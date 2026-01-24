Omnichannel: Το νέο πεδίο ανταγωνισμού στα σούπερ μάρκετ

Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα διανύει μια από τις πιο καθοριστικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του. Οι πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, η επιμονή του πληθωρισμού και η αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών επιταχύνουν τον μετασχηματισμό του κλάδου, οδηγώντας τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην υιοθέτηση πολυκαναλικών στρατηγικών. Το omnichannel δεν αποτελεί πλέον πειραματικό πεδίο, αλλά βασικό άξονα ανάπτυξης και ανταγωνισμού.

Η φυσική παρουσία παραμένει κυρίαρχη, ωστόσο συνδυάζεται όλο και περισσότερο με ψηφιακά κανάλια, υπηρεσίες ταχείας παράδοσης, click & collect και νέα μοντέλα καταστημάτων μικρότερης κλίμακας. Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις δεν είναι απλώς η ύπαρξη πολλαπλών καναλιών, αλλά η ενοποίησή τους σε μια συνεκτική εμπειρία για τον καταναλωτή.

Σκλαβενίτης: Επένδυση στο φυσικό δίκτυο με ελεγχόμενη ψηφιακή επέκταση

Η Σκλαβενίτης, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας, συνεχίζει να στηρίζει τη στρατηγική της στο εκτεταμένο δίκτυο φυσικών καταστημάτων και στη σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή. Παρά τον πιο συγκρατημένο ψηφιακό βηματισμό σε σύγκριση με ανταγωνιστές της, τα τελευταία χρόνια ενισχύει σταθερά την omnichannel παρουσία της.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και η ενίσχυση των υποδομών διανομής αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, που στοχεύει στη συμπληρωματικότητα και όχι στην υποκατάσταση του φυσικού καταστήματος. Παράλληλα, η αλυσίδα συνεχίζει να επενδύει σε νέα σημεία πώλησης, τόσο μεγάλης όσο και μικρότερης επιφάνειας, επιδιώκοντας μεγαλύτερη εγγύτητα με τον καταναλωτή.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο με έμφαση στην εμπειρία

Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει τοποθετηθεί από νωρίς στην αιχμή του omnichannel λιανεμπορίου, αναπτύσσοντας ένα από τα πιο ώριμα και ολοκληρωμένα μοντέλα της αγοράς. Το ηλεκτρονικό της κατάστημα αποτελεί βασικό πυλώνα πωλήσεων, ενώ οι υπηρεσίες παράδοσης και click & collect ενισχύουν την ευελιξία και την άνεση για τον καταναλωτή.

Ταυτόχρονα, η αλυσίδα επενδύει συστηματικά στο μοντέλο franchise, με μικρότερα καταστήματα γειτονιάς που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα μεγάλα σημεία. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην ΑΒ να ενισχύει την παρουσία της σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς, όπου η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιλογής.

Lidl Hellas: Ψηφιακή ενίσχυση ενός αυστηρά δομημένου μοντέλου

Η Lidl Hellas προσεγγίζει το omnichannel με διαφορετική φιλοσοφία, προσαρμοσμένη στο επιχειρηματικό της μοντέλο και επενδύει σε ψηφιακές εφαρμογές, εργαλεία πιστότητας και online επικοινωνία προσφορών, ενισχύοντας τη σχέση με τον καταναλωτή πριν και μετά την επίσκεψη στο κατάστημα.

Η φυσική παρουσία παραμένει το κέντρο της στρατηγικής της, με συνεχείς επενδύσεις σε ανακαινίσεις και επέκταση του δικτύου. Το omnichannel λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο υποστήριξης της εμπειρίας και της πιστότητας, διατηρώντας παράλληλα το χαμηλό λειτουργικό κόστος που χαρακτηρίζει το μοντέλο της εταιρείας.

METRO – My market: Πολυκαναλική στρατηγική με έμφαση στην ευελιξία

Ο όμιλος METRO, μέσω των My market, έχει αναπτύξει μια πολυκαναλική στρατηγική που συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, franchise και ψηφιακά κανάλια. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας ενισχύεται διαρκώς, ενώ η εταιρεία επενδύει και σε υπηρεσίες άμεσης παράδοσης, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των αστικών κέντρων.

Το μοντέλο franchise αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, επιτρέποντας ταχεία γεωγραφική κάλυψη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η πολυεπίπεδη παρουσία του ομίλου τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική δημιουργεί συνέργειες, ενισχύοντας τη συνολική ανταγωνιστική του θέση.

Διαμαντής Μασούτης: Πανελλαδική επέκταση και επιτάχυνση του omnichannel

Η Διαμαντής Μασούτης έχει μετασχηματιστεί σε έναν από τους ισχυρότερους πανελλαδικούς παίκτες του κλάδου, μετά την εξαγορά της Κρητικός. Η στρατηγική αυτή κίνηση διεύρυνε αποφασιστικά το γεωγραφικό αποτύπωμα του ομίλου, ενισχύοντας την παρουσία του στην Αττική, στα νησιά και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Η ενσωμάτωση των δύο δικτύων σίγουρα θα φέρει σύντομα τη δημιουργία ενός συνεκτικού omnichannel μοντέλου. Η στρατηγική του Μασούτη αποτυπώνει τη μετάβαση από ένα περιφερειακό μοντέλο σε έναν ολοκληρωμένο πανελλαδικό όμιλο, ικανό να ανταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Γαλαξίας: Σταθερή προσαρμογή σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον

Η αλυσίδα Γαλαξίας ακολουθεί μια πιο μετριοπαθή αλλά σταθερή πορεία προς το omnichannel, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του δικτύου και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η ψηφιακή παρουσία αναπτύσσεται επιλεκτικά, με στόχο την υποστήριξη της φυσικής εμπειρίας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό περιβάλλον.

Για τις μεσαίες αλυσίδες, το omnichannel δεν αποτελεί πεδίο επιθετικής επέκτασης, αλλά εργαλείο άμυνας και προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Η επόμενη μέρα του κλάδου

Το omnichannel διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού καταστήματος γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι μεγάλες αλυσίδες καλούνται να επενδύσουν σε τεχνολογία, δίκτυα διανομής και ανθρώπινο δυναμικό, διατηρώντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικές τιμές σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στο κόστος.

Στην επόμενη φάση, ο ανταγωνισμός δεν θα κριθεί μόνο από το μέγεθος του δικτύου ή τον αριθμό των καταστημάτων, αλλά από την ικανότητα ενοποίησης όλων των καναλιών σε μια ενιαία, αξιόπιστη και αποδοτική εμπειρία για τον καταναλωτή. Το omnichannel δεν αποτελεί πλέον επιλογή στρατηγικής, αλλά βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας για το οργανωμένο λιανεμπόριο της επόμενης δεκαετίας.