Όμιλος AKTOR: Ομολογιακό δάνειο €140 εκατ. ευρώ με στόχο μία δυναμική ανάπτυξη

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως €140 εκατ., μέσω δημόσιας προσφοράς, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ανάπτυξη και να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Το ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου AKTOR εγκρίθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 από τις αρμόδιες αρχές και προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €140 εκατ. μέσα από δημόσια προσφορά. Εξ αυτών, το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €460 εκατ., τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.

Σημειώνεται βέβαια ότι μετά την πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% και την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμφωνιών για την αγοραπωλησία LNG, αναμένεται αναθεώρηση του πενταετούς πλάνου ώστε να ενσωματώνει και τη νέα αυτή δραστηριότητα, από την οποία αναμένονται, μάλιστα, ροές εσόδων ήδη από το 2026, έπειτα από την πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, φορέας υλοποίησης της οποίας θα είναι η ATLANTIC – SEE LNG TRADE.

Δυναμική οικονομική απόδοση

Για το σύνολο της χρήσης του 2025, ο Όμιλος AKTOR εκτιμά ότι τα μεγέθη του θα συνεχίσουν να είναι αυξητικά, με τον κύκλο εργασιών να αναμένεται να φτάσει τα €1.286 εκατ. και το EBITDA τα €158 εκατ.. Εάν συνεκτιμηθούν σε αυτά, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – που εντάχθηκε στον Όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεπώς ο Ομιλος θα αποτυπώσει μόνο τα αποτελέσματά του Q4.25 - και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ (η ολοκλήρωση της εξαγοράς της είναι θέμα εβδομάδων), αναμένεται αυτά τα νούμερα να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω.

Ενίσχυση της κατασκευής

Η κατασκευή συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR και φέρνει την πλειονότητα των εσόδων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο Όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους €117 εκατ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία θα ενισχύσει τον Όμιλο στη διεκδίκηση έργων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικών ινών (FTTH), τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην ελληνική αγορά κεφάλαια άνω του €1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει €1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, ο Όμιλος προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα €167 εκατ. και EBITDA περί τα €135 εκατ. έως το 2030. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,35GW είναι έργα ΑΠΕ (0,62GW αιολικά και 0,73GW φωτοβολταϊκά) και περίπου 1GW έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ήδη προχωρά στη δημιουργία 3 σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 100MW, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα €60 εκατ. Ο Όμιλος έχει ενισχύσει το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας σταδιακά σημαντικές εξαγορές που διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο του, ενώ τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ολοκληρώσει και άλλες ανακοινωμένες εξαγορές στον χώρο των ΑΠΕ.

Δραστηριότητες στο LNG

Πρόσφατα, ο Όμιλος AKTOR εισήλθε στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση αγοραπωλησίας αμερικανικού LNG μέσω της θυγατρικής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Συγκεκριμένα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει συνάψει συμφωνία με την αμερικάνικη εταιρεία Venture Global για την πώληση και αγορά σημαντικών ποσοτήτων LNG στην Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, έχει υπογράψει συμφωνίες με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz και τις Ρουμανικές Nova Power και Transgaz, αντίστοιχα, για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG για 20 έτη, ξεκινώντας από το 2030. Επιπλέον, η εταιρεία εξετάζει νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του LNG και, στο μεταξύ, θα λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Ουκρανίας, από την οποία αναμένονται ροές εσόδων ήδη από τον Δεκέμβριο 2025 – και τουλάχιστον έως την Άνοιξη του 2026.

Ισχυρή θέση σε ΣΔΙΤ και Παραχώρησης

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τομέας στον οποίο ισχυροποιήθηκε αποφασιστικά έπειτα από την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχές σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ενώ συμμετέχει σε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς για νέα έργα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται έργα κτιριακά (όπως οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), έργα φραγμάτων ή και υδραυλικά (όπως των ποταμών Ενιπέα και Ταυρωνίτη), περιβάλλοντος, συγκοινωνιακά (π.χ. Οδικός Άξονας ΕΟ2 ή κάθετος άξονας Δράμας – Αμφίπολης) και logistics, όπως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ. Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσει ένα μερίδιο στη σχετική αγορά ανάλογο με εκείνο που έχει στις κατασκευές και ο τομέας να αποδίδει προσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των €79 εκατ. το 2030.

Δυναμικό αποτύπωμα στο Facility Management

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά της διαχείρισης εγκαταστάσεων, το οποίο ενισχύθηκε πρόσφατα μέσα από την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου σε εταιρίες του Ομίλου Oceanic Group. Και ήδη διαθέτει σημαντικές συμβάσεις διαχείρισης έργων Smart Cities, στη Μαρίνα Αλίμου, σε εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρικών πελατών κτλ. Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων, με κυριότερα τη συντήρηση του δικτύου μετρό και τραμ στην Ντόχα, το συγκρότημα υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών στο Διεθνές της αεροδρόμιο, τη συντήρηση του δικτύου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Oredoo στο Κατάρ και τη συντήρηση των μεγαλύτερων τούνελ του οδικού δικτύου στη Ντόχα.

Πρόσφατη νέα σύμβαση στην περιοχή αφορά στη συντήρηση του οδικού άξονα του Βορείου Κατάρ σε ολικό σύνολο 9.000 χιλιομέτρων οδικών δικτύων για τα επόμενα 5 έτη. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Όμιλος επεκτάθηκε στη συντήρηση μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών του υπουργείου Αθλητισμού και σε τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων στο DUBAI EXPO CITY. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της πενταετίας 2025-2030, ο Όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις ύψους €175 εκατ. και EBITDA €22 εκατ. έως το 2030.

Επενδύσεις στο Real Estate

Ο Όμιλος προσβλέπει στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του στο Real Estate, με στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, όπως ακίνητα υψηλής ποιότητας καθώς και κοινωνικές κατοικίες, σε τουριστικούς προορισμούς και σε αστικά κέντρα, καλύπτοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα σπίτια. Επίσης, εξετάζει νέες επενδύσεις σε τουριστικά και παραθεριστικά έργα, σε πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γραφείων και εμπορικών χώρων τα οποία θα πληρούν διεθνή πρότυπα ESG και σε αναπλάσεις και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, μέσω σύγχρονων προτύπων ανάπτυξης.

Ήδη, ο Όμιλος λειτουργεί με επιτυχία το πρώτο του 5άστερο Luxury Boutique ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, εκμεταλλεύεται 9όροφο κτίριο γραφείων (με πράσινη πιστοποίηση BREEAM) στην οδό Ιπποκράτους, ολοκληρώνει την κατασκευή κατοικιών προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, ενώ έχει εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο έξι εταιρειών, οι οποίες ελέγχουν δημοφιλείς χώρους εστίασης.

Ισχυρή παρουσία το εξωτερικό

Ο Όμιλος AKTOR διατηρεί αποφασιστικά θέσεις και σε ξένες αγορές, οι οποίες του αποδίδουν πάνω από το 30% των εσόδων του, με επίκεντρο κυρίως τη Ρουμανία, στην οποία αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τα επόμενα χρόνια, λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για έργα υποδομών.