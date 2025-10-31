Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.





Ιωάννα Περδικάρη

Οι περιπέτειες της Βασούλας/ Ιβίσκος

Σάββατο 01/11 και ώρα 11:30 | Αίθουσα PublicΣυντάγματος



Τα Public και οι εκδόσεις Ιβίσκος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου της Ιωάννας Περδικάρη, «Οι περιπέτειες της Βασούλας», το Σάββατο 1/11 στις 11:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.







Αχιλέας Χεκίμογλου





Αιχμάλωτοι στις ράγες/ Παπαδόπουλος

Δευτέρα 03/11 και ώρα 20:30 | PublicCafé Συντάγματος





Τα Public και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου, «Αιχμάλωτοι στις ράγες», τη Δευτέρα 3/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Σόνια Σαουλίδου





Ουδέν Κρυπτόν/ Bell

Τρίτη 04/11 και ώρα 19:00 | PublicΤσιμισκή





Τα Public και οι εκδόσεις Bell σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σόνιας Σαουλίδου, «Ουδέν Κρυπτόν», την Τρίτη 4/11 στις 19:00, στο Public Τσιμισκή.

Γιάννης και Μαρίνα Αλεξάνδρου





Υπογραφές βιβλίου: Η απαγωγή της Ιέρειας/ Μίνωας

Παρασκευή 07/11καιώρα17:00 | Public Athens Metro Mall





Τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας σε προσκαλούν την Παρασκευή 7/11 στις 17:00, στο Public Athens Metro Mall, όπου ο Γιάννης & η Μαρίνα Αλεξάνδρου θα υπογράψουν το νέο τους βιβλίο, «Η απαγωγή της Ιέρειας».

Γιώργος Κακοσαίος





Υπογραφή του άλμπουμ «Μάθε μου τον έρωτα»/MINOSEMI

Παρασκευή 07/11 και ώρα 19:00| Public+home Πατήσια





Ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Κακοσαίος θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε και να υπογράψει το album του, «Μάθε μου τον έρωτα», την Παρασκευή 7/11 στις 19:00 στο Public+home Πατήσια!

Ελευθερία Μεταξά





Καιρός του Θερίζειν/Μίνωας

Δευτέρα10/11και ώρα 19:00 | Αίθουσα PublicΣυντάγματος





Τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ελευθερίας Μεταξά, «Καιρός του θερίζειν», τη Δευτέρα 10/11 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Ελευθέριος Ελευθεριάδης





Είσαι και γυναίκα/Ψυχογιός

Τετάρτη 12/11 και ώρα 20:30 | PublicCafé Συντάγματος





Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ελευθέριου Ελευθεριάδη, «Είσαι και γυναίκα», την Τετάρτη 12/11 στις 20:30, στο Public Café Συντάγματος.

Νίκη Σμυρνή





Η Μέθοδος: Γίνε αυτός που πραγματικά είσαι/ KeyBooks

Πέμπτη13/11και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος





Τα Public και η KeyBooks σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Νίκης Σμυρνής, «Η Μέθοδος: Γίνε αυτός που πραγματικά είσαι», την Πέμπτη 13/11 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.





Τάσσος Χανλίογλου





Να σε παρηγορήσω ήρθα/Αποστακτήριο

Παρασκευή14/11και ώρα 19:00 | Public Σερρών





Τα Public και οι εκδόσεις Αποστακτήριο σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τάσου Χανλίογλου, «Να σε παρηγορήσω ήρθα», την Παρασκευή 14/11 στις 19:00, στο Public Σερρών.

Χαράλαμπους Παπασωτηρίου





Αμερικανική υψηλή στρατηγική/Πατάκης

Τρίτη 18/11και ώρα 20:30 | PublicCafé Συντάγματος





Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χαράλαμπου Παπασωτηρίου, «Αμερικανική υψηλή στρατηγική», την Τρίτη 18/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Άρης Μουγκοπέτρος





1333/Πεδίο

Δευτέρα24/11και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Μουγκοπέτρου, «1333», τη Δευτέρα 24/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.