Ολυμπία Συμμετοχών: Στο 97,5% το ποσοστό στο Κτήμα Λαζαρίδη – Προ των πυλών η έξοδος από το Χ.Α.

Η Ολυμπία Συμμετοχών Α.Ε. οριστικοποιεί τον πλήρη έλεγχο του Κτήματος Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε τον Ιούνιο προς τους μετόχους της ιστορικής οινοποιητικής εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, που διήρκεσε από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, συνολικά 66 μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση, προσφέροντας 117.309 μετοχές, ποσοστό μόλις 0,65% του μετοχικού κεφαλαίου. Το τίμημα είχε οριστεί στα 2,18 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, με την καταβολή προς τους μετόχους να ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου.

Μετά και την απόκτηση των προσφερθεισών μετοχών, το ποσοστό της Ολυμπία Συμμετοχών ανέρχεται πλέον σε 97,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), απαιτώντας τη μεταβίβαση και των υπολοίπων μετοχών με το ίδιο τίμημα. Παράλληλα, θα είναι υποχρεωμένη να καλύψει μέσω χρηματιστηρίου όσους μετόχους ζητήσουν την έξοδό τους (sell out) εντός τριών μηνών.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η Ολυμπία Συμμετοχών θα κατέχει το 100% του Κτήματος Λαζαρίδη και θα δρομολογήσει τη διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί σε Γενική Συνέλευση, με τον βασικό μέτοχο να ελέγχει πλέον πλήρως την έκβαση της ψηφοφορίας.

Να σημειώσουμε ότι σύμβουλος της δημόσιας πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος ήταν η Eurobank Α.Ε., ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εγκρίνει το πληροφοριακό δελτίο στις 23 Ιουλίου 2025.

Ιστορικό του Κτήματος Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.

Η ιστορία ξεκινά το 1979, όταν ο Κώστας Λαζαρίδης, γοητεύτηκε από το κρασί, κατά την παραμονή του στη Γερμανία λόγω της οικογενειακής επιχείρησης μαρμάρων, και όταν επέστρεψε φύτεψε στον Ξηροπόταμο Δράμας, στις πλαγιές του Φαλακρού, τον πρώτο σύγχρονο γραμμικό αμπελώνα της περιοχής.

Έξι χρόνια μετά, το 1986, ήρθε η δεύτερη πρωτιά, καθώς την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε το πρώτο επισκέψιμο, σύγχρονο οινοποιείο της ευρύτερης περιοχής, το οποίο διέθετε τον πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό για την εποχή, ενώ φιλοξενούσε την πρώτη σειρά κρασιών "Αμέθυστος" και θεωρείται, πλέον, ιστορικό κτίριο. Το 1992, γεννήθηκε η σειρά Château Julia, ενώ το 1996 σηματοδοτεί τη φυτεία των πρώτων αμπελώνων στο Καπανδρίτι Αττικής (200 στρέμματα).

Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε. εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Ιανουαρίου 2000, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική οινοποιία, εφόσον ήταν η πρώτη τολμηρή κίνηση να συνδεθεί το πάθος του αμπελιού με τη δημόσια κεφαλαιαγορά. Από τότε, η εταιρεία ενίσχυσε τόσο την παραγωγική της υποδομή όσο και την επιχειρηματική της διάσταση, επενδύοντας σε αμπελώνες και οινοποιεία στη Δράμα και το Καπανδρίτι.

Η ανάπτυξή της δεν περιορίστηκε στην παραγωγή κρασιού, αλλά γρήγορα επεκτάθηκε και στην παραγωγή αποσταγμάτων, τσίπουρου, ούζου και βαλσαμικών ξιδιών, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να επενδύει σε προστιθέμενη αξία.

Μεταξύ των σημαντικών επεκτάσεων περιλαμβάνονται η δημιουργία του οινοποιείου "Οινότρια Γη" το 2003, η κυκλοφορία των πρώτων βαλσαμικών ξιδιών υπό τη σειρά Botanico Red Seal & Gold Seal το 2004, και τα εγκαίνια του Μουσείου Οίνου Κώστα Λαζαρίδη το 2011. Η εταιρεία διεύρυνε το πορτφόλιο το 2014 με την παρουσίαση του Ούζο Ηδωνικό, ενώ το 2015 δημιουργήθηκε η συλλεκτική σειρά Domaine Costa Lazaridi.