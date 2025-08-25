Οι ΗΠΑ θέτουν υπό έλεγχο 1,4 εκατ. αυτοκίνητα της Honda για βλάβες στους κινητήρες

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκινά έρευνα σε περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια οχήματα Honda που πωλήθηκαν στη χώρα, λόγω ανησυχιών ότι βλάβες στους άξονες των κινητήρων τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλήρη βλάβη του κινητήρα.

Σε επιστολή με ημερομηνία 20 Αυγούστου, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι έλαβε 414 αναφορές για το πρόβλημα σε διάφορα οχήματα Honda και Acura με κινητήρα V6 3,5 λίτρων.

Η έρευνα καλύπτει τα μοντέλα Acura TLX των ετών 2018-2020, Acura MDX των ετών 2016-2020, Honda Pilot των ετών 2016-2020, Honda Odyssey των ετών 2018-2020 και Honda Ridgeline των ετών 2017-2019.

Το 2024, η υπηρεσία διερεύνησε 1,4 εκατομμύρια οχήματα Honda μετά από αναφορές για σοβαρά προβλήματα στον κινητήρα, μετά την ανάκληση 249.000 οχημάτων από την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία τον Νοέμβριο του 2023.

Η Honda εξέδωσε την ανάκληση για να αντιμετωπίσει ένα πιθανό κατασκευαστικό ελάττωμα στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρη φθορά και μπλοκάρισμα του ρουλεμάν της μπιέλας, με αποτέλεσμα τη βλάβη του κινητήρα.

Η αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας αυτοκινήτων ανακοίνωσε στην επιστολή της στις 20 Αυγούστου ότι ξεκινά νέα έρευνα για να αξιολογήσει διεξοδικά το εύρος και τη σοβαρότητα του ενδεχόμενου προβλήματος και να εκτιμήσει πλήρως τα σχετικά ζητήματα ασφάλειας, μετά το κλείσιμο της προηγούμενης έρευνας.

Η NHTSA δήλωσε ότι ο μεγάλος αριθμός αναφορών για βλάβες κινητήρα σε οχήματα που δεν καλύπτονταν από την προηγούμενη έρευνα αποτελεί πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια.