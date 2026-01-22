Αλ. Εξάρχου στο Davos

H κριτική για την τιμή του Αμερικανικού LNG και η σύγκρισή του με εκείνην του ρωσικού φυσικού αερίου δεν αποτελεί σοβαρή συζήτηση και είναι πολύ ενδεικτική του γεγονότος ότι συχνά στην Ευρώπη οι κρίσιμες συζητήσεις δεν γίνονται με σοβαρούς όρους, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Davos Lodge, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.



«Συχνά στην Ευρώπη συζητάμε για τα λάθος πράγματα», σημείωσε συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον επιχειρηματία, διακεκριμένο συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhett Power, ο κ. Εξάρχου, επικαλούμενος ως παράδειγμα τις πρόσφατες συμφωνίες για τη αντικατάσταση του προς απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου, με Αμερικανικό LNG, τομέας στον οποίο ο Όμιλος AKTOR είναι παρών μέσα από τις πρώτες μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοραπωλησίας LNG στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας.



Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι, ενώ άπαντες γνώριζαν ότι οι μόνες ικανές εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας είναι οι ΗΠΑ και το Κατάρ, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μία κριτική ότι το Αμερικανικό LNG θα είναι πιο ακριβό, σημειώνοντας ότι κακώς γίνεται σύγκριση της τιμής με το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς θα πρόκειται για μη διαθέσιμο προϊόν από το 2028.



Υπενθύμισε δε ότι οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας διασφαλίζουν αφενός τις απαραίτητες ποσότητες και αφετέρου προσιτές τιμές και μάλιστα σε μία περίοδο που υπάρχει ακόμη ανταγωνισμός, τονίζοντας ότι δεν θα ήταν σώφρον να περιμένει κανείς πρώτα να απαγορευτεί το ρωσικό φυσικό αέριο και μετά να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει ποσότητες. Μάλιστα, εξήγησε ότι μέσα από τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες, ο επιχειρηματικός κίνδυνος περνά στους Αμερικανούς προμηθευτές, καθώς δεν θα μπορούν να αυξήσουν τιμές μετά το 2028, όταν και θα απαγορευτεί η εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία.



Σημαντικές συναντήσεις στο Νταβός



Πέρα από τη συμμετοχή του στο Davos Lodge, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, είχε αρκετές σημαντικές συναντήσεις με επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, με τον οποίο συζήτησαν για οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα για πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας. Επιπλέον, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Έρικ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησαν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και για τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

