Με ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ και σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και του EBITDA margin, πρωτοκαθεδρία στις Παραχωρήσεις και τις Κατασκευές, ανεκτέλεστο 6,3 δισ. και ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση 7ετούς ομολογιακού δανείου ύψους έως 500 εκατ. με βάση τα 350 εκατ.

Ο όμιλος προχωρά σε αυτήν την κίνηση έχοντας εξασφαλισμένες επιδόσεις και μεγάλη ορατότητα, αφού το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και το υψηλό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο διασφαλίζουν ένα σταθερό προφίλ κερδών και εσόδων τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.

Είναι δε σαφές ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα που εμφανίζει σταθερές και προβλέψιμες ροές, δεδομένου ότι στο χαρτοφυλάκιό της τα προσεχή χρόνια -κατ’ επέκταση κατά την επταετία του ομολόγου- θα προστεθούν νέες παραχωρήσεις, όπως η Εγνατία Οδός, το IRC, ο ΒΟΑΚ κ.α.

Επιπρόσθετα παρουσιάζει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και καθαρό δανεισμό με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) στα 117 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το υψηλό ανεκτέλεστο, η υπογραφή των αναληφθείσων συμβάσεων (π.χ. αρδευτικό Χοχλάκια Λασιθίου κ.α.), όπως και η διεκδίκηση νέων έργων καθιστά την επένδυση στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πολλά υποσχόμενη.

Μετά τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ομίλου, αναμένεται προσεχώς η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του τελικού ενημερωτικού δελτίου, η έγκρισή του από την Ε.Κ., ώστε να εκκινήσει η 3ήμερης διάρκειας δημόσια προσφορά. Οι εκτιμήσεις δείχνουν προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Είναι σαφές ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ποντάρει στις συμβάσεις παραχώρησης, τόσο τις υφιστάμενες όσο και αυτές που έρχονται και θα ενισχύσουν το portfolio, οι οποίες δίνουν επαναλαμβανόμενες ροές σε όλη της διάρκεια ζωής τους. Το δε ανεκτέλεστο με τα νέα έργα που έχει αναλάβει το γκρουπ εσχάτως (Ρουμανία, αρδευτικά ΣΔΙΤ κ.α.) προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ, με διατηρήσιμα περιθώρια κέρδους. Την ίδια ώρα, η εισηγμένη έχει χαμηλό εταιρικό δανεισμό σε αναγωγή, άρα και σημαντικά περιθώρια μόχλευσης ώστε να υποστηρίξει το ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα.

Η έκδοση του ομολόγου, στοχεύει στην αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, ύψους 10 δισ. ευρώ, καθώς και του ανεκτέλεστου συμβάσεων που προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος αν και διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ, επιλέγει να απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση.

Επιπλέον, στην αγορά η αναμενόμενη ισχυρή ζήτηση για το νέο ομόλογο εδράζεται στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο προσφέρει σταθερές ταμειακές ροές και χαμηλό επενδυτικό ρίσκο.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου και το θετικό momentum

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 αναδεικνύουν τη δυναμική πορεία του ομίλου, ενισχύοντας το θετικό momentum που έχει ήδη αποτυπωθεί στην αγορά. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,956 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 44% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όταν διαμορφώνονταν σε 1,263 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 84%, φθάνοντας τα 317 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να βελτιώνεται στο 16% από 12%.

Σε επίπεδο καθαρών κερδών, ο όμιλος παρουσίασε άνοδο 24%, με τα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 68 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ενισχύθηκαν στα 0,68 ευρώ, από 0,56 ευρώ πέρυσι.

Παραχωρήσεις

Η εκρηκτική αύξηση των μεγεθών προήλθε κυρίως από τον τομέα των παραχωρήσεων όπου τα έσοδα και η κερδοφορία κατέγραψαν διπλασιασμό, αποτελούν τη βασική πηγή της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου με συμμετοχή 53% στο EBITDA του ομίλου.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 259 εκατ. ευρώ, αυξημένα σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, που ήταν 172 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) διαμορφώθηκε σε 167 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον τομέα Παραχωρήσεων τον πιο κερδοφόρο.

