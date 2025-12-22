Όμιλος AKTOR: Με φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον

Carpe diem θα μπορούσε να είναι το moto για τον Όμιλο AKTOR, καθώς κινείται δράττοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέους τομείς και νέες αγορές, δημιουργώντας έτσι έναν μεγάλο, διεθνοποιημένο, καινοτόμο και αξιόπιστο επιχειρηματικό όμιλο.

Πρόκειται για μία στρατηγική που έχει ως στόχο να χτίσει την επόμενη μέρα του Ομίλου AKTOR και θα του επιτρέψει να πορευθεί στα αχαρτογράφητα νερά της επόμενης δεκαετίας, όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Μέσα σε τρία χρόνια, ο Όμιλος AKTOR διέγραψε μία αξιοσημείωτη πορεία στα ελληνικά επιχειρηματικά χρονικά, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλαπλασίασε όλα τα κρίσιμα μεγέθη του και σήμερα αποτελεί έναν πολυδιάστατο επιχειρηματικό οργανισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο

Και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο για επέκταση σε νέους τομείς ώστε να διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και επενδύοντας στους πιο δυναμικούς – και συναφείς με την κατασκευή – κλάδους της οικονομίας, όπως το Φυσικό Αέριο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, το Real Estate και το Facility Management.

Μάλιστα, για τον λόγο αυτό εξέδωσε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία ένα σημαντικό πενταετές ομολογιακό δάνειο, ύψους €140 εκατ., το οποίο θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Δημιουργία αξίας

Σκοπός του Ομίλου AKTOR είναι να δημιουργήσει νέες σταθερές πηγές εσόδων, που δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αμιγώς κατασκευαστικής αγοράς και να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ισχυρό οικονομικό προφίλ, εφαρμόζοντας παράλληλά έναν «δίδυμο» μετασχηματισμό – εταιρικό και ψηφιακό.

Έχοντας ένα ανεκτέλεστο που προσεγγίζει τα €4,5 δισ., ο Όμιλος εκτελεί σήμερα περίπου 400 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ορισμένα εκ των οποίων είναι από τα πλέον εμβληματικά της χώρας: Από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, έως την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, από το Riviera Tower του Ελληνικού έως τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία και από τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα σύνθετα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα της Ρουμανίας, ο Όμιλος αποδεικνύει κάθε μέρα τη δυνατότητά του να κατασκευάζει πολύπλοκα τεχνικά έργα που αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων.

Αξιοποίηση του κάθετου ενεργειακού άξονα

Ο Όμιλος AKTOR έχει εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία πώλησης και αγοράς LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας, μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο, συμβάλλοντας σε μια ανθεκτική και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη. Όπως έχει εξηγήσει η διοίκηση του Ομίλου AKTOR, ο κάθετος ενεργειακός άξονας είναι ύψιστης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για την Ελλάδα και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ και έργα ΣΔΙΤ

Παράλληλα, στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος επενδύει με αποφασιστικότητα και μακρόπνοο σχεδιασμό. Με ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο έως το 2027 για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.300 MW, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην καρδιά της πράσινης μετάβασης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για την εξαγορά έργων ΑΠΕ, τα οποία συνιστούν στρατηγικό πυλώνα βιωσιμότητας αλλά και εφαλτήριο για συνέργειες εντός του Ομίλου, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία και τεχνογνωσία του.

Επιπλέον, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία αποτελεί καταλυτικό γεγονός στην ιστορία του, καθώς έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα - και το υγιέστερο - χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας πολύ σημαντικές και προβλέψιμες ροές εσόδων για το μέλλον.

Έτσι, Όμιλος ελέγχει πλέον συμμετοχές σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ανάμεσα στα οποία ορισμένα από τα σημαντικότερα της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, η Ολυμπία Οδός, ενώ διαθέτει ενισχυμένη παρουσία σε σημαντικά μεγάλα έργα, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΣΔΙΤ) και του Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και έχει διευρύνει τις ευκαιρίες του στην αγορά, καθώς συμμετέχει σε 25 περίπου διαγωνισμούς νέων έργων ΣΔΙΤ.