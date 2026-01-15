Olive Legend Group: Η επένδυση €10 εκατ. στο ελαιόλαδο και ο στόχος για τις εξαγωγές

Tο εγχείρημα της The Olive Legend Group (TOLG) φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ελληνικό «παίκτη κλίμακας», ικανό να σταθεί απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό και να τοποθετήσει το premium ελληνικό ελαιόλαδο εκεί όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν κυρίως οι Ισπανοί και οι Ιταλοί.

Το νέο σχήμα TOLG συστάθηκε με σύμπραξη του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap με πλειοψηφική συμμετοχή, με Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Καραμούζη και του Ομίλου Inspiring Earth, μετοχικού ελέγχου του κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου.

Η ενοποίηση τριών ιστορικών brands

Στην καρδιά του εγχειρήματος βρίσκεται η δημιουργία της The Olive Legend Group (TOLG), ενός ενιαίου επιχειρηματικού σχήματος που ενοποιεί λειτουργικά τις εταιρείες Λατζιμάς, LASITIA και Olympian Green. Η συνολική επένδυση προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και αφορά τόσο κεφάλαια για την απόκτηση πλειοψηφικών συμμετοχών, όσο και πόρους για την αναδιάρθρωση, τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης.

Η σύμπραξη του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap, με πλειοψηφική συμμετοχή και πρόεδρο τον Νικόλαο Καραμούζη, με τον όμιλο Inspiring Earth του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, που έχει και τη διοικητική ευθύνη, αποτυπώνει μια στρατηγική επιλογή, τη δημιουργία ενός σχήματος με κρίσιμη μάζα, σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και επαγγελματική εμπορική προσέγγιση.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στήριξε ενεργά το εγχείρημα μέσω χρηματοδοτικών γραμμών και συμμετοχής στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Λατζιμάς.

Στόχος: Εξαγωγές, κλίμακα και υπεραξίες

Η στρατηγική στόχευση της TOLG είναι ξεκάθαρη. Οι εξαγωγές δεν αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως δομικός πυλώνας ανάπτυξης. Σήμερα ο όμιλος έχει παρουσία σε 27 χώρες, με ισχυρά ερείσματα σε αγορές όπως η Γερμανία, η Αυστρία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, ενώ διατηρεί θυγατρικές σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βραζιλία.

Από τον συνολικό κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε περίπου 18 εκατ. ευρώ, το 40% προέρχεται ήδη από το εξωτερικό, ποσοστό που η διοίκηση φιλοδοξεί να αυξήσει σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Ειδικά στη Βραζιλία, η στρατηγική επικεντρώνεται στην καθιέρωση της Olympian Green ως premium ελληνικής μάρκας με υψηλή αντιλαμβανόμενη αξία, σε μια αγορά με αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιοτικά μεσογειακά προϊόντα.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραμούζης, η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερους επιχειρηματικούς «παίκτες» στον αγροδιατροφικό τομέα, στα πρότυπα της Ισπανίας, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις, εξαγωγικές υποδομές και καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση εκφράζει την εκτίμηση ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια το εγχείρημα μπορεί να αποδώσει σημαντικές υπεραξίες.

Το turnaround της Λατζιμάς και η σημασία της εξυγίανσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περίπτωση της Λατζιμάς, ενός ιστορικού brand που βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια αντιμέτωπο με σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Η είσοδος του νέου επενδυτικού σχήματος συνοδεύτηκε από συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εξαγοράς υφιστάμενων μετοχών, με την οικογένεια Κοτζαμπασάκη να παραμένει στη μειοψηφία και να συνεχίζει να συμβάλλει επιχειρησιακά.

Η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, με τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την επαναφορά της εταιρείας σε βιώσιμη τροχιά. Το αποτέλεσμα ήταν η λειτουργική και εμπορική επανεκκίνηση ενός brand με ισχυρό όνομα, το οποίο πλέον εντάσσεται σε μια ενιαία στρατηγική μαζί με τα υπόλοιπα σήματα του ομίλου.

Η παραγωγική βάση και το στοίχημα της καθετοποίησης

Η TOLG στηρίζει την ανάπτυξή της σε μια καθετοποιημένη παραγωγική δομή, με συνολική δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 20.000 τόνους, αποθηκευτική ικανότητα 5.000 τόνων και άμεση πρόσβαση σε περίπου 35.000 ελαιόδεντρα. Σήμερα η πραγματική παραγωγή κινείται κοντά στους 3.000 τόνους, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης της υφιστάμενης υποδομής.

Η συμμόρφωση με διεθνείς πιστοποιήσεις όπως BRC, IFS, FDA και Bio Hellas ενισχύει την αξιοπιστία του ομίλου στις απαιτητικές διεθνείς αγορές, ενώ διασφαλίζει ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και επιχειρησιακή συνέχεια.

Διεθνές περιβάλλον, δασμοί και ανταγωνισμός

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει σύνθετο. Όπως επισημαίνει ο κ. Αντωνόπουλος, η μείωση των δασμών και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αυξάνουν τον όγκο των πωλήσεων και καθιστούν το προϊόν πιο προσιτό, εντείνοντας όμως παράλληλα τον ανταγωνισμό. Η Τυνησία εξελίσσεται σε ανερχόμενη μεσογειακή δύναμη, με παραγωγή που προσεγγίζει τους 500.000 τόνους, ενώ η συμφωνία Mercosur διευρύνει το μέγεθος της αγοράς, αλλά εισάγει και πιέσεις από φθηνότερα αγροτικά προϊόντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της TOLG θα εστιάσει στη διαφοροποίηση μέσω ποιότητας, branding και premium τοποθέτησης, αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό κόστους.

Επιστροφή στην κερδοφορία και επόμενα βήματα

Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά λειτουργίας υπό τη νέα μετοχική σύνθεση. Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων άνω του 20%, ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και επιστροφή σε κερδοφόρα χρήση. Παράλληλα, βρίσκεται σε φάση ένταξης νέου αναπτυξιακού προγράμματος ύψους άνω των 1,2 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Το όραμα είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού ομίλου που θα ενώνει την παράδοση της ελαιοκομίας με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο διεθνώς.