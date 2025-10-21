Olympic Air: Εκσυγχρονισμός στόλου και βελτιωμένη συνδεσιμότητα

Η Olympic Air, θυγατρική της AEGEAN, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στις περιφερειακές αερομεταφορές της χώρας. Η εταιρεία παρέλαβε πρόσφατα το 16ο αεροσκάφος τύπου ATR, συγκεκριμένα ένα ATR 72-600, ανεβάζοντας τον συνολικό στόλο της στα 18 αεροσκάφη, εκ των οποίων 16 είναι ATR και δύο Dash.

Παράλληλα, η Olympic Air προχώρησε σε νέα παραγγελία για δύο ακόμη ATR 72-600, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική δέσμευση της AEGEAN και της Olympic Air για συνεχή ανανέωση του στόλου και ενίσχυση της βιωσιμότητας, μέσα από τη χρήση αεροσκαφών τελευταίας γενιάς που προσφέρουν υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ATR, η συνεργασία με την Olympic Air αντικατοπτρίζει τη βαθιά εμπιστοσύνη της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας στο προϊόν της, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επένδυση της AEGEAN στον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών της δρομολογίων.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, τόνισε πως η υποδοχή του νέου αεροσκάφους σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια για πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον πτήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα. «Οι προσθήκες αυτές αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δέσμευσή μας για ανανέωση του στόλου, βελτίωση της αποδοτικότητας και βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τα νέα ATR θα επιτρέψουν στην εταιρεία να προσφέρει ακόμη υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στους επιβάτες, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Από την πλευρά της ATR, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Nathalie Tarnaud Laude επεσήμανε τη σημασία της Olympic Air και της AEGEAN στην ενίσχυση της προσβασιμότητας των ελληνικών νησιών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η αεροπορική σύνδεση αποτελεί κρίσιμο κρίκο για τις τοπικές κοινωνίες. Όπως σημείωσε, το ATR 72-600 συνδυάζει χαμηλό λειτουργικό κόστος με εξαιρετική αξιοπιστία και ενεργειακή απόδοση, αποτελώντας το ιδανικό αεροσκάφος για τις ανάγκες ενός βιώσιμου και κερδοφόρου περιφερειακού δικτύου.

Με τη συνεχή ανανέωση του στόλου και τη στρατηγική προσήλωση στη βιωσιμότητα, η Olympic Air ενισχύει σταθερά τη θέση της ως πυλώνας της περιφερειακής αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στη συνολική ενδυνάμωση του ομίλου AEGEAN.

Να υπενθυμίσουμε ότι η AEGEAN, μαζί με τη θυγατρική της Olympic Air, μετέφερε 16,3 εκατομμύρια επιβάτες το 2024, προσφέροντας συνολικά 19,7 εκατομμύρια θέσεις σε 47 χώρες. Το δίκτυο της AEGEAN για το 2025 περιλαμβάνει 250 απευθείας δρομολόγια (55 εγχώρια και 195 διεθνή), συνδέοντας 162 προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με στόλο 85 αεροσκαφών.

Άξιο αναφοράς ότι μέχρι τον Μάρτιο 2027, η Aegean θα παραλάβει 14 επιπλέον ολοκαίνουργια αεροσκάφη (11 Airbus A321neo & 3 ATR 72600s).