Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2023: Το πρώτο με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ως χρυσός χορηγός, η Polygreen θα τοποθετήσει στους χώρους του Φόρουμ ειδικούς κάδους διαχωρισμού, συλλογής και καταμέτρησης υλικών προς ανακύκλωση.

Με την υποστήριξη της Polygreen, το 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, υιοθετώντας το καινοτόμο πρόγραμμα Just Go Zero, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων. Μέσω της συνεργασίας με την εταιρεία – ηγέτη στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας παγκοσμίως, το Φόρουμ συνεισφέρει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και υποστηρίζει το κίνημα της Kυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Just Go Zero, αναλαμβάνει τη χωριστή συλλογή και διαχείριση πέντε διακριτών ρευμάτων υλικών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συγκεκριμένα χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και υπολείμματα καφέ.

H ομάδα της Polygreen θα ενημερώνει καθ’ όλη τη διάρκεια τους συμμετέχοντες και θα τους καλεί σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στο χώρο της ανακύκλωσης και των μηδενικών αποβλήτων, μέσα από δύο έξυπνους σταθμούς ανακύκλωσης που θα μετρούν με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάζοντας διαρκώς τα αποτελέσματα για κάθε ρεύμα υλικών στις οθόνες που είναι τοποθετημένες πάνω από κάθε σταθμό. Μετά την ολοκλήρωση του φόρουμ, η Polygreen θα ανακοινώσει τους όγκους των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν.

Το ιστορικό Παβίλιον του Δ. Πικιώνη και το νέο «π»

Στο πρώην Τουριστικό Περίπτερο Δελφών, το οποίο ανακαινίστηκε και στη θέση του δημιουργήθηκε το Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού «π», θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φόρουμ. Το «π» είναι ένας πολυλειτουργικός πολιτιστικός χώρος, που δημιουργήθηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία, την αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία, το τοπίο, την αισθητική και την πολιτιστική του κληρονομιά. Ως Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας έχει βασικό στόχο να γίνει σημείο αναφοράς και χώρος διαλόγου για την Κυκλική Οικονομία και το περιβάλλον σε συνδυασμό με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Λίγα λόγια για την Polygreen

H Polygreen είναι μια εταιρεία ηγέτης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την καινοτομία, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Polygreen υλοποιεί άμεσα και αποτελεσματικά μερικά από τα πιο απαιτητικά, σε τεχνικό επίπεδο, περιβαλλοντικά projects παγκοσμίως. Παράλληλα η Polygreen παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τέλος, μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, η Polygreen στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στην Polygreen στοχεύουμε σε έναν βιώσιμο κόσμο, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και όλα αξιοποιούνται.