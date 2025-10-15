Οδ. Χριστοφόρου: Η προστασία του παίκτη είναι στον πυρήνα της φιλοσοφίας του ΟΠΑΠ

Η ημερίδα του ΟΠΑΠ ανέδειξε τον κοινό στόχο Πολιτείας, θεσμών και αγοράς για την ενίσχυση της πρόληψης, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την προαγωγή μιας κουλτούρας υπευθυνότητας. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους, ρυθμιστικών αρχών και της αγοράς, ο διάλογος έθεσε τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που συνδυάζει τεχνολογία, κανονιστική εποπτεία και κοινωνική ευαισθησία.

«Το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι μόνο υποχρέωση. Είναι στάση ζωής, είναι σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία». Με αυτά τα λόγια, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, έδωσε το στίγμα της ημερίδας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Ο κ. Χριστοφόρου έκανε αναφορά και στην συμφωνία με την Allwyn λέγοντας: «Στον απόηχο των ανακοινώσεων μας για την δημιουργία ενός παγκόσμιου Ομίλου, εισηγμένου στο ελληνικό χρηματιστήριο, γεγονός που δείχνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και την Ελλάδα γενικότερα, διοργανώσαμε αυτή την ημερίδα, που θα αφήσει ένα πολύ ηχηρό αποτύπωμα για τις επόμενες ημέρες. Είναι η αφετηρία ενός διαλόγου που είναι ουσιαστικός και πάνω απ’ όλα ανθρώπινος. Αυτό αποδεικνύεται με την παρουσία των θεσμικών εκπροσώπων που μας τίμησαν με την παρουσία τους και ανέδειξαν όλοι με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το υπεύθυνο παιχνίδι είναι υπόθεση όλων μας».

Ο κ. Χριστοφόρου υπογράμμισε ότι «Το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα κανονισμών ή ρυθμιστικών νομοθεσιών. Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι θέμα αξιών και σεβασμού στον άνθρωπο. Είναι θέμα κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης. Ο ΟΠΑΠ ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του gaming έχει επιλέξει να ηγείται και στον χώρο της υπευθυνότητας και είναι η ταυτότητα μας και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με την κοινωνία».

Τόνισε δε, ότι ο ΟΠΑΠ επενδύει διαρκώς στην εκπαίδευση των συνεργατών του, στην ενημέρωση της κοινωνίας και στην πρόληψη του εθισμού, ενώ υπογράμμισε πως η υπευθυνότητα δεν είναι μόνο εταιρική υποχρέωση, αλλά συλλογική προσπάθεια. «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι ευθύνη όλων μας – των εταιρειών, των παικτών, του κράτους και της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του κράτους

Στην ίδια κατεύθυνση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Κώτσηρας ανέδειξε τη σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου και των ελέγχων στην αγορά παιγνίων. «Το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι παραμένει ασφαλές, διαφανές και δίκαιο», τόνισε, σημειώνοντας ότι «η προστασία του πολίτη, και ειδικά των νέων, είναι πρώτη προτεραιότητα».

Αναφερόμενος στα στοιχεία της αγοράς, αποκάλυψε ότι τα συνολικά έσοδα από τυχερά παίγνια ανήλθαν στα 2,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα δημόσια έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως είπε, «την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 800.000 συμπολίτες μας φαίνεται να συμμετείχαν σε παράνομα δίκτυα». Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη νέα νομοθετική παρέμβαση που θα στοχεύει «στη ρίζα του προβλήματος», με αυστηρότερες ποινές για όσους διαχειρίζονται παράνομες ιστοσελίδες και με «κοινό μηχανισμό αποκλεισμού» για μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες. «Ο παράνομος τζόγος δεν είναι μόνο ζήτημα φοροδιαφυγής. Είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής και προστασίας του πολίτη», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η Πολιτεία και οι θεσμοί θα κινηθούν αποφασιστικά».

Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Βαρτζόπουλος, με την εμπειρία του από την περιφέρεια, σημείωσε ότι το πρακτορείο του ΟΠΑΠ «είναι το σύγχρονο καφενείο, ο χώρος κοινωνικοποίησης πολλών ανθρώπων». Υπογράμμισε τη σημασία αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εργαλείων του ΟΠΑΠ για την έγκαιρη ανίχνευση παθολογικής συμπεριφοράς και τη συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ για παροχή σταδιακής βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται.

Η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα τόνισε ότι το υπεύθυνο παιχνίδι είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ. «Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που προσφέρει στους πελάτες μας μια δίκαιη, αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία παιχνιδιού. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, διασφαλίζοντας ότι το παιχνίδι παραμένει μια θετική εμπειρία. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση τόσο των παικτών όσο και του ευρύτερου κοινού μέσα από ολοκληρωμένες εκστρατείες που έχουν στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι με κατάλληλα μέσα, ώστε να αναγνωρίζουν σημάδια προβληματικής συμπεριφοράς και να καθοδηγούν τους παίκτες στις κατάλληλες δομές στήριξης, όταν αυτό είναι απαραίτητο» είπε και πρόσθεσε: «Καινοτομούμε αξιοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την ανίχνευση των προβληματικών συμπεριφορών και την άμεση λήψη δράσης όταν αυτό απαιτείται».

Η κ. Βέρρα τόνισε ότι ο ΟΠΑΠ έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες πράκτορες και συνεργάτες μέσα από τον θεσμό των «πρεσβευτών υπεύθυνου παιχνιδιού», οι οποίοι «λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ εταιρείας και κοινωνίας».

«Ο πράκτορας γνωρίζει τον παίκτη. Ξέρει πότε κάτι αλλάζει στη συμπεριφορά του. Είναι το πρώτο σημείο επαφής και πρόληψης», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Αντώνιος Βαρθολομαίος αποκάλυψε ότι η ΕΕΕΠ χρησιμοποιεί ήδη σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση συμπεριφορών παικτών και τον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων εθισμού. Σε πιλοτική μελέτη 135.000 παικτών, εντοπίστηκε ότι περίπου 1,4% παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που τους φέρνουν «στον προθάλαμο του εθισμού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, Γιώργος Πουλημάς, σημείωσε πως οι πράκτορες αποτελούν την πρώτη γραμμή στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού. «Δεν θέλουμε να βλέπουμε πελάτες να καταστρέφονται. Θέλουμε παίκτες που χαίρονται το παιχνίδι και το σταματούν όταν πρέπει», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΑΠ «δεν μειώνει τον ρόλο του πράκτορα, τον ενισχύει», καθώς του δίνει «εργαλεία ελέγχου και ενημέρωσης».

Ο Παναγιώτης Τρισόκκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κύπρου, όπου έχει τεθεί σε λειτουργία εθνική πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού. «Κάθε πολίτης μπορεί να αποκλείσει τον εαυτό του, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, από όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες. Είναι μια πράξη ευθύνης», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι «όπου υπάρχει ρύθμιση και διαφάνεια, το παράνομο παιχνίδι συρρικνώνεται».

Ενιαίο σύστημα προστασίας και αυτοαποκλεισμού

Ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, δήλωσε ότι ο υπεύθυνος παίκτης είναι ο μακροχρόνιος πελάτης. «Η βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υπευθυνότητα», σημείωσε, εξηγώντας ότι «σε όλες τις πλατφόρμες μας υπάρχουν ενσωματωμένα όρια συμμετοχής και αυτόματα εργαλεία αυτοπεριορισμού. Δίνουμε την δυνατότητα με τρία κλικς κάποιος να μπει στην πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού, από 24 ώρες έως και επ’ αόριστο. Σκοπός μας είναι το 2026 η πρόσβαση να γίνεται με δύο κλικ. Περιμένουμε να έχουμε μια διασύνδεση, έτσι ώστε ένας παίκτης που αποκλείεται από έναν operator ταυτόχρονα να μπορεί να αποκλείεται από όλους».

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, εστίασε στη διεθνή διάσταση του υπεύθυνου παιχνιδιού. «Η Σύμβαση Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το βασικό εργαλείο κατά της χειραγώγησης αγώνων είπε ο κ. Μαυρωτάς και υπογράμμισε ότι «η προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού συνδέεται άμεσα με την υπευθυνότητα στο στοίχημα. Όταν το παιχνίδι είναι καθαρό και διαφανές, ο αθλητισμός προστατεύεται, οι φίλαθλοι εμπιστεύονται και το κράτος εισπράττει δίκαια έσοδα», ανέφερε.

Ανακοίνωσε ότι η ΕΠΑΘΛΑ σε συνεργασία με την ΕΕΕΠ προχωρά στη δημιουργία βάσης δεδομένων ύποπτων αγώνων και στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση ανώμαλων στοιχηματικών μοτίβων.

Κοινωνική μέριμνα και θεραπεία

Η Ευτυχία Γεωργουλοπούλου, προϊστάμενη του ΕΟΠΑΕ, παρουσίασε το νέο ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. «Η εξάρτηση από το παιχνίδι δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θέλουμε να φτάσουμε κοντά τους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε ενημέρωση, θεραπεία και επανένταξη», τόνισε. Εξήγησε ότι οι δομές του ΕΟΠΑΕ συνεργάζονται πλέον «στενά με τα πρακτορεία, τις κοινότητες και τους δήμους» και ότι «ο ΟΠΑΠ έχει συμβάλει σημαντικά στη διάδοση αυτής της κουλτούρας πρόληψης».

Ο Αλέξανδρος Ντάβος, CEO της OPAP Cyprus Ltd, ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός επενδύει 1,5 εκατ. ευρώ σε πρόγραμμα σε συνεργασία με την Αρχή Απεξαρτήσεων Κύπρου. «Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πρόληψης και υποστήριξης, με επισκέψεις ψυχολόγων κατ’ οίκον και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων αυτοαποκλεισμού», δήλωσε.

Ο παράνομος τζόγος ως διαρκής απειλή

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με έρευνα, πάνω από 800.000 παίκτες συμμετείχαν το 2023 σε παράνομα δίκτυα, με οικονομικό αποτύπωμα άνω του 1,6 δισ. ευρώ και απώλεια περίπου 500 εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα. «Ο παράνομος τζόγος είναι ένα φαινόμενο με κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις», υπογράμμισε ο κ. Χριστοφόρου. «Χρειάζεται συντονισμένη δράση – από τις αρχές, τους παρόχους και την κοινωνία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά».

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Αναπληρωτής CEO του ΟΠΑΠ τόνισε: «Το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι καμπάνια, είναι δέσμευση. Είναι μια υπόσχεση προς την κοινωνία ότι η ψυχαγωγία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία και την ευθύνη».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι η νέα εποχή του υπεύθυνου παιχνιδιού στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει, με όρια, διαφάνεια και συνεργασία όλων των πλευρών.