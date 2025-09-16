Ομολογιακό 400 εκατ. από την Lamda Development

Τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου θα βγει, σύμφωνα με πληροφορίες στην αγορά το νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Lamda Development, η οποία βρίσκεται σε καλό momentum, έχοντας προ ολίγων ημερών ανακοινώσει τη μεγαλύτερη συμφωνία με τρίτο επενδυτή, ύψους 450 εκατ. ευρώ με τον Ιταλικό κολοσσό ION και αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου.

Ειδικότερα, η διοίκηση της Lamda Development, βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για την έκδοση εταιρικού ομολόγου (retail bond), εκτιμώμενου ύψους 400 εκατ. ευρώ, κατ΄ ελάχιστο

Κίνηση η οποία γίνεται με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω χρηματοοικονομικά, αλλά και να στηρίξει το μεγάλο επενδυτικό project στο Ελληνικό, το οποίο πλέον έχει γίνει ορατό από την διεθνή επενδυτική κοινότητα και σταδιακά παίρνει σάρκα και οστά.

Πλέον έχει αλλάξει η αντίληψη της αγοράς, με τους επενδυτές να αποδίδουν στην εταιρεία αυτά που αξίζει. Οι τελευταίες ειδήσεις για την IOBN, το placement αλλά και η είδηση ότι η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του The Ellinikon Mall δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται πλέον γρήγορα.

Το project του The Ellinikon Mall αποτελεί ορόσημο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αφού με εκμίσθωση επιφάνεια 100.000 τ.μ. και σχεδιασμό από την AEDAS, προαλείφεται να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο ζωής, αγορών και ψυχαγωγίας που μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε μεγάλα ευρωπαϊκά malls.

Παράλληλα, το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Η τεχνητή λίμνη, τα 45 χιλιόμετρα μονοπατιών, τα 10.000 νέα δέντρα, οι πεζογέφυρες, οι ζώνες άσκησης και ευεξίας — όλα συνθέτουν ένα περιβάλλον που δείχνει πως το όραμα γίνεται πράξη.

Το νέο ομόλογο έρχεται να ενισχύσει επί μέρους τα ταμειακά διαθέσιμα της Lamda, που μετά την συμφωνία με την ION έχουν ήδη ενισχυθεί κατά 450 εκατ. Στο α' τρίμηνο τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 605,8 εκατ. ευρώ από 545,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 αλλά και ήδη εγκεκριμένη πιστωτική γραμμή 232 εκατ. ευρώ από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα μέσα Ιουλίου η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου 230 εκατ. ευρώ, ασκώντας το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του δανείου, το οποίο συνοδεύτηκε από ένα επιπλέον ποσό (premium) ίσο με 1,0% της ονομαστικής αξίας, όπως αναφέρονταν στην ανακοίνωση.

Με την εξόφληση, το χρέος αποπληρώθηκε πλήρως και οι ομολογίες διαγράφηκαν. Το ομολογιακό εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2022, ήταν «πράσινο» και είχε διάρκεια 7 έτη, με σταθερό επιτόκιο 4,7%. Ανάμεσα σε άλλα, προορίζονταν να υποστηρίξει επενδύσεις άνω του 1,2 δισ. ευρώ.

Από την πρόωρη αποπληρωμή, η εισηγμένη θα έχει κέρδος 3 εκατ. ευρώ, ενώ από την αγορά θεωρούνταν πιθανό να αναζητήσει νέα μόχλευση, είτε με μορφή νέου ομολόγου είτε με κάποια άλλη διαδικασία, στοχεύοντας σε σαφώς χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Τέλος, μετά το τέλος της συνεδρίασης η εταιρεία ανακοινώνει αποτελέσματα 6μήνου, με τα στοιχεία του α’ τρίμηνου να έχουν δείξει νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA προ αποτιμήσεων στα €22,7εκ, αυξημένα 1% έναντι του 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ EBITDA για τις Μαρίνες στα €4,7εκ, αυξημένα 3% έναντι του 2024, περί το 1,2 δισ. συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού, και σημαντική πρόοδο, στις εργασίες οικιστικών αναπτύξεων που υλοποιούνται από την κατασκευαστική μονάδα της LAMDA (Construction Business Unit).

Πέρα από τις βασικές υποδομές στο Ελληνικό, , προχωρά η κατασκευή του Riviera Galleria, του Riviera Tower, του sports center κ α., ενώ σύντομα, μετά την ανάθεση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα ξεκινήσει και η ανέγερση του Ellinikon Mall. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό (μέχρι 15.05.2025) διαμορφώθηκαν στα 1,18 δισ. ευρώ.