Η θετική αυτή επίδοση αποδίδεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε όλο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στη συνεισφορά του νέου έργου παραχώρησης της Αττικής Οδού, το οποίο προσέφερε για το πρώτο εξάμηνο 89 εκατ. ευρώ σε επίπεδο adj. EBITDA.

Σε επίπεδο κυκλοφορίας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 4,6% στην Αττική Οδό, 7,5% στη Νέα και Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων) και 3,5% στην Ολυμπία Οδό. Με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, οι παραχωρήσεις αποτελούν πλέον τον κύριο τομέα λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, με τη συμμετοχή τους να αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την έναρξη νέων έργων παραχώρησης.

Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.

Κατασκευές

Αντίστοιχα, ο τομέας των κατασκευών ενισχύθηκε με άνοδο εσόδων κατά 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%, επιβεβαιώνοντας το υψηλής ποιότητας ανεκτέλεστο έργων ύψους 6,3 δισ. ευρώ (από 4,1 δισ. στο τέλος του 2024).

Για τον τομέα των κατασκευών το Α’ Εξάμηνο 2025, τα έσοδα ανήλθαν σε 813 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, που ήταν 572 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη. Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) διαμορφώθηκε σε 89 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση καθώς η δραστηριότητα τροφοδοτείται από το υψηλό ανεκτέλεστο έργων, το οποίο προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2025, ανήλθε σε € 6,3 δισ. (€ 4,1 δισ. την 31.12.2024). Το ανεκτέλεστο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες περιόδους καθώς ο όμιλος αναμένει την υπογραφή νέων συμβάσεων έργου για τα οποία έχει προκριθεί (είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό περίπου 50% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο.

Υπενθυμίζεται, πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό – IRC, σε συνεργασία με την Hard Rock, με επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε ενεργειακά έργα και σε ένα ευρύ φάσμα συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, περιλαμβάνοντας οδικά έργα, φράγματα και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.

Υπενθυμίζεται επίσης πως ο όμιλος αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για νέο σιδηροδρομικό έργο ύψους 400 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία και ήδη βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας.

Επίσης, παρά τις έντονες επενδυτικές κινήσεις που υλοποιεί, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την ισορροπία στη διαχείριση του ισολογισμού του. Το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 3.120 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή αλλά ουσιαστική μείωση σε σχέση με τα 3.259 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Παράλληλα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 83 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε 1.464 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων € 748 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής. Σημειώνεται ότι εντός του Α’ Εξαμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2018, ύψους € 120 εκατ. ευρώ.

Ενέργεια

Στο Α’ εξάμηνο του 2025, ο τομέας Ενέργειας (Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση 0,6%, ενώ η μέση χονδρεμπορική τιμή ενισχύθηκε κατά 37% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου. Στον τομέα προμήθειας, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διατήρησε τα μερίδια αγοράς της, παρά τις ανταγωνιστικές πιέσεις, με μικρή μείωση στους όγκους πωλήσεων λόγω χαμηλότερης ζήτησης από βιομηχανικούς πελάτες.

Στην παραγωγή, η μονάδα ΗΡΩΝ παρήγαγε 0,7 TWh, καταγράφοντας μικρή μείωση λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Επιπλέον, ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου στην Κομοτηνή και τέθηκε σε λειτουργία, για λογαριασμό της ΔΕΗ, ο σταθμός φυσικού αερίου στην Κρήτη (Ήρων Ι), συμβάλλοντας άμεσα στη λειτουργική κερδοφορία. Σημαντική στρατηγική κίνηση αποτελεί και η δημιουργία κοινού ενεργειακού σχήματος με τη Motor Oil (50/50), με την ολοκλήρωση να αναμένεται στις αρχές του 2026, και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να λαμβάνει €128 εκατ. σε μετρητά.

Συνολικά, τα έσοδα του τομέα ανήλθαν σε 899 εκατ., αυξημένα σημαντικά από τα 468 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) διαμορφώθηκε σε 71 εκατ. ευρώ.