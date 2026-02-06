Όμιλος AKTOR: Game changer σε Παραχωρήσεις και Ενέργεια, η συμβολή του ΒΟΑΚ

«Η ΑΚΤΩΡ επέστρεψε», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, με την ανακοίνωση της συμμετοχής του Ομίλου AKTOR στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ, δίνοντας έτσι το στίγμα ότι ο στόχος να καταστεί η νέα AKTOR δυνατή και να επιστρέψει στις χρυσές εποχές της ΑΚΤΩΡ, επετεύχθη.

Όμως αυτό που έχει πετύχει ο όμιλος AKTOR είναι ότι αποτελεί έναν μεγάλο, διεθνοποιημένο, καινοτόμο και αξιόπιστο επιχειρηματικό όμιλο που πλέον διαδραματίζει ρόλο game changer στις Παραχωρήσεις και την Ενέργεια, αφού συμμετέχει στα μεγαλύτερα έργα και οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας και ειδικά στο κομμάτι του LNG μέσω της Atlantic See LNG Trade.

H συμφωνία για τον ΒΟΑΚ και η συμβολή στις Παραχωρήσεις

Η χθεσινή συμφωνία με την οποία ο Όμιλος AKTOR εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του το 36% του ΒΟΑΚ, σε συνδυασμό με την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, αλλάζει έτη περεταίρω τα δεδομένα για την AKTOR τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι σαφές ότι για τον όμιλο AKTOR, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο, όπως έχει θέσει εξ΄αρχής ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου.

Με αιχμή τις σταθερές ταμειακές ροές, ο όμιλος ενίσχυσε αρχικά τη θέση του μέσω της απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, γεγονός που εκτόξευσε τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του κλάδου στα 1,2 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία.

Με την είσοδο και στον ΒΟΑΚ, όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, «η ΑΚΤΩΡ επέστρεψε στη θέση που της αρμόζει στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Στόχος του ομίλου είναι ο τομέας παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ να αποδίδει προσαρμοσμένο EBITDA 79 εκατ. ευρώ το 2030.

Από την εξαγορά ακόμη της Άκτωρ Παραχωρήσεις ο όμιλος Aktor, είχε δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας σταθερές χρηματοροές για το ορατό μέλλον.

Πλέον, ο Όμιλος ελέγχει συμμετοχές σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, η Ολυμπία Οδός, ενώ διαθέτει ενισχυμένη παρουσία σε σημαντικά μεγάλα έργα, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΣΔΙΤ) και του Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και έχει διευρύνει τις ευκαιρίες του στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς και τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες.

Μετά την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ο όμιλος AKTOR μετέχει στο σύνολο των υπό δημοπράτηση έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων στη χώρα. Πρόκειται για μια σειρά από έργα οδικά, αρδευτικά αλλά και κτιριακά.

Το LNG και η δυναμική της Ενέργειας

Περνώντας από τον σχεδιασμό στην πράξη για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ο όμιλος AKTOR με όχημα το LNG στην ενέργεια μέσω της Atlantic See, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησε στις 30 Ιανουαρίου στην πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ουκρανία.

Συμφωνία που αποτελεί την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συναλλαγή της ATLANTIC SEE LNG TRADE, και συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω διασυνδεδεμένων υποδομών.

Υπενθυμίζεται ότι η ATLANTIC SEE LNG TRADE έχει ήδη συνάψει μακροχρόνια συμφωνία με τη Venture Global για την προμήθεια LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες με έναρξη από το 2030. Συμφωνίες οι οποίες αποτελούν μόνο την αρχή μιας πορείας με υψηλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης και σύναψης νέων deals.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα της Ενέργειας και ειδικά του Αμερικανικού LNG, είναι ικανές να αλλάξουν το αποτύπωμα του Ομίλου Aktor καθώς υπάρχουν διαρκείς ζυμώσεις για νέες συμφωνίες, ενώ καταλυτική θα είναι η συνεισφορά σε επίπεδο εσόδων, αλλά και συνολικών μεγεθών για τον όμιλο.

Το ειδικό βάρος που έχει πλέον για τον όμιλο ο κλάδος της Ενέργειας με εστίαση στο LNG αποτυπώνεται και στην δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου πως «μας ενδιαφέρει περισσότερο απ’ όσο στο παρελθόν η Ενέργεια, κοιτάζουμε κάθε ευκαιρία, γενικώς όλα είναι ανοιχτά», καταδεικνύοντας έτσι και το γεγονός ότι η εταιρεία βρίσκεται σε εγρήγορση για να καρπωθεί οφέλη από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά.



Ταυτόχρονα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διανομή LNG από την Ελλάδα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο, συμβάλλοντας σε μια ανθεκτική, βιώσιμη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη κίνηση φέρνει βελτιωμένες προσδοκίες για ανάπτυξη, καθώς τα μεγέθη των υφιστάμενων συμφωνιών όχι μόνο είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και πιθανότατα θα διευρυνθούν τόσο λόγω αύξησης των εισαγόμενων ποσοτήτων όσο και της εισόδου νέων χωρών στον κάθετο ενεργειακό άξονα, όπως πιθανώς η Βουλγαρία και η Ουγγαρία.

Όπως έχει εξηγήσει ο κ. Εξάρχου, ο κάθετος ενεργειακός άξονας είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με την ανάπτυξη του εγχειρήματος να θεωρείται δεδομένη, καθώς οι δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί, διασφαλίζουν σταθερότητα.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι ο AKTOR στον τομέα της ενέργειας ανέπτυσσε κι ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ τόσο με εξαγορές όσο και με οργανική ανάπτυξη.

Με ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο έως το 2027 για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.300 MW, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην καρδιά της πράσινης μετάβασης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για την εξαγορά έργων ΑΠΕ, τα οποία συνιστούν στρατηγικό πυλώνα.

Επιπρόσθετα, στα μέσα Δεκεμβρίου ίδρυσε νέα εταιρεία για δραστηριοποίηση στις μπαταρίες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία του στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Η εταιρεία ονομάζεται «AKTOR ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο AKTOR BESS ΜΑΕ, και κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στις δευτερεύουσες δραστηριότητες της νέας θυγατρικής του ομίλου περιλαμβάνεται η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, η παραγωγή ρεύματος από αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικών μελετών, η εκπόνηση ενεργειακών μελετών, οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή ρεύματος από μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η παροχή υπηρεσιών διανομής ρεύματος, το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων και κατασκευαστικές εργασίες.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, που αποτελεί τον Πρόεδρο και CEO του ομίλου AKTOR. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 80.000 ευρώ.