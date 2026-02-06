Όμιλος Σαράντη: Διευρύνει το αποτύπωμά του στο φαρμακείο με το διεθνές brand Jordan

Σε μία κίνηση στρατηγικής σημασίας που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό φαρμακείο, ο Όμιλος Σαράντη αναλαμβάνει εφεξής την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Jordan, κατόπιν συμφωνίας με την Orkla Health AS. Πρόκειται για μια συνεργασία που διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμα του Ομίλου στην κατηγορία της στοματικής υγιεινής και εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξής του μέσω ισχυρών διεθνών brands.

Η ένταξη του Jordan στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Σαράντη έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στο φαρμακείο, μια αγορά στην οποία ο Όμιλος επενδύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία του στον χώρο της υγείας και της προσωπικής φροντίδας όσο και το οργανωμένο δίκτυο διανομής του.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο Liberal στέλεχος του Ομίλου Σαράντη: «Η συνεργασία με το Jordan αποτελεί μια στρατηγική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στόχο μας να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στο ελληνικό φαρμακείο. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand με ισχυρή επιστημονική βάση, ξεκάθαρη ταυτότητα και κοινές αξίες με τον Όμιλό μας, το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας».

Το Jordan ανήκει στην Orkla Health AS, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς ομίλους στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων υγείας, με παρουσία σε περισσότερες από 60 αγορές παγκοσμίως. Με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, το brand έχει ταυτιστεί με επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις στοματικής φροντίδας, προσφέροντας ολοκληρωμένο κωδικολόγιο που καλύπτει όλες τις βασικές υποκατηγορίες της στοματικής υγιεινής, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Jordan αποτελεί ο σκανδιναβικός σχεδιασμός, η σύγχρονη αισθητική και ο έντονος εργονομικός χαρακτήρας των προϊόντων του, στοιχεία που μετατρέπουν το καθημερινό βούρτσισμα σε μια πιο ευχάριστη εμπειρία για ενήλικες και παιδιά. Παράλληλα, η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του brand, με έμφαση σε υπεύθυνες πρακτικές, καινοτόμα υλικά και λύσεις μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου Σαράντη για ανάπτυξη με έμφαση στην ποιότητα, τη διεθνή τεχνογνωσία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ενισχύοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου και δυναμικού εταίρου στον χώρο του ελληνικού φαρμακείου.