υλοποίηση του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου για το Μετρό Αθήνας.

Επιπλέον, έχει αναλάβει έργο δικτύου κορμού για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ροδοδάφνη – Ρίο μήκους 28,8 χλμ., ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε υποδομές μεταφορών με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Η ONEX RSIS βρίσκεται σε γεωγραφική θέση-κλειδί, ενώ η σύνδεση Ελευσίνα – Θριάσιο επιτρέπει απευθείας φόρτωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμβάλλοντας σε μείωση κόστους logistics κατά 15-20%, σε περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη δυνατότητα σιδηροδρομικής μεταφοράς ενεργειακών πόρων (LNG)προς τον ευρωπαϊκό Βορρά.

Στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και λύσεις για τον ελληνικό σιδηροδρομικό στόλο, όπως γενικές επισκευές μηχανών έλξης, ανακαινίσεις αυτοκινητάμαξων, ανακαίνιση και συντήρηση επιβατικών βαγονιών, αλλά και ταχεία επισκευή εμπορευματικών βαγονιών.

Οι στρατηγικοί στόχοι της ONEX RSIS περιλαμβάνουν την ανάπτυξη περιφερειακής γραμμής παραγωγής τροχαίου υλικού, τη δημιουργία περιφερειακού κέντρου συντήρησης (MRO), αναβάθμισης και υποστήριξης κύκλου ζωής, καθώς και τη διαμόρφωση ενός θεσμικού και μακροπρόθεσμου εθνικού βιομηχανικού εταίρου για διεθνείς κατασκευαστές και συμπαραγωγές.

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετείται το μοντέλο SKD (SemiKnocked Down) / CKD (Completely Knocked Down), με παραγωγή και τελική συναρμολόγηση εντός Ελλάδας, που διασφαλίζει έλεγχο ποιότητας και προδιαγραφών, διαφάνεια στην αλυσίδα παραγωγής και προβλεψιμότητακόστους και χρονοδιαγραμμάτων.

Κομβικό στοιχείο της ανάπτυξης αποτελεί η πιστοποίηση ECM (Entity in Charge of Maintenance) για όλες τις λειτουργίες (1-4) από τη ΡΑΣ, καθώς και η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών, με μοντέλο που έχει εφαρμοστεί ήδη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, με στόχο την εισαγωγή διεθνών πρακτικών ποιότητας και ασφάλειας, τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και τη θεμελίωση μακροπρόθεσμης εθνικής βιομηχανικής συνέχειας.

Σε επίπεδο δημόσιας και θεσμικής αξίας, η ONEX RSIS στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, στην αύξηση της ανθεκτικότητας κρίσιμων εθνικών μεταφορικών υποδομών και σε συμβολή στο ΑΕΠ περίπου 1%.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, έχει τεθεί σε εφαρμογή στρατηγική συνεργασία με την κορεατική Sung ShinRolling Stock Technology Ltd. (SSRST), διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία και την κατασκευή τροχαίου υλικού.

Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία βάσης τοπικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα, με σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή μέσω μοντέλων SKD/CKD, αύξηση του εγχώριου βιομηχανικού περιεχομένου και δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού προς περιφερειακές αγορές.

Η SSRST διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών και χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει φορεία (bogies), επιβατικά βαγόνια, συρμούς μετρό, intercity τρένα, EMUs και DMUs, καθώς και ειδικά σιδηροδρομικά οχήματα για εργασίες συντήρησης, με δυνατότητα προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN και παρουσία σε μεγάλα διεθνή έργα και συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές του κλάδου.

Η βιομηχανική υλοποίηση της πρωτοβουλίας στηρίζεται στις δυνατότητες των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τα οποία διαθέτουν υποδομές βαριάς μεταλλικής κατασκευής, προηγμένες συγκολλήσεις, βιομηχανικές βαφές, τελική συναρμολόγηση και ολοκλήρωση σύνθετων έργων.

Παράλληλα, η ONEX RSIS λειτουργεί ως όχημα μεταφοράς τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης προσωπικού και ενίσχυσης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου σιδηροδρομικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής βιομηχανικής συνέχειας, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των μεταφορικών υποδομών, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές τροχαίου υλικού και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο κατασκευής και υποστήριξης σιδηροδρομικών οχημάτων.