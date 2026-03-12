Όμιλος ΔΕΗ: Ξεκινά η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας

Οι κάτοικοι συμμέτοχοι στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Εγγυημένη ετήσια απόδοση 8%, με το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε 5 χρόνια.

Ονομαστική αξία κάθε ομολογίας €100, με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο τις 250 ομολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 13 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2026 στα τοπικά καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως δεσμεύτηκε κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, ξεκινά τη διάθεση του Ομολόγου του Ομίλου της ΔΕΗ, ύψους €5 εκατ., για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μαζί με τη ΔΕΗ στις επενδύσεις που υλοποιεί στην περιοχή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υψηλή και σταθερή απόδοση.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τους επενδυτές. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα €100 με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο όριο συμμετοχής τις 250 ομολογίες, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι να μπορούν να συμμετάσχουν στην έκδοση. Η απόδοση είναι σταθερή 8% ετησίως, που σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή θα αυξηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κατά 40% (προ φόρων). Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη με δυνατότητα επανέκδοσης από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι ενδιαφερόμενοι – αποκλειστικά κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας – έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή από 13 Μαρτίου έως 17 Απριλίου του 2026. Η πιστοποίηση της πληρότητας του κριτηρίου εντοπιότητας θα πραγματοποιείται με τη προσκόμιση εγγράφων, όπως ενδεικτικά, παραστατικών εγγράφων εκδόσεως ΔΟΥ, πρόσφατου λογαριασμού ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης, το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από τη ΔΕΗ.

Η έκδοση του ομολόγου ανακοινώθηκε αρχικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, τον περασμένο Απρίλιο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στην Καρδιά.

Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ είναι ύψους €5,75 δισ. για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια και προβλέπει ότι οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περιλαμβάνει ένα νέο mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε giga data center έως και 1.000 ΜW, και το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν. Επίσης, περιλαμβάνει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας άνω των 2 GW και αποθήκευσης ενέργειας 860 MW εκ των οποίων δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, την μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ως μονάδα φυσικού αερίου OCGT 295MW με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT 440 MW, αποκαταστάσεις και αποσύρσεις και μία σειρά άλλων έργων που θα μεταμορφώσουν τη Δυτική Μακεδονία σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η υλοποίηση των δεκάδων έργων από τον Όμιλο ΔΕΗ θα οδηγήσει στη δημιουργία έως και 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και έως 2.000 θέσεις κατά τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη όλων των σχεδίων.