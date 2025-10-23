Όμιλος GEP: Για τρίτη χρονιά αναδεικνύεται Great Place To Work®

Η GEP, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας, απέσπασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την Πιστοποίηση του Great Place To Work™.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της GEP στη δημιουργία μιας ανθεκτικής κουλτούρας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και καινοτομίας - αξίες που ενδυναμώνονται κι εξελίσσονται διαχρονικά μαζί με τους ανθρώπους της και αποτελούν θεμέλιο της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.

«Η πιστοποίηση Great Place To Work® για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αντανακλά κάτι βαθύτερο από μία τιμητική διάκριση» αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου GEP, Γιώργος Λαμπρινός. «Αποδεικνύει ότι έχουμε θεμελιώσει ένα σύστημα αξιών που επιτρέπει στους ανθρώπους μας να εξελίσσονται, να εμπνέονται και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινή μας πορεία. Η συνέπεια αυτή ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η πρόοδος και η καινοτομία ξεκινούν από ένα υγιές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον με την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση να διαπνέει τόσο τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε τους ανθρώπους μας, όσο και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα της GEP για την καθημερινή αφοσίωση και το πάθος που μας κρατούν στην κορυφή».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου GEP, Γιώργος Λαμπρινός

Η Βασιλική Ασπιώτη, Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου GEP, πρόσθεσε: «Η τρίτη συνεχόμενη Πιστοποίηση του Great Place To Work™, αναδεικνύει ότι η επένδυσή μας στην κουλτούρα και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων μας δεν είναι μία αποσπασματική πρωτοβουλία, αλλά μια συνειδητή επιλογή που καθορίζει την καθημερινότητά μας. Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η εμπιστοσύνη, η ισότητα και η προσωπική εξέλιξη είναι αξίες αυτονόητες, ενώ παράλληλα μέσα από προγράμματα ευεξίας, ψυχικής υγείας, εκπαιδεύσεις και ειδικές παροχές στηρίζουμε κάθε πτυχή της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ανθρώπων μας. Η απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης μας δίνει περαιτέρω ώθηση να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να διαμορφώνουμε το μέλλον μαζί».

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η GEP συνεχίζει να επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική του φιλοσοφία, αναδεικνύοντας ότι η φροντίδα για τους ανθρώπους είναι βασικός μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και ηγετικής παρουσίας στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας στη χώρα μας.

Από το 2000, ο Όμιλος GEP διαμορφώνει το μέλλον της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Με 25 χρόνια εξειδίκευσης, εισάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την ασφάλεια, προάγουν την υγεία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Αξιοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και στρατηγικές συνεργασίες με έγκριτους φορείς, η GEP έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος σύμβουλος ΥΑΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα, φροντίζουμε για την υγεία και ασφάλεια περισσότερων από 250.000 εργαζομένων, σε 3.500 οργανισμούς και 13.000 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες gepgroup.gr